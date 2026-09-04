Η Audi πουλά την Italdesign μετά από 16 χρόνια
Η Italdesign αλλάζει ιδιοκτήτη έπειτα από 16 χρόνια υπό την ομπρέλα του Volkswagen Group και της Audi.
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Η αμερικανική UST αποκτά την πλειοψηφία της ιστορικής ιταλικής εταιρείας, σε μια συμφωνία που είχε ανακοινωθεί στα τέλη του 2025 και ολοκληρώνεται μέσα στο 2026.
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