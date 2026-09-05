Μητσοτάκης στην 90ή ΔΕΘ: Μηδενίζεται ο φόρος στους κατ' επάγγελμα αγρότες με εισόδημα 20.000 ευρώ

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον μηδενισμό του φόρου για κατ' επάγγελμα αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Οι αγρότες με εισόδημα 30.000 ευρώ θα δουν μείωση φόρου από 5.083 σε 2.183 ευρώ.

Τα μέτρα αφορούν περίπου 50.000 αγρότες.

Θα δημιουργηθεί ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ανάταξη της κτηνοτροφίας και την προστασία από νόσους.

Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για την άμεση επανασύσταση των κοπαδιών που χάθηκαν. Snapshot powered by AI

Τον μηδενισμό του φόρου στους κατ' επάγγελμα αγρότες με εισοδήματα έως τα 20.000 ευρώ, ανακοίνωσε από το βήμα της 90ής ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι αντί για 1.183 ευρώ που θα πλήρωνε φόρο, τώρα δεν θα πληρώνει τίποτα, όπως επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Ένας αγρότης με εισόδημα 30.000 ευρώ θα πλήρωνε φόρο 5.083, ενώ στο εξής θα πληρώνει 2.183 ευρώ. Αφορά 50.000 παραγωγούς.

Ειδικά μέτρα εξήγγειλε ο πρωθυπουργός και για τους κτηνοτρόφους. Πολύ σύντομα θα υπάρξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πλήρους ανάταξης της κτηνοτροφίας, που θα θωρακίζει από τις νόσους. Τα κοπάδια που χάθηκαν, θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατό» είπε ο πρωθυπουργός.

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