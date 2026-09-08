«Η τεχνητή νοημοσύνη θα θεραπεύσει τον καρκίνο» - Η πρόβλεψη από τον CEO της Arm Holdings

Η τεχνητή νοημοσύνη θα θεραπεύσει τον καρκίνο όσο ζούμε, προέβλεψε ο επικεφαλής του βρετανικού γίγαντα των τσιπ, Arm Holdings

Νατάσα Παυλοπούλου

«Η τεχνητή νοημοσύνη θα θεραπεύσει τον καρκίνο» - Η πρόβλεψη από τον CEO της Arm Holdings
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο CEO της Arm Holdings, Ρενέ Χάας, προβλέπει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ανακαλύψει θεραπείες για τον καρκίνο εντός της ζωής μας.
  • Η μοντελοποίηση του τρόπου με τον οποίο ο καρκίνος επηρεάζει το DNA θεωρείται πολύπλοκο πρόβλημα που όμως οι υπολογιστές με τεχνητή νοημοσύνη θα λύσουν στο μέλλον.
  • Η έλλειψη τσιπ περιορίζει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και την κατασκευή κέντρων δεδομένων, ενώ η παραγωγή μικροτσίπ στο Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζεται αβέβαιη.
  • Ο καθηγητής Κρις Μπάκαλ τόνισε ότι η αποτελεσματικότητα της ιατρικής τεχνητής νοημοσύνης εξαρτάται από την ποιότητα και την προέλευση των δεδομένων που τη τροφοδοτούν.
  • Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να φέρει επανάσταση σε τομείς όπως οι κατασκευές και η ασφάλεια, χωρίς να οδηγήσει σε μαζική ανεργία, καθώς θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες εργασίας.
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Ο επικεφαλής της μεγαλύτερης τεχνολογικής εταιρείας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταφέρει, όσο είμαστε εν ζωή, να ανακαλύψει θεραπείες για τον καρκίνο που ο ανθρώπινος νους αδυνατεί να βρει. Ο Ρενέ Χάας, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας σχεδιασμού τσιπ Arm Holdings με έδρα το Κέιμπριτζ, δήλωσε ότι ενώ η μοντελοποίηση του τρόπου με τον οποίο ένας δείκτης DNA επηρεάζεται από τον καρκίνο είναι προς το παρόν ένα «πολύ περίπλοκο» πρόβλημα, οι υπολογιστές «θα το λύσουν» στο μέλλον. Ο Χάας δήλωσε επίσης στο BBC ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα οδηγήσει σε ευρεία διάδοση ανθρωποειδών ρομπότ τα επόμενα πέντε χρόνια, αλλά ότι η τρέχουσα ραγδαία ανάπτυξή της παρεμποδίζεται από την έλλειψη τσιπ που απαιτούνται για την κατασκευή κέντρων δεδομένων.

Εμφανίστηκε, ωστόσο, επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο μελλοντικής παραγωγής μικροτσίπ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία του σχεδιάζει τους επεξεργαστές (CPU) που αποτελούν τον «εγκέφαλο» εκατοντάδων δισεκατομμυρίων συσκευών παγκοσμίως, από έξυπνα τηλέφωνα και ρολόγια μέχρι αυτοκίνητα.

Μέσα στο καλοκαίρι, η εκτόξευση της μετοχής της εταιρείας, τροφοδοτούμενη από την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, την κατέστησε, σε όρους χρηματιστηριακής αξίας, την πολυτιμότερη βρετανική εταιρεία στην ιστορία. Μιλώντας στο podcast Big Boss Interview του BBC, ο Ρενέ Χάας, ο οποίος τον Απρίλιο αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο του φαρμακευτικού κολοσσού AstraZeneca, εξέφρασε την απόλυτη βεβαιότητά του: «Η τεχνητή νοημοσύνη θα ανακαλύψει θεραπείες για τον καρκίνο που ο άνθρωπος αδυνατεί να βρει σήμερα. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα ζήσουμε τη στιγμή που η AI θα συμβάλει καθοριστικά στην καταπολέμηση της νόσου.

Η μοντελοποίηση του κυττάρου ενός ανθρώπου ή ο τρόπος με τον οποίο ο καρκίνος επηρεάζει έναν δείκτη DNA αποτελούν εξαιρετικά σύνθετα προβλήματα —όχι μόνο για τον ανθρώπινο νου, αλλά ακόμη και για τους υπολογιστές που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, στο μέλλον, καθώς τροφοδοτούμε όλο και περισσότερα μοντέλα σε αυτούς τους υπολογιστές και οι υπολογιστές γίνονται πιο εξελιγμένοι, τα μοντέλα θα το λύσουν», δήλωσε ο Χάας, ο οποίος κατέχει επίσης βασικό ρόλο στην κύρια ιδιοκτήτρια εταιρεία της Arm, την Softbank με έδρα την Ιαπωνία, η οποία έχει μια σειρά επενδύσεων σε τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της OpenAI.

Ο καθηγητής Κρις Μπάκαλ, από το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο στο Λονδίνο και Διευθύνων Σύμβουλος της Sentinal4D, δήλωσε ότι το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πλέον αν χρησιμοποιούμε την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά με τι την τροφοδοτούμε. Είπε ότι σε εργαστήρια όπως το δικό του, εκπαιδεύουν την Τεχνητή Νοημοσύνη σε δεδομένα που παράγονται οι ίδιοι από δείγματα ασθενών.

«Δεν είναι αποκομμένη από το διαδίκτυο, ούτε χρειάζεται ένα γιγαντιαίο κέντρο δεδομένων για να λειτουργήσει. Το μέλλον της ιατρικής τεχνητής νοημοσύνης δεν ανήκει σε όποιον κατασκευάσει τον μεγαλύτερο υπολογιστή, αλλά σε όποιον διαθέτει τα σωστά δεδομένα. Αυτού του είδους η πρόβλεψη μπορεί να συντομεύσει κατά χρόνια τον χρόνο ανάπτυξης νέων θεραπειών — εκεί ακριβώς είναι που η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει ουσιαστικό όφελος στους ασθενείς»

Σε εκτενή συνέντευξή του, ο Ρενέ Χάας εκτίμησε ότι οι αρχιτεκτονικές της Arm θα τροφοδοτήσουν καθοριστικά τα αυτοδιδάσκοντα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης μέσα στην επόμενη δεκαετία, φέρνοντας επανάσταση σε τομείς όπως οι κατασκευές, η καθαριότητα, η ασφάλεια και οι επισκευές. Αναφερόμενος στις ανησυχίες για μαζική ανεργία, χαρακτήρισε υπερβολικές τις προβλέψεις για πλήρη αντικατάσταση των εργαζομένων από μηχανές, τονίζοντας ότι οι αλλαγές θα αντισταθμιστούν από νέες ευκαιρίες.

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