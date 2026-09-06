Διλήμματα και συγκρίσεις από Μητσοτάκη - Ισχυρή κυβέρνηση, καθαρές λύσεις

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περιόδου παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της κοινωνίας με ορίζοντα το 2031, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για μείωση της ανεργίας κάτω από 6%, ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 2%, αύξηση μέσου μισθού άνω των 1800 ευρώ και αύξηση βασικού μισθού στα 1000 ευρώ μέχρι το 2028.

Ανακοινώθηκαν φορολογικές ελαφρύνσεις για αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς και μέτρα κοινωνικής στήριξης για συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους και μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Προβλέπονται παρεμβάσεις για το δημογραφικό με τη δημιουργία «κουμπαρά» για νεογέννητα, φορολογικά κίνητρα για τρίτεκνους και πολύτεκνους, και πρόγραμμα στέγασης «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισ. ευρώ.

Για την ενεργειακή κρίση σχεδιάζεται σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% έως το 2029, ενώ ο ΕΝΦΙΑ καταργείται σε οικισμούς έως 2000 κατοίκους. Snapshot powered by AI

Υπό τη βαριά σκιά της τραγωδίας στην Τανάγρα και τον χαμό των δύο πιλότων της πολεμικής μας αεροπορίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ένα κατάμεστο Βελλίδειο κήρυξε ουσιαστικά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου παρουσιάζοντας το πρόγραμμά του για την ενίσχυση της κοινωνίας με ορίζοντα το 2031.

Ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα ο Πρωθυπουργός έθεσε με την ομιλία του το δίλλημα της πολιτική σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης με στήριξη σε όσο το δυνατό μεγαλύτερα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας καλώντας τους πολίτες να αναλογιστούν ποια πολιτική δύναμη μπορεί να ηγηθεί σε αυτό το ταξίδι σε μια περίοδο με αλυσιδωτές αναταράξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως είπε, το επόμενο διάστημα θα κριθεί αν η Ελλάδα θα βρεθεί στην πλευρά όσων άντεξαν τις τρικυμίες ή θα παρασυρθεί στη δίνη απρόβλεπτων εξελίξεων.

Όπως είπε, η πατρίδα έχει ανάγκη από μία ισχυρή κυβέρνηση που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από τα κομματικά παζάρια που θα την εγκλωβίζαν στην αδράνεια και στην ατολμία με ατέλειωτες διαβουλεύσεις, ίσες αποστάσεις και συμβιβασμούς. «Μιλώ για καθαρές λύσεις» είπε χαρακτηριστικά, χτυπώντας καμπανάκι πως η ανάπτυξη δεν πρέπει να μπει σε περιπέτειες.

Έχοντας ως σύνθημα τη λέξη «ορίζοντας» ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις προτείνοντας μία νέα εθνική ενότητα, μία κοινωνική συμμαχία, οικοδομημένη, όπως είπε, με τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον εκσυγχρονισμό της δημιουργίας και την φροντίδα της κοινωνίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά αντίπαλος δεν είναι κανένα κόμμα αλλά μόνο τα προβλήματα της χώρας και των πολιτών.

Οι επτά δεσμεύσεις

Σε αυτή τη λογική ο Πρωθυπουργός προχώρησε σε επτά συγκεκριμένες δεσμεύσεις στον δρόμο για το 2030. Όπως είπε η ανεργία θα βρεθεί κάτω από το 6%, η οικονομία θα έχει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης πάνω από το 2%, ο μέσος μισθός θα ξεπεράσει τα 1800 ευρώ, ο βασικός μισθός θα αυξάνεται σταθερά ξεκινώντας από τα 1000 ευρώ το 2028, οι επενδύσεις από τα 46 δισ. θα ξεπεράσουν τα 65 δισ., το χρέος θα πέσει κάτω από το 120% το 2029 και κάτω από το 110% το 2030 ενώ το ελληνικό αξιόχρεο θα κατακτήσει την ανώτατη ενδιάμεση βαθμίδα. Στόχος, όπως είπε, η διαρκής τόνωση του εισοδήματος, η συνέχιση της εθνικής αναπτυξιακής τροχιάς μαζί με την αμυντική θωράκιση και τη σταθερή φροντίδα των αδυνάμων.

