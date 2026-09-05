Μεξικό: Νεκρός από πυροβολισμό μέσα στο αυτοκίνητό του ο βουλευτής Ζενιαζέν Εσκομπάρ

Ο 42χρονος ομοσπονδιακός βουλευτής εντοπίστηκε νεκρός στη Βερακρούς τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Σεπτεμβρίου 2026.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μεξικό: Νεκρός από πυροβολισμό μέσα στο αυτοκίνητό του ο βουλευτής Ζενιαζέν Εσκομπάρ
ΚΟΣΜΟΣ
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Νεκρός από τραύμα πυροβόλου όπλου βρέθηκε ο Μεξικανός ομοσπονδιακός βουλευτής Ζενιαζέν Εσκομπάρ μέσα στο όχημά του στην Πολιτεία Βερακρούς, κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές διωκτικές αρχές.

Ο 42χρονος πολιτικός εντοπίστηκε στη θέση του οδηγού, με το αυτοκίνητό του σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου. Σε μικρή απόσταση από το σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν και περισυνέλεξαν ένα όπλο. Όπως ανακοινώθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών της Πολιτείας, Ρικάρντο Αουέντ, ο θάνατος οφείλεται σε πυροβολισμό, αποφεύγοντας ωστόσο να διευκρινίσει αν οι αρχές ερευνούν ανθρωποκτονία ή αυτοκτονία. «Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η πολιτική διαδρομή και το πλαίσιο της βίας

Η Βερακρούς κατατάσσεται σταθερά ανάμεσα στις πιο επικίνδυνες περιοχές του Μεξικού εξαιτίας του πολέμου μεταξύ των καρτέλ των ναρκωτικών. Κι όμως, ο Ζενιαζέν Εσκομπάρ είχε μακρά δημόσια παρουσία στον τόπο του: ξεκίνησε ως εκπαιδευτικός και συνδικαλιστής, υπηρέτησε ως υπουργός Παιδείας της Πολιτείας την περίοδο 2018-2021, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2024 εξελέγη μέλος της ομοσπονδιακής Βουλής. Την ίδια ώρα, βίντεο από τη διαχείριση της σκηνής του εγκλήματος από την τοπική αστυνομία άρχισαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εντείνοντας τη συζήτηση γύρω από τις συνθήκες θανάτου του.

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