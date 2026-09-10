Ελβετία: Πολύνεκρο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο από την Ολλανδία

Snapshot Τουριστικό λεωφορείο από την Ολλανδία ανετράπη μεταξύ Ζερνέζ και Σους στην περιοχή Ενγκαντίν της Ελβετίας, προκαλώντας πολλούς νεκρούς και τραυματίες.

Οι ακριβείς απώλειες και ο αριθμός των τραυματιών δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με ασθενοφόρα και ελικόπτερα.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ η λεωφόρος Ενγκαντίν παραμένει κλειστή χωρίς διαθέσιμη εναλλακτική διαδρομή.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε την εμπλοκή τουριστικού λεωφορείου και ολοκλήρωσε την επιχείρηση διάσωσης αργά το βράδυ. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο το οποίο μετέφερε 48 επιβάτες, σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή Ενγκαντίν της Ελβετίας, μεταξύ των οικισμών Ζερνέζ και Σους.

Σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού Γκραουμπίντεν, από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους αρκετοί άνθρωποι, ενώ πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είχε γίνει αρχικά γνωστός.

Η τοπική αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τις εθνικότητες των θυμάτων.

«Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους (…) Πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί» ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ η αστυνομία του καντονιού αυτού, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος ή για την εθνικότητα των θυμάτων.

Όπως προκύπτει από πληροφορίες της εφημερίδας 20 Minuten, το τουριστικό λεωφορείο ανήκει σε εταιρεία με έδρα την Ολλανδία.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν διασώστες να εργάζονται πυρετωδώς γύρω από το λεωφορείο που ανατράπηκε στην άκρη του δρόμου. Σε μικρή απόσταση είχαν προσγειωθεί ελικόπτερα. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι «πολλές υπηρεσίες διάσωσης» έχουν κινητοποιηθεί.

Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο ανήκει στην ολλανδική τουριστική εταιρεία Oad, η οποία οργανώνει ταξίδια σε όλη την Ευρώπη.

Το Τσερνέτς είναι η «πύλη εισόδου» για το Εθνικό Πάρκο της Ελβετίας, μια μεγάλη αλπική περιοχή έκτασης περίπου 170 τετραγωνικών χιλιομέτρων που διαθέτει ένα δίκτυο μονοπατιών μήκους άνω των 100 χιλιομέτρων στην αλπική κοιλάδα της Ενγκαντίν.

Το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν επιβάτες, ανετράπη κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Η λεωφόρος Ενγκαντίν, στο τμήμα μεταξύ Ζερνέζ και Σους, έκλεισε από τις 17:00 τοπική ώρα. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Δημοσίων Έργων του Γκραουμπίντεν, δεν υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική διαδρομή.

Λίγο πριν από τις 20:00, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το όχημα που ενεπλάκη στο δυστύχημα ήταν τουριστικό λεωφορείο. Αργότερα, τα ασθενοφόρα και τα ελικόπτερα διάσωσης αποχώρησαν από το σημείο.