Ελβετία: Πέντε νεκροί και τρεις σοβαρά τραυματίες από το τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο
Ακόμη 40 επιβάτες του λεωφορείου έχουν τραυματιστεί ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος
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- Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ελβετία.
- Τρία άτομα παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο μετά το δυστύχημα.
- Το λεωφορείο, με 48 επιβάτες από την Ολλανδία, συγκρούστηκε με κιγκλιδώματα και ανετράπη στην περιοχή Ενγκαντίν.
- Η εταιρεία Oad, στην οποία ανήκει το λεωφορείο, εξέφρασε σοκ και θλίψη για το περιστατικό.
- Ο Ελβετός πρόεδρος Γκι Παρμελέν διαβεβαίωσε για την ολοκληρωμένη και ενδελεχή έρευνα από τις αρχές.
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 40 έχουν τραυματιστεί από τη σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου σε κιγκλιδώματα αυτοκινητόδρομου στην Ελβετία, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Τρία ακόμη άτομα παραμένουν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, δήλωσε η αστυνομία.
Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, στην περιοχή Ενγκαντίν της Ελβετίας, μεταξύ των οικισμών Ζερνέζ και Σους, όταν ένