«Δεν είμαστε απλώς εταίροι, είμαστε αδέρφια»: Το ηχηρό μήνυμα Δένδια με τον Κύπριο υπουργό Άμυνας

Οι υπουργοί Άμυνας Ελλάδας και Κύπρου συζήτησαν στην Αθήνα για την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας, την «Ατζέντα 2030» και τις περιφερειακές προκλήσεις, τιμώντας τη μνήμη των δύο νεκρών χειριστών της Πολεμικής Αεροπορίας

Δημήτριος Παπαγεωργίου

«Δεν είμαστε απλώς εταίροι, είμαστε αδέρφια»: Το ηχηρό μήνυμα Δένδια με τον Κύπριο υπουργό Άμυνας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι υπουργοί Άμυναςδας και Κύπρου συμφώνησαν στην ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας και στη διατήρηση ενός άξονα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε τη βαθιά οδύνη του για την απώλεια δύο Ελλήνων αξιωματικών και τόνισε τη σχέση αδελφότητας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.
  • Συζητήθηκαν οι γεωπολιτικές προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή, με έμφαση στις επιπτώσεις των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.
  • Η ελληνική πλευρά επανέλαβε τη στήριξή της στις προσπάθειες για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό.
  • Παρουσιάστηκε η «Ατζέντα 2030» για την ανάπτυξη καινοτόμων αμυντικών τεχνολογιών και εξετάστηκε η συνεργασία στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE και στην αμυντική βιομηχανία της Ε.Ε.
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Την κοινή βούληση Αθήνας και Λευκωσίας να εμβαθύνουν την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου, λειτουργώντας ως διαχρονικός άξονας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, επιβεβαίωσαν ο Νίκος Δένδιας και ο Βασίλης Πάλμας κατά τη συνάντησή τους στην Αθήνα σήμερα Πέμπτη.

Η επίσημη επίσκεψη του Κύπριου υπουργού Άμυνας ξεκίνησε σε βαρύ κλίμα. Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε τη βαθιά οδύνη του για την απώλεια των δύο αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, του Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια και του Σμηναγού (Ι) Δημητρίου Πέτρου, απευθύνοντας ειλικρινή συμπαράσταση στους οικείους τους. Την ίδια ώρα, ευχαρίστησε θερμά τον κ. Πάλμα για τα άμεσα συλλυπητήριά του. Όπως υπογράμμισε ο Έλληνας υπουργός, σε τέτοιες οδυνηρές στιγμές οι δύο χώρες δεν στέκονται απλώς ως θεσμικοί εταίροι, αλλά ως αδελφοί.

Στήριξη στο Κυπριακό και γεωπολιτικές προκλήσεις

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκε η συνολική κατάσταση ασφάλειας στην ευρύτερη γεωγραφική ζώνη στην οποία ανήκουθν οι δύο χώρες. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι δύο αντιπροσωπείες ανέλυσαν διεξοδικά τα ανοιχτά μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, εστιάζοντας στις επιπτώσεις που δημιουργούνται για τον θαλάσσιο χώρο της περιοχής. Στο τραπέζι τέθηκαν και οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό. Ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε τη σαφή στήριξη της ελληνικής πλευράς στις προσπάθειες που καταβάλλει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με στόχο μια δίκαιη και βιώσιμη λύση.

«Ιστορικά η Κύπρος και η Ελλάδα συνιστούν έναν άξονα σταθερότητας, σοβαρότητας, ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε ο κ. Δένδιας, επισημαίνοντας ότι ακριβώς σε αυτή τη βάση διεξάγονται οι διμερείς διαβουλεύσεις. Εξήγησε ότι η διεύρυνση των συνεργασιών αποκτά ουσιαστικό αντίκρισμα μόνον όταν υπακούει σε σαφείς αρχές: στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην εμπέδωση της ειρήνης.

Η «Ατζέντα 2030», το πρόγραμμα SAFE και η στρατιωτική ηγεσία

Στο επιχειρησιακό σκέλος, ο Έλληνας υπουργός παρουσίασε την πορεία υλοποίησης της «Ατζέντας 2030». Το σχέδιο δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και στην αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής στον τομέα της άμυνας. Οι δύο πλευρές εξέτασαν τρόπους ενδυνάμωσης των πολυμερών σχημάτων συνεργασίας στα οποία μετέχουν Αθήνα και Λευκωσία, αναλύοντας παράλληλα τη συνεργασία τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE και στις προοπτικές ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας της Ε.Ε.

Στις διευρυμένες συνομιλίες συμμετείχε σύσσωμη η στρατιωτική ηγεσία. Παρόντες ήταν ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΘΑ Αντώνιος Οικονόμου, ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ Αντιναύαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος ΠΝ ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς της Κυπριακής Δημοκρατίας Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου. Στη συνάντηση έλαβαν επίσης μέρος ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

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