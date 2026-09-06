Ναζιστικό πιστόλι βρέθηκε στη λίμνη 14 χρόνια - Το τετραπλό μακελειό που εξιχνιάζει

Snapshot Ένα παλιό πιστόλι Luger βρέθηκε στον πυθμένα της λίμνης Ανεσί και ενδέχεται να συνδέεται με το τετραπλό φονικό του 2012 κοντά στο χωριό Chevaline στις Γαλλικές Άλπεις.

Το όπλο ανακαλύφθηκε τυχαία από τον Βρετανό Kyle κατά τη διάρκεια snorkeling κοντά σε κάμπινγκ όπου είχε μείνει η οικογένεια al-Hilli πριν από τη δολοφονία τους.

Η γαλλική αστυνομία εξετάζει αν το όπλο είναι το ίδιο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία τριών μελών της οικογένειας al-Hilli και του Γάλλου ποδηλάτη Sylvain Mollier.

Η ανάλυση του όπλου είναι περίπλοκη λόγω της παραμονής του στο νερό για πολλά χρόνια, με αντιφατικές εκτιμήσεις ειδικών για το ακριβές μοντέλο Luger που βρέθηκε.

Η ανακάλυψη του όπλου μπορεί να βοηθήσει στην πρόοδο της έρευνας και να προσφέρει δικαίωση στις επιζήσασες κόρες της οικογένειας al-Hilli. Snapshot powered by AI

Αποκαλυπτικές εικόνες ενός παλιού πιστολιού που εντοπίστηκε σε λίμνη των Άλπεων από Βρετανό παραθεριστή και ενδέχεται να δώσει τη λύση σε ένα τετραπλό φονικό που παραμένει άλυτο εδώ και 14 χρόνια, αποκαλύπτει αποκλειστικά σήμερα η «Mail on Sunday».

Βαριά διαβρωμένο και εν μέρει καλυμμένο με άμμο, το πιστόλι Luger που ανασύρθηκε από τον πυθμένα της λίμνης Ανεσί στη Γαλλία ενδέχεται να αποτελέσει σημαντική εξέλιξη στην έρευνα για ένα από τα πιο μυστηριώδη και βίαια εγκλήματα στην Ευρώπη.

Το όπλο εντόπισε ο 41χρονος πατέρας δύο παιδιών Kyle, από το Wiltshire, ο οποίος έκανε snorkeling με έναν φίλο του, σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων από την ακτή, κατά τη διάρκεια τρίωρης οικογενειακής διαμονής σε κάμπινγκ τον περασμένο μήνα. Ξαφνικά είδε τη λαβή του πιστολιού να προεξέχει από την άμμο.

Οι εγκληματολογικοί επιστήμονες προσπαθούν αυτό το Σαββατοκύριακο να επιβεβαιώσουν αν πρόκειται για το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία τριών μελών μιας βρετανοϊρακινής οικογένειας και ενός Γάλλου ποδηλάτη, σε έναν απομονωμένο ορεινό δρόμο κοντά στη λίμνη, τον Σεπτέμβριο του 2012.

Τα πτώματα του Saad al-Hilli, 50 ετών, της συζύγου του Iqbal, 47 ετών, της μητέρας της Suhaila al-Allaf, 74 ετών, και του Sylvain Mollier, 45 ετών, είχαν βρεθεί δίπλα σε μια BMW γεμάτη από σφαίρες, σταθμευμένη σε ένα δασώδες σημείο κοντά στο χωριό Chevaline.

Οι δύο κόρες της οικογένειας al-Hilli επέζησαν από τη φρικτή επίθεση. Η Zeena, τότε μόλις τεσσάρων ετών, κρύφτηκε στον χώρο των ποδιών του αυτοκινήτου, δίπλα στη νεκρή μητέρα και τη γιαγιά της, ενώ η επτάχρονη αδελφή της Zainab πυροβολήθηκε και ξυλοκοπήθηκε, αλλά κατάφερε να επιζήσει.

