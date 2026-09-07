Η ανάρτηση Δένδια για τα συλληπητήρια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για τους χειριστές του Phantom

Snapshot Ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για τα συλλυπητήρια σχετικά με το αεροπορικό δυστύχημα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέφρασαν αλληλεγγύη προς την Ελλάδα για τον θάνατο των χειριστών του Phantom.

Τα συλλυπητήρια αφορούν τον θάνατο του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και του σμηναγού Δημήτριου Πέτρου.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει συμπαράσταση στις οικογένειες των θυμάτων. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας δέχθηκε τα συλλυπητήρια του ομολόγου του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για το αεροπορικό δυστύχημα με τους νεκρούς χειριστές του Phantom.

«Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan @ABZayed για την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της φίλης χώρας. Σε αυτήν εκφράζεται η αλληλεγγύη των ΗΑΕ προς την Ελλάδα, για τον θάνατο του Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια και του Σμηναγού (Ι) Δημήτριου Πέτρου στο Athens Flying Week, όπως επίσης η συμπαράσταση & τα συλλυπητήρια στις οικογένειές τους» αναφέρει στο μήνυμά του ο ΥΠΕΘΑ.

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