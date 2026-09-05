Η Hyundai ετοιμάζει δύο νέα ηλεκτρικά Ioniq SUV

Η Hyundai ενισχύει με γρήγορους ρυθμούς την ηλεκτρική της γκάμα, προετοιμάζοντας δύο νέα SUV που θα καλύψουν τα κενά ανάμεσα στα σημερινά μοντέλα της οικογένειας Ioniq.

Η κορεατική εταιρεία έχει επιβεβαιώσει την εξέλιξη των δύο νέων αμιγώς ηλεκτρικών SUV, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει ακόμη τις ονομασίες τους. Με βάση τη θέση τους στην γκάμα, θεωρείται πιθανό να χρησιμοποιηθούν οι ονομασίες Ioniq 4 και Ioniq 7, χωρίς αυτό να είναι επίσημο.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Διαβάστε επίσης