Μιλώντας αποκλειστικά στη «Mail on Sunday», ο Kyle, του οποίου το όνομα συμφωνήθηκε να μην δημοσιοποιηθεί, περιέγραψε το «σοκ» του όταν συνειδητοποίησε ότι το τυχαίο εύρημά του ενδέχεται να είχε χρησιμοποιηθεί στις άγριες δολοφονίες.

Ο Kyle, ο οποίος εργάζεται στον κατασκευαστικό κλάδο, εντόπισε το όπλο σε βάθος περίπου 1,6 μέτρων, κοντά στο κάμπινγκ όπου είχε μείνει η οικογένεια al-Hilli, από το Claygate του Surrey, πριν δολοφονηθεί.

«Ήταν ένα φρικτό έγκλημα και, αν μπόρεσα με οποιονδήποτε τρόπο να συμβάλω στο να βρεθεί ο υπεύθυνος, τότε αυτό θα ήταν φανταστικό», δήλωσε. «Ελπίζω τώρα να είναι το σωστό όπλο και η γαλλική αστυνομία να μπορέσει επιτέλους να σημειώσει πρόοδο».

Ο Kyle, η σύζυγός του και οι δύο γιοι τους, ηλικίας δέκα και πέντε ετών, κάνουν διακοπές με το τροχόσπιτό τους στο κάμπινγκ Le Solitaire du Lac, στο St Jorioz, τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Οι ειδυλλιακές διακοπές τους – στο ίδιο κάμπινγκ όπου είχε μείνει και η οικογένεια al-Hilli – περιλαμβάνουν paddleboarding στα κρυστάλλινα νερά της λίμνης Ανεσί και πικνίκ στις παραλίες.

Στις 20 Αυγούστου, ένας ακόμη Βρετανός παραθεριστής, ένας ημι-συνταξιούχος εκπαιδευτικός γύρω στα 60, προσφέρθηκε να πάρει τους δύο γιους του Kyle στη λίμνη με μια μικρή βάρκα με εξωλέμβια μηχανή. Ο Kyle τον συνόδευσε με τη σανίδα του paddleboard.

Περίπου στις 4 το απόγευμα, οι δύο άνδρες άρχισαν να κάνουν snorkeling, αστειευόμενοι ότι μπορεί ακόμη και να έβρισκαν κάποιο ακριβό ρολόι ή κόσμημα που είχε πέσει κατά λάθος από τα σκάφη των εύπορων Γάλλων παραθεριστών που συχνά αγκυροβολούν σε εκείνο το σημείο της λίμνης.

«Βούτηξα στο νερό και αστειεύτηκα με τον άλλο τύπο: “Λοιπόν, ας αρχίσουμε να ψάχνουμε για εκείνο το χρυσό Rolex”».

«Το νερό έφτανε περίπου μέχρι το πιγούνι μου. Είχα αναπνευστήρα, μάσκα και βατραχοπέδιλα και κολυμπούσα για περίπου δέκα λεπτά όταν είδα μια λάμψη χρυσού στον πυθμένα. Βούτηξα, αλλά ήταν απλώς ένα πλαστικό κούμπωμα από μπικίνι».

«Στη συνέχεια κολύμπησα περίπου άλλα 15 μέτρα και είδα κάτι που έμοιαζε με λαβή πιστολιού, καλυμμένη με άμμο. Πάντα με ενδιέφεραν τα πυροβόλα όπλα και είχα μάθει αρκετά γι' αυτά, αλλά αμέσως υπέθεσα ότι ήταν απλώς ένα νεροπίστολο».

Η Suhaila al-Allaf

«Βούτηξα ξανά, έπιασα τη λαβή και, μόλις άρχισα να το σηκώνω, κατάλαβα ότι ήταν μεταλλικό αντικείμενο – ήταν εξαιρετικά βαρύ. Καθώς το σήκωνα, η άμμος άρχισε να πέφτει και μπορούσα πλέον να δω καθαρά τι ήταν. Και σκέφτηκα: “Αυτό είναι ένα γαμημένο Luger”».

