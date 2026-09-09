Άγριο βίντεο: Ατρόμητος σερβιτόρος αφοπλίζει δικηγόρο που θέλει να εκτελέσει την πρώην σύζυγό του

Snapshot Ο δικηγόρος Μάθιου Έξτον προσπάθησε να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του σε εστιατόριο στο Τολέδο του Οχάιο, αλλά το όπλο δεν πυροβόλησε λόγω ενεργοποιημένης ασφάλειας.

Ο σερβιτόρος Τρέισι Κόουλ Τζούνιορ αφοπλίσε και ακινητοποίησε τον Έξτον, αποτρέποντας τη δολοφονία.

Ο Έξτον κρίθηκε ένοχος για απόπειρα δολοφονίας και δύο κατηγορίες βαριάς σωματικής βλάβης.

Ο Έξτον ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να πυροβολήσει αλλά να πιέσει την πρώην σύζυγό του για την πώληση του σπιτιού τους.

Η άδεια άσκησης του δικηγορικού του επαγγέλματος αναστάλθηκε μετά το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές σκηνές κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε ένα εστιατόριο στο Τολέδο του Οχάιο, όταν ένας σερβιτόρος έσωσε τη ζωή μιας γυναίκας, ρίχνοντας κάτω τον πρώην σύζυγό της, καθώς εκείνος προσπαθούσε να την πυροβολήσει από πολύ κοντινή απόσταση.

Ο δικηγόρος Μάθιου Έξτον, 43 ετών, έβγαλε ένα πιστόλι, το έστρεψε προς την πρώην σύζυγό του και φάνηκε να πατάει τη σκανδάλη, ενώ αυτή καθόταν μέσα στο ιταλικό εστιατόριο «Sabira», στις 11 Απριλίου 2025, σύμφωνα με το βίντεο και τον τοπικό σταθμό WTOL. Ωστόσο, το όπλο, ως εκ θαύματος, δεν πυροβόλησε επειδή είχε αφήσει την ασφάλεια ενεργοποιημένη, οπότε ο Έκστον φάνηκε να προσπαθεί ξανά, ενώ οι παρευρισκόμενοι ούρλιαζαν και φώναζαν: «Όχι!»

Καθώς ο δράστης προσπαθούσε αδέξια να χειριστεί το όπλο, ο ήρωας σερβιτόρος Τρέισι Κόουλ Τζούνιορ όρμησε προς τον παράφρονα δράστη και τον έριξε στο έδαφος, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Toledo Blade».

Matthew Exton was convicted of attempted m*rder after storming into a crowded restaurant in Toledo, Ohio, and trying to shoot his ex-wife. Thankfully, the gun didn’t fire because the safety was still on. A waiter and other customers bravely tackled him before he could try again. pic.twitter.com/7yb2fj08kd — NowThis Impact (@nowthisimpact) September 9, 2026

Ο Κόουλ χαιρετίστηκε ως ήρωας επειδή απέτρεψε τη δολοφονία. «Τίποτα από την εκπαίδευσή τους… δεν θα μπορούσε να είχε προετοιμάσει το προσωπικό για αυτό που μπήκε από εκείνη την πόρτα», δήλωσε η εισαγγελέας της κομητείας Λούκας, Τζούλια Μπέιτς, στο WTOL.

«Ο κατηγορούμενος δεν ήρθε με την πρόθεση να γευματίσει. Ήρθε γεμάτος οργή και με την πρόθεση να εκτελέσει δημόσια την πρώην σύζυγό του στο εστιατόριο εκείνη την ημέρα.»

Ο Έξτον — ο οποίος τότε ήταν δικηγόρος ποινικής υπεράσπισης στην περιοχή — κρίθηκε ένοχος την Παρασκευή για απόπειρα δολοφονίας και δύο κατηγορίες για βαριά σωματική βλάβη.

Είχε πιει σε ένα μπαρ δίπλα στο εστιατόριο ιταλικής κουζίνας, όταν εντόπισε την πρώην σύζυγό του —η ταυτότητα της οποίας δεν έχει αποκαλυφθεί— να κάθεται με την οικογένειά της κατά τη διάρκεια της βραδιάς εγκαινίων του εστιατορίου, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Αρχικά έστειλε ένα ποτό στην πρώην σύζυγό του και στη συνέχεια την έφτυσε καθώς έφευγε από το εστιατόριο, πριν επιστρέψει και βγάλει το όπλο. .

Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ο Έξτον κατέθεσε ότι δεν είχε πρόθεση να πατήσει τη σκανδάλη και ισχυρίστηκε ότι έστρεψε το όπλο προς την πρώην σύζυγό του για να την πιέσει να επιταχύνει την πώληση του πρώην σπιτιού τους, σύμφωνα με την εφημερίδα Blade.

Ο Έξτον, ο οποίος στο παρελθόν διατηρούσε δικηγορικά γραφεία στη Σιλβάνια και στο Τράβερς Σίτι του Μίσιγκαν, είδε την άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος να αναστέλλεται τον Μάιο του 2025 λόγω του περιστατικού.