Η Audi πουλά την Italdesign μετά από 16 χρόνια

Η αμερικανική UST αποκτά την πλειοψηφία της ιστορικής ιταλικής εταιρείας, σε μια συμφωνία που είχε ανακοινωθεί στα τέλη του 2025 και ολοκληρώνεται μέσα στο 2026.

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