Κάνοντας λόγο για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας, για πρώτη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να περιγράψει ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής με συγκεκριμένες και κοστολογημένες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των πολιτών σε κάθε γωνιά της χώρας. Όπως είπε, στόχος του είναι τα οφέλη της ανάπτυξης να επιστρέψουν ως μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία σε ένα περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας. Σε αυτή τη λογική παρουσίασε δέσμη μέτρων που ωφελούν τους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους, τις επιχειρήσεις, τους συνταξιούχους, τους υπαλλήλους του δημοσίου, τους αγρότες, τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, τους αγρότες, τις οικογένειες, τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους αλλά και τα άτομα με αναπηρία.

Οι κύριοι άξονες των μέτρων θα φτάσουν τα 2,2 δισ. το 2027 με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για όλη την κοινωνία, την ενίσχυση των ιδιωτικών και των δημόσιων επενδύσεων, την άσκηση κοινωνικής πολιτικής για το στεγαστικό, το δημογραφικό και την υγεία αλλά και την ενεργειακή αυτονομία και τη μείωση του κόστους ρεύματος. Θέλοντας να κλείσει τα μέτωπα με τους αγρότες ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε δέσμη φορολογικών ελαφρύνσεων, ενώ κάνοντας λόγο για προσωπικό του στοίχημα δήλωσε πως σύντομα θα υπάρξει ένα πρόγραμμα ανάταξης της κτηνοτροφίας ιδιαίτερα για όσους έχουν χάσει τα κοπάδια τους.

Τα μέτρα για αγρότες, συνταξιούχους και στέγαση

Συγκεκριμένα για τους αγρότες είπε μηδενίζεται ο συντελεστής φόρου για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ ενώ το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571 στα 22.204. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες ανακοίνωσε μείωση τεκμηρίων κατά 50% για οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων έτσι ώστε για παράδειγμα μία επιχείρηση εστίασης με πέντε εργαζομένους θα έχει όφελος 2534 ευρώ το χρόνο. Παράλληλα μειώνεται η προκαταβολή φόρου στο 50% από το 55% που είναι σήμερα. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται μείωση φόρου κατά 5% μέχρι να φτάσει στο 50% ενώ προβλέπεται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην Περιφέρεια. Για την Αττική προβλέπεται μείωση 50% το 2028 και κατάργηση το 2029.

Όσον αφορά τους συνταξιούχους ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε αύξηση στα 400 ευρώ της μόνιμης ενίσχυσης για όλους άνω των 65 ενώ οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα δουν την αύξηση του κατώτατου μισθού που θα φτάσει τα 1000 μέχρι το 2028. Παράλληλα προβλέπεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα. Όσον αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους ανακοινώθηκαν νέα μέτρα στήριξης που προβλέπουν επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από τον Δεκέμβριο του 2027 και νέες αυξήσεις 80 ευρώ τον μήνα. Σημαντικό είναι και το πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού δίνοντας έμφαση στην κοινωνική πολιτική. Έτσι δημιουργείται ένας «κουμπαράς» για νεογέννητα έως 2 ετών όπου το κράτος θα καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείς έως τα 1200 ευρώ ετησίως, όριο που θα αυξάνεται 10% ανά πενταετία ως τα 18 έτη έτσι ώστε με την ενηλικίωση του παιδιού ο «κουμπαράς» να έχει φτάσει τα 60.000 ευρώ.

Όσον αφορά τους τρίτεκνους μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος ως τα 20.000 ευρώ, το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 11000 ευρώ φτάνοντας τα 25.364 ευρώ ενώ για τους πολύτεκνους προβλέπεται η αύξηση του επιδόματος γέννησης κατά 1000 ευρώ επιπλέον και φτάνει στα 5500 ευρώ για το πέμπτο παιδί από 3500 που είναι σήμερα.

Όσον αφορά το πρόβλημα της στέγασης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», ύψους 2 δισ. ευρώ καθώς και την αύξηση φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός ΕΕ. Παράλληλα καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2000 κατοίκους. Για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης προβλέπεται η μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% σταδιακά ως το 2029. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε μάλιστα ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για τις παροχές οι περισσότερες από τις οποίες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τον επόμενο Ιανουάριο. Πάντως στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί διπλό ενοίκιο σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2024 αναδρομικά, την 1η Νοεμβρίου θα αρχίσει η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες στην αντλία, στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί το επίδομα των 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, στα τέλη Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι αυξημένες συντάξεις χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

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