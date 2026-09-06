Μάνη: Έστειλαν στο Κέντρο Υγείας ασθενοφόρο 30 ετών με 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα

Snapshot Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου ένα 30 ετών ασθενορο για προσωρινή κάλυψη μετά από βλάβη στο υπάρχον όχημα.

Το παλαιό ασθενοφόρο έχει διανύσει σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα και θεωρείται επικίνδυνο και ακατάλληλο για την περιοχή.

Ο Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας κατηγορεί το Υπουργείο Υγείας και την Κυβέρνηση για υποβάθμιση της δημόσιας υγείας στη Μάνη και καλεί για άμεση αποστολή σύγχρονου οχήματος.

Ζητείται επίσης επαρκής στελέχωση του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου και δημόσια τοποθέτηση από τους κυβερνητικούς βουλευτές του νομού. Snapshot powered by AI

Σφοδρές αντιδράσεις και κύμα οργής έχει προκαλέσει στη Δυτική Μάνη η απόφαση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (6ΥΠΕ) να μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου ένα παμπάλαιο ασθενοφόρο 30 ετών, προκειμένου να καλύψει προσωρινά τις ανάγκες της περιοχής μετά από τροχαίο που ακινητοποίησε το υπάρχον όχημα.

Το εν λόγω όχημα, που μεταφέρθηκε από το Κέντρο Υγείας Πύλου, φέρει εμφανή τα σημάδια του χρόνου και έχει καταγράψει σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα στο κοντέρ του, με αποτέλεσμα να θεωρείται από τους τοπικούς φορείς επικίνδυνο και ακατάλληλο για να καλύψει μια τουριστική περιοχή που απέχει περισσότερο από μία ώρα από τα Νοσοκομεία της Καλαμάτας.

Για απροκάλυπτο εμπαιγμό και ντροπή απέναντι στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Μάνης κάνει λόγο σε παρέμβασή του ο Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας, Δημήτρης Φαββατάς. Ο κ. Φαββατάς κατηγορεί το Υπουργείο Υγείας και την Κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζουν τη Μάνη ως περιοχή δεύτερης κατηγορίας, υπενθυμίζοντας πως πριν από έξι μήνες φορείς και πολίτες είχαν προχωρήσει σε κινητοποιήσεις διεκδικώντας την ουσιαστική αναβάθμιση της δομής.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας καλεί τον Υπουργό Υγείας να μεριμνήσει άμεσα για την αποστολή ενός σύγχρονου, πλήρως εξοπλισμένου οχήματος και την επαρκή στελέχωση του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου, ενώ ζητά από τους κυβερνητικούς βουλευτές του νομού να πάρουν δημόσια θέση για την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών δημόσιας υγείας στην περιοχή.

Πηγή: Patrisnews.com