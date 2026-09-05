Το Mitsubishi Pajero επιστρέφει πιο σύγχρονο αλλά πάντα hard core

Το Pajero είναι ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα στην ιστορία της Mitsubishi. Από το 1982 πούλησε περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε πάνω από 170 χώρες, πριν η παραγωγή του ολοκληρωθεί το 2021 χωρίς άμεσο διάδοχο. Πέντε χρόνια αργότερα, η ιαπωνική εταιρεία επαναφέρει την ιστορική ονομασία με μια εντελώς νέα, πέμπτη γενιά.

Η εμπορική πορεία του νέου Pajero θα ξεκινήσει από την Ταϊλάνδη, ενώ έως το τέλος Μαρτίου του 2027 θα ακολουθήσουν η Ιαπωνία και η Αυστραλία. Συνολικά, η Mitsubishi σχεδιάζει τη διάθεσή του σε περίπου 100 αγορές. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί εάν θα επιστρέψει στις ΗΠΑ, όπου οι προηγούμενες γενιές ήταν γνωστές ως Montero.

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