Λαβρόφ: «Έναρξη πραγματικού πολέμου» οι κατηγορίες της Δύσης για το drone στη Λειψία

Ο Ρώσος υπουργός των Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι οι κατηγορίες που διατυπώνονται κατά της Μόσχας από τη Δύση, ότι είχε εμπλοκή στο περιστατικό με το drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία ήταν, “σε μεγάλο βαθμό η έναρξη ενός πραγματικού πολέμου”, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

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