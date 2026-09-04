Volkswagen Tukan: Το νέο pick-up θυμίζει το πρώτο Caddy
Σχεδόν μισό αιώνα μετά το πρώτο Caddy, η Volkswagen επιστρέφει στη λογική του compact pick-up με το νέο Tukan, ένα μοντέλο που συνδυάζει βάση επιβατικού αυτοκινήτου με καθαρά επαγγελματικές λύσεις.
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Το Tukan θα κάνει την εμπορική του πρεμιέρα στη Βραζιλία το πρώτο εξάμηνο του 2027 και θα είναι το πρώτο pick-up της Volkswagen που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα MQB.
Αφετηρία αποτελεί η αρχιτεκτονική του T-Cross, με σημαντικές όμως αλλαγές για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μεταφοράς φορτίου.
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