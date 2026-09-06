Scarbo SV Rover: Θηρίο 1.500 ίππων που κοστίζει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ

Του Γιάννη Σκουφή

Υπάρχουν κατασκευές που δύσκολα εντάσσονται σε μία συγκεκριμένη κατηγορία και το Scarbo SV Rover είναι μία από αυτές. Εξωτερικά θυμίζει ακραία εξελιγμένο Land Rover Defender, όμως στην πραγματικότητα από το αρχικό αυτοκίνητο έχουν διατηρηθεί μόνο οι… χειρολαβές στις πόρτες.

Πίσω από το πρότζεκτ βρίσκεται ο Joe Scarbo, ο οποίος είχε εργαστεί το 2008 στο αγωνιστικό πρόγραμμα Baja Race Touareg TDI της Volkswagen Motorsport. Όταν εκείνο εγκαταλείφθηκε λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αρκετές από τις ιδέες του έμειναν στο συρτάρι. Χρόνια αργότερα αποτέλεσαν τη βάση για το SV Rover.

Στην καρδιά του βρίσκεται ένας «χειροποίητος» bi-turbo V8 6.600 κυβικών, που βασίζεται στους LS της GM και βρίσκεται ακριβώς πίσω από τους επιβάτες. Με βενζίνη E85 αποδίδει 1.500 άλογα, ενώ με συμβατικό καύσιμο η απόδοσή του περιορίζεται στους 1.260 ίππους. Το βάρος φτάνει τα 2.268 κιλά.

Η ισχύς μεταφέρεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου οκτώ σχέσεων, όμως ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η ανάρτηση. Η διαδρομή της φτάνει τα 762 χιλιοστά, με τα φτερά να μετακινούνται μηχανικά όταν οι τροχοί ανεβαίνουν, ώστε να δημιουργείται ο απαραίτητος χώρος χωρίς να αυξηθεί υπερβολικά το πλάτος του αμαξώματος.

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Το SV Rover διαθέτει επίσης ενεργή τετραδιεύθυνση. Μέχρι τα 24 χλμ./ώρα οι πίσω τροχοί στρίβουν αντίθετα από τους εμπρός, ενώ πάνω από τα 97 χλμ./ώρα στρίβουν προς την ίδια κατεύθυνση για μεγαλύτερη σταθερότητα στις γρήγορες αλλαγές πορείας.

Το αμάξωμα κατασκευάζεται από ανθρακονήματα TeXtreme, ενώ χρησιμοποιούνται ειδικά κατασκευασμένα εξαρτήματα από κατεργασμένο αλουμίνιο. Όλα αυτά εξηγούν και το κόστος: η συγκεκριμένη κατασκευή ξεπερνά τα 1,5 εκατ. δολάρια, δηλαδή περίπου 1,3 εκατ. ευρώ.

Και το πιο παράλογο στοιχείο; Παρά τις προδιαγραφές που θυμίζουν αγωνιστικό Baja, το Scarbo SV Rover έχει εξελιχθεί ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί κανονικά στον δρόμο!

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