«Κολύμπησα προς τον άλλο άνδρα και του είπα: “Βρήκα αυτό το Luger”. Μου ζήτησε να το δει, αλλά μετά άρχισε να το στρέφει στον αέρα και να πατάει τη σκανδάλη. Του φώναξα: “Όχι, όχι, δεν ξέρουμε αν μπορεί να εκπυρσοκροτήσει”».

«Τα παιδιά μου ήταν ακόμη στη βάρκα και με ρώτησαν: “Τι βρήκες, μπαμπά;”. Και τους είπα: “Βρήκα ένα γαμημένο όπλο, παιδιά”».

«Μετά όμως τρομοκρατήθηκα, γιατί σκέφτηκα: “Θέλω πραγματικά να βάλω αυτό το όπλο στη βάρκα μαζί με τα παιδιά μου;”. Όμως έπρεπε να το πάρουμε πίσω. Το έβαλα σε έναν μεταλλικό κουβά που υπήρχε στον πάτο της βάρκας και επιστρέψαμε στην ακτή».

Ο Kyle εκτιμά ότι το όπλο βρισκόταν πολύ μακριά από την ακτογραμμή, μεγάλο μέρος της οποίας καλύπτεται από καλαμιές, ώστε να μπορούσε απλώς να έχει πεταχτεί από την ξηρά. Αυτό δημιουργεί το ενδεχόμενο να πετάχτηκε στη λίμνη από κάποιο σκάφος.

Αν πράγματι κάποιος το πέταξε από βάρκα, το σημείο όπου κατέληξε ήταν ιδιαίτερα ατυχές για εκείνον. Ο Kyle αναφέρει ότι μόλις 9 μέτρα από το σημείο όπου βρέθηκε το όπλο, η λίμνη γίνεται σημαντικά βαθύτερη. Στο βαθύτερο σημείο της φτάνει σχεδόν τα 82 μέτρα.

Το όπλο μπορεί επίσης να παρέμενε για πάντα κρυμμένο, αν δεν ήταν ο φετινός καύσωνας. Η στάθμη της λίμνης Ανεσί εκτιμάται ότι είναι περίπου 30 εκατοστά χαμηλότερη σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, γεγονός που σημαίνει ότι υπό κανονικές συνθήκες το σημείο όπου βρέθηκε το όπλο θα ήταν εκτός του βάθους στο οποίο μπορούσε να κολυμπήσει ο Kyle.

Ο Kyle πήρε το όπλο πίσω στο κάμπινγκ και άρχισε να στέλνει μηνύματα σε φίλους του στη Βρετανία για το απίστευτο εύρημά του. Καθώς είχε ταξιδέψει με σακίδιο στο εξωτερικό το 2012, αγνοούσε εντελώς τη σφαγή στο Chevaline και αρχικά ήλπιζε να κρατήσει το σπάνιο όπλο ως αναμνηστικό.

Όταν όμως ένας φίλος του τον ενημέρωσε για τις δολοφονίες – και για το γεγονός ότι η γαλλική αστυνομία θεωρεί πως το φονικό όπλο ήταν ένα Luger – κατάλαβε τελικά την πιθανώς τεράστια σημασία του ευρήματός του.

Το αυτοκίνητο στον τόπο του εγκλήματος, στο δάσος κοντά στο Chevaline και τη λίμνη Ανεσί, στις γαλλικές Άλπεις

«Άλλαξε εντελώς η άποψή μου για το αν ήθελα να κρατήσω το όπλο. Έγινε πραγματικά σημαντικό να παραδοθεί στη σωστή ομάδα. Ήθελα να βρω τον καλύτερο τρόπο για να φτάσει στο σωστό μέρος».

Αφού τύλιξε το όπλο σε ένα διαφημιστικό φυλλάδιο της Lidl και το τοποθέτησε στο πάτωμα μιας σκηνής δίπλα στο τροχόσπιτό του, ο Kyle πέρασε μια άυπνη νύχτα διαβάζοντας δημοσιεύματα για τις δολοφονίες και συμβουλευόμενος το ChatGPT σχετικά με το ακριβές μοντέλο του όπλου που είχε βρει.

Μάλιστα, οι συνομιλίες του με το chatbot τελικά έγιναν τόσο λεπτομερείς, ώστε το ChatGPT τον συμβούλεψε να σταματήσει να αγγίζει το όπλο και τον κατεύθυνε προς την ειδική μονάδα που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια την έρευνα της υπόθεσης.

«Όσο περισσότερο διάβαζα και μάθαινα, τόσο περισσότερο σκεφτόμουν: “Θεέ μου, αυτό το όπλο πρέπει να πάει κάπου”».

Την επόμενη ημέρα, ο ίδιος και ο άλλος Βρετανός παραθεριστής πήγαν με τα ποδήλατά τους στο St Jorioz για να ενημερώσουν την αστυνομία, μόνο για να διαπιστώσουν ότι το τμήμα της Χωροφυλακής ήταν κλειστό λόγω μεσημεριανής διακοπής.

Τελικά σταμάτησαν ένα περιπολικό με δύο αστυνομικούς, οι οποίοι – προς μεγάλη έκπληξη του Kyle – φέρεται αρχικά να του είπαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα.

Ο Sylvain Mollier, 45 ετών, ο «μυστηριώδης» Γάλλος ποδηλάτης που δολοφονήθηκε στη σφαγή των Άλπεων»

«Τους είπα: “Εντάξει, για να είμαστε ξεκάθαροι, υπάρχει πιθανότατα ένα όπλο που μπορεί να είναι ακόμη ενεργό μέσα σε μια σκηνή, σε ένα πολύ πολυσύχναστο κάμπινγκ. Έχω δύο παιδιά κάτω των δέκα ετών. Είστε σίγουροι ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα;”»

Οι αστυνομικοί τελικά συμφώνησαν να ενημερώσουν τους ανωτέρους τους και αργότερα το ίδιο απόγευμα μια ομάδα αστυνομικών έφτασε στο κάμπινγκ.

«Τότε φάνηκε ότι τα πράγματα σοβάρεψαν. Επέστρεψαν με σακούλες πειστηρίων, εξοπλισμό εγκληματολογικής έρευνας, όπως γάντια και μάσκες, και προχώρησαν στην απομάκρυνση του όπλου από τη σκηνή. Όταν σφράγισαν τη σακούλα με το πειστήριο, μου ζήτησαν να υπογράψω».

Οι δύο άνδρες ανακρίθηκαν αργότερα και έδωσαν δείγματα DNA, ώστε να μπορούν να αποκλειστούν τυχόν ίχνη που είχαν αφήσει πάνω στο όπλο.

Γάλλοι εισαγγελείς είχαν δηλώσει στο παρελθόν ότι ο δράστης χρησιμοποίησε ένα παλιό Luger P06 των 7,65 χιλιοστών, το οποίο είχε εκδοθεί στον ελβετικό στρατό και την αστυνομία κατά τις δεκαετίες του 1920 και του 1930.

Ο δράστης πυροβόλησε συνολικά 21 φορές, με 18 από τις σφαίρες να βρίσκουν τον στόχο τους. Θραύσματα του όπλου είχαν εντοπιστεί στον τόπο του εγκλήματος.

Η Marie-Céline Lawrysz, αναπληρώτρια εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση της λίμνης Ανεσί, δήλωσε ότι το όπλο που βρέθηκε στη λίμνη «φαίνεται να είναι ένα P06», ενώ ειδικός στα πυροβόλα όπλα, στον οποίο η «Mail on Sunday» έδειξε φωτογραφίες του όπλου αυτό το Σαββατοκύριακο, επιβεβαίωσε ότι «μοιάζει με Luger P06».

«Τέτοια πιστόλια χρησιμοποιήθηκαν από τον ελβετικό στρατό και άλλους φορείς από τις αρχές του περασμένου αιώνα έως τουλάχιστον τα τέλη της δεκαετίας του 1940», ανέφερε.

Ωστόσο, ένας δεύτερος ειδικός στη βαλλιστική, ο οποίος εργάστηκε για περισσότερα από 20 χρόνια στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, δήλωσε στην εφημερίδα ότι το όπλο που βρέθηκε φαίνεται να είναι μεγαλύτερου διαμετρήματος, συγκεκριμένα ένα Luger P08 των 9 χιλιοστών.

Επισήμανε ότι το παρόμοιο μοντέλο P06 διαθέτει έναν μικρό ενσωματωμένο μηχανισμό ασφαλείας, γνωστό ως ασφάλεια λαβής, στο πίσω μέρος της λαβής, ο οποίος δεν διακρίνεται στις φωτογραφίες του όπλου που βρήκε ο Kyle.

«Κατά την άποψή μου, δεν συνάδει με ένα ελβετικής προέλευσης Luger P06/29», δήλωσε.

Την ίδια ώρα, πηγή κοντά στην έρευνα προειδοποίησε ότι η ανάλυση του όπλου που βρήκε ο Kyle είναι «εξαιρετικά περίπλοκη», λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει παραμείνει μέσα στο νερό.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν τη σφαγή εξακολουθούν να μην γνωρίζουν αν στόχος ήταν η οικογένεια al-Hilli ή ο κ. Mollier, ο οποίος εργαζόταν στον πυρηνικό τομέα.

Το 2013, ο Eric Maillaud, τότε εισαγγελέας της υπόθεσης, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα: «Έχουμε να κάνουμε με έναν πολύ έμπειρο ένοπλο».

Η ανακάλυψη του όπλου τόσο κοντά στο κάμπινγκ Solitaire du Lac, το οποίο διαθέτει περίπου 200 θέσεις, δημιουργεί το ενδεχόμενο η οικογένεια al-Hilli να δολοφονήθηκε από κάποιον που γνώριζε πού διέμενε.

Οι γαλλικές αρχές φέρεται να ενδιαφέρονται για έναν Δανό τουρίστα που έκανε κάμπινγκ στο Solitaire du Lac περίπου την περίοδο των δολοφονιών.

Το 2011, ο ίδιος τουρίστας φέρεται να έκανε επίσης κάμπινγκ λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Xavier Baligant, ένας 29χρονος Βέλγος παραθεριστής, σε χώρο στάθμευσης αυτοκινητοδρόμου στην ανατολική Γαλλία.

Ο Baligant πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε με ένα τυφέκιο που είχε εκδοθεί στον ελβετικό στρατό στα μέσα του 20ού αιώνα, σε μια επίθεση για την οποία δεν έχει γίνει γνωστό κανένα κίνητρο. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για τον Δανό.

Ο Kyle, ο οποίος επέστρεψε στη Βρετανία με την οικογένειά του στις 29 Αυγούστου, έχει ανάμεικτα συναισθήματα για την ανακάλυψή του.

Είναι φανατικός – αν και όχι ιδιαίτερα επιτυχημένος – ανιχνευτής μετάλλων και τα τελευταία πέντε χρόνια έχει βρει, ψάχνοντας σε χωράφια του Wiltshire, τίποτα πιο εντυπωσιακό από ένα νόμισμα ηλικίας περίπου 100 ετών.

Παραμένει, επομένως, έκπληκτος που έπεσε τυχαία πάνω σε ένα τόσο σημαντικό εύρημα.

«Δεν με πειράζει να περπατάω για ώρες σε ένα χωράφι χωρίς κανέναν άλλο γύρω μου. Συνήθως επιστρέφω απλώς με τις τσέπες γεμάτες καπάκια από μπουκάλια μπύρας».

Ταυτόχρονα, ελπίζει ότι το εύρημά του θα οδηγήσει τελικά στην εξιχνίαση της υπόθεσης και θα προσφέρει κάποια μορφή δικαίωσης στις δύο κόρες της οικογένειας al-Hilli, τη Zeena και τη Zainab, που επέζησαν.

«Ελπίζω να βοηθήσει να κλείσει ένα φρικτό κεφάλαιο της ζωής τους», πρόσθεσε.

«Τα παιδιά μου ήδη πιστεύουν ότι είμαι ήρωας επειδή βρήκα αυτό το όπλο, το παρέδωσα και ενδέχεται να συνδέεται με την έρευνα. Οπότε, αν τελικά αποδειχθεί σημαντικό για την υπόθεση, αυτό θα ήταν πραγματικά φανταστικό».