Ένας νεκρός σε σύγκρουση θαλαμηγού με λέμβο στον κόλπο των Κεγχρεών στον Ισθμό

Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση θαλαμηγού με λέμβο στη θαλάσσια περιοχή πλησίον των Ισθμίων, στον κόλπο Κεγχρεών, με ένα άνθρωπο να χάνει τη ζωή του.

Η τραγωδία έλαβε χώρα σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, όταν θαλαμηγό σκάφος με σημαία Μάλτας, στο οποίο επέβαιναν έξι επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με λέμβο στην οποία βρίσκονταν δύο ημεδαποί.

Οι δύο επιβαίνοντες στη λέμβο περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμηγού και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Εκεί, διαπιστώθηκε ο θάνατός ενός από τους δύο επιβαίνοντες στη λέμβο.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ο κυβερνήτης της θαλαμηγού θα συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.