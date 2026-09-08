ΗΠΑ: Αρκούδες εισβάλλουν όλο και πιο συχνά σε σπίτια και αυτοκίνητα αναζητώντας τροφή

Όταν ο Πάτρικ Σάλιβαν από το Γκολντ Χιλ του Κολοράντο σηκώθηκε στις 3 τα ξημερώματα για να ταΐσει τον γιο του αυτό το καλοκαίρι, άκουσε μια κόρνα να χτυπάει ασταμάτητα.

Αρχικά σκέφτηκε, ότι ήταν ένας «τρελός γείτονας», αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν μια... μαύρη αρκούδα που είχε παγιδευτεί στο εσωτερικό ενός οχήματος, η οποία χτυπούσε την κόρνα του αυτοκινήτου στην προσπάθεια της να απεγκλωβιστεί.

«Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς», είπε ο Σάλιβαν, μιλώντας στο Associated Press.

Το συγκεκριμένο περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά από πολλά άλλα που έχουν σημειωθεί σε περιοχές γύρω από τα Βραχώδη Όρη, όπου η εκτεταμένη ξηρασία έχει μειώσει τις προμήθειες ξηρών καρπών, μούρων και φυτών, βασικά είδη με τα οποία τρέφονται οι αρκούδες. Αυτό ωθεί τα ζώα να περιπλανιούνται σε μεγάλες αποστάσεις αναζητώντας τροφή, με αποτέλεσμα να έρχονται σε επαφή με ανθρώπους.

Ο κουνιάδος του Σάλιβαν κατάφερε τελικά να ελευθερώσει την αρκούδα που είχε παγιδευτεί στο όχημα, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Ωστόσο, τέτοιες συναντήσεις μπορεί να αποβούν θανατηφόρες τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τις αρκούδες. Πρόσφατα, μια αρκούδα που εγκλωβίστηκε σε ένα αυτοκίνητο στο Κολοράντο Σπρινγκς πέθανε από τη ζέστη, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν θανατώσει δεκάδες άλλες, φοβούμενοι ότι θα επιτεθούν σε ανθρώπους.

Αρκούδες σε κατοικήσιμες περιοχές

Φέτος, έχουν παρατηρηθεί πολλές περισσότερες αρκούδες σε κατοικήσιμες περιοχές σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τις αρχές του Κολοράντο. Το ίδιο αναφέρουν και οι αρμόδιες αρχές στο Νέο Μεξικό και την Γιούτα, όπου οι αρκούδες έχουν αρχίσει να εισβάλλουν σε σπίτια, αυτοκίνητα και κατασκηνώσεις, λόγω έλλειψης τροφής.

Πριν από μερικές ημέρες, είχε εντοπιστεί μια αρκούδα σε ένα δέντρο στην πρωτεύουσα του Κολοράντο, το Ντένβερ, η οποία ναρκώθηκε και μεταφέρθηκε σε μια περιοχή, μακριά από κατοικίες. Την ίδια περίπου περίοδο, εθεάθη μια άλλη αρκούδα να περιπλανιέται στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στο Φορτ Κόλινς. Στη Γιούτα, οι αρχές χρειάστηκε να πιάσουν τέσσερις αρκούδες που εθεάθησαν στην πόλη Μόαμπ, και να μεταφερθούν σε άλλη περιοχή.

«Οι συμπεριφορές που έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν οι αρκούδες, δεν είναι ακριβώς ασυνήθιστη. Απλά, πλέον περιπλανιούνται σε κατοικήσιμες περιοχές, επειδή ψάχνουν για τροφή», δήλωσε στο Associated Press, ο Τράβις Σόντερ, επικεφαλής μιας οργάνωσης για την άγρια φύση στο νοτιοανατολικό Κολοράντο.

Οι μαύρες αρκούδες συνήθως συναντώνται στα βουνά του Κολοράντο, αλλά, φέτος έχουν εντοπιστεί σε πεδιάδες, σε απόσταση μεγαλύτερη από μία ώρα από τους πρόποδες των Βραχώδων Όρων.

Αυξημένες οι επιθέσεις και οι θανατώσεις

Συνήθως, όταν μια αρκούδα επισκέπτεται ένα σπίτι, ή ένα όχημα για να βρει τροφή, ναρκώνεται και στην συνέχεια μεταφέρεται μακριά από την πόλη. Αλλά εάν, συσχετίσει την τροφή με τους ανθρώπους, τότε υποβάλλεται σε ευθανασία, καθώς μπορεί να γίνει επικίνδυνη.

Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν τους πολίτες να μην ταΐζουν τις αρκούδες, και να κρύβουν τα τρόφιμα τους, για να μην τα φάνε τα άγρια ζώα.

Οι μαύρες αρκούδες συνήθως αποφεύγουν τους ανθρώπους και είναι λιγότερο επικίνδυνες από τις αρκούδες γκρίζλι που συναντώνται στα Βόρεια Βραχώδη Όρη. Ωστόσο, οι μαύρες αρκούδες μπορούν να γίνουν επιθετικές προς τους ανθρώπους: Τον Ιούνιο, μια μαύρη αρκούδα ακολούθησε και στη συνέχεια επιτέθηκε σε έναν πεζοπόρο στην πόλη Γκόλντεν του Κολοράντο.

Στο Κολοράντο έχουν σημειωθεί τουλάχιστον τέσσερις ακόμη επιθέσεις αρκούδων, συμπεριλαμβανομένης μιας που σημειώθηκε έξω από μια πολυκατοικία στις 17 Αυγούστου. Πέντε ημέρες αργότερα, ένας ψαράς δέχτηκε επίθεση από μία αρκούδα σε ένα βουνό στα νοτιοδυτικά του Ντένβερ. Η συγκεκριμένη αρκούδα εντοπίστηκε και θανατώθηκε.

Φέτος στη Γιούτα, έχουν θανατωθεί περισσότερες από 40 αρκούδες. Αυτός ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από τον συνολικό αριθμό θανατώσεων που έχουν σημειωθεί τα τελευταία τρία έτη στην πολιτεία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Γιούτα. Στο Νέο Μεξικό, έχουν θανατωθεί 187 αρκούδες, ο υψηλότερος αριθμός θανατώσεων που έχουν σημειωθεί από το 2011.

Ειδικοί υποστηρίζουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με τις πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει τους φυσικούς οικότοπους των ζώων, μπορεί να έχει συμβάλει στην μείωση των φυσικών τροφών των αρκούδων.

«Οι συναντήσεις ανθρώπων και άγριων ζώων στο πλαίσιο της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής είναι ένα πεδίο που δεν έχει ακόμη ερευνηθεί πλήρως. Ωστόσο, σιγά σιγά αρχίζουμε να κατανοούμε τι σημαίνει αυτό για εμάς αλλά και για όλα τα είδη με τα οποία μοιραζόμαστε ένα οικοσύστημα», δήλωσε η Σαμάνθα Μίλερ, ανώτερη ερευνήτρια σαρκοφάγων στο Κέντρο Βιολογικής Ποικιλομορφίας.