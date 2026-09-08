Αποκρουστικό: Παρήγγειλε φαγητό και βρήκε μέσα νεογέννητο αρουραίο να σπαρταράει στη σάλτσα

Το εστιατόριο έκλεισε για απολύμανση και το φαγητό κατασχέθηκε 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Αποκρουστικό: Παρήγγειλε φαγητό και βρήκε μέσα νεογέννητο αρουραίο να σπαρταράει στη σάλτσα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μία γυναίκα στο Χονγκ Κονγκ παρήγγειλε φαγητό και βρήκε ένα νεογέννητο αρουραίο μέσα στη σάλτσα σατέ.
  • Η πελάτισσα κατήγγειλε το περιστατικό στο Τμήμα Τροφίμων και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, το οποίο ξεκίνησε έρευνα και κατάσχεσε το φαγητό για εξέταση.
  • Οι αρχές διαπίστωσαν μη ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής στο εστιατόριο κατά τον έλεγχο των εγκαταστάσεων.
  • Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου δήλωσε σοκαρισμένος, αρνήθηκε να σχολιάσει αν πρόκειται για φάρσα και ανέφερε ότι το κατάστημα καθαρίζεται ενδελεχώς κάθε μήνα.
  • Το εστιατόριο έκλεισε προσωρινά για καθαρισμό και απολύμανση μετά το περιστατικό.
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Μία αηδιαστική έκπληξη περίμενε μία γυναίκα, η οποία παρήγγειλε το γεύμα της από ένα εστιατόριο του Χονγκ Κονγκ και όταν το παρέλαβε ανακάλυψε ένα μικροσκοπικό τρωκτικό να κολυμπάει στη σάλτσα...

Το ροζ, άτριχο, πλάσμα, του οποίου τα μάτια δεν είχαν ακόμη ανοίξει πλήρως, φαίνεται να κουνάει τα ποδαράκια του και να δυσκολεύεται να αναπνεύσει μέσα σε ένα δοχείο φαγητού για πακέτο από το εστιατόριο «Wa Jer», όπως δείχνει το βίντεο, το οποίο δημοσίευσε η πελάτισσα.

Η γυναίκα παρήγγειλε τη Δευτέρα το γεύμα, που ήταν ρύζι και ζυμαρικά με μοσχάρι αξίας 5,40 δολαρίων και, αφού είδε το νεογέννητο ποντίκι να σπαρταράει μέσα στη σάλτσα σατέ της, υπέβαλε αμέσως καταγγελία στο τοπικό Τμήμα Τροφίμων και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, όπως ανέφερε η εφημερίδα «South China Morning Post».

Ένας εκπρόσωπος της υγειονομικής υπηρεσίας δήλωσε στην εφημερίδα ότι η υπηρεσία κατάσχεσε αμέσως το φαγητό για να το εξετάσει.

Μετά από έλεγχο των εγκαταστάσεων του εστιατορίου, οι αρχές διαπίστωσαν ότι οι συνθήκες υγιεινής ήταν μη ικανοποιητικές.

«Όσον αφορά την υποτιθέμενη ανακάλυψη ενός μωρού αρουραίου σε φαγητό που παραγγέλθηκε για παραλαβή, η υπηρεσία διεξάγει έρευνα που καλύπτει διάφορες πτυχές, όπως την προετοιμασία, τη συσκευασία, την αποθήκευση και την παράδοση των τροφίμων», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν είναι σωστό να βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα σχετικά με το πότε και πώς το μωρό αρουραίου μπήκε στο φαγητό, βασιζόμενοι αποκλειστικά σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ή στην εύρεση ενός υποτιθέμενου μωρού αρουραίου στο φαγητό.»

Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, του οποίου η ταυτότητα δεν αποκαλύφθηκε, δήλωσε ότι σοκαρίστηκε από το περιστατικό, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει αν πιστεύει ότι πρόκειται για κάποιο είδος αρρωστημένης φάρσας.

Το εστιατόριο λειτουργούσε για λίγο περισσότερο από έναν χρόνο και δεν είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν προβλήματα με παράσιτα στα τρόφιμά του, ανέφερε.

Αναγνώρισε ότι περιστασιακά υπάρχουν τρωκτικά σε εκείνο το τμήμα της πόλης, αλλά ισχυρίστηκε ότι το κατάστημα υποβάλλεται σε ενδελεχή καθαρισμό κάθε μήνα.

Το εστιατόριο έκλεισε την Τρίτη για να καθαριστεί και να απολυμανθεί εκ νέου.

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