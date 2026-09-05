Το T6X θα είναι το νέο πιο προσιτό μοντέλο της τούρκικης Togg

Του Γιάννη Σκουφή

Η Togg διευρύνει σταδιακά την γκάμα της και το επόμενο σημαντικό βήμα θα είναι το T6X, ένα κόμπακτ ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα τοποθετείται κάτω από τα T10X και T10F. Στόχος της τουρκικής εταιρείας είναι να προσεγγίσει ένα σαφώς μεγαλύτερο κοινό, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην τιμή.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Togg, Fuat Tosyali, το T6X βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο εξέλιξής του, με την εταιρεία να προετοιμάζει τα πρώτα πρωτότυπα. Οι παραγγελίες προγραμματίζεται να ανοίξουν τον Ιούνιο του 2027, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν από το τέλος του ίδιου μήνα.

Η τιμή στην Τουρκία υπολογίζεται περίπου στα 1,3 εκατ. τουρκικές λίρες, ποσό που με τις σημερινές ισοτιμίες αντιστοιχεί σε περίπου 23.000 ευρώ. Παράλληλα, η Togg σχεδιάζει ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα για το λανσάρισμα του μοντέλου.

Η άφιξη του T6X αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου επέκτασης. Σήμερα κυκλοφορούν στην Τουρκία σχεδόν 120.000 αυτοκίνητα της Togg, ενώ η εταιρεία στοχεύει αρχικά σε ετήσια παραγωγή 150.000 μονάδων. Στη συνέχεια σχεδιάζει να παρουσιάζει ένα νέο μοντέλο διαφορετικής κατηγορίας κάθε χρόνο, με απώτερο στόχο η παραγωγή να ξεπεράσει τις 200.000 μονάδες ετησίως.

Η Togg έχει ήδη κάνει το πρώτο της βήμα εκτός Τουρκίας, ξεκινώντας την εμπορική της παρουσία στη Γερμανία, και το T6X θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό μοντέλο για την περαιτέρω ευρωπαϊκή της επέκταση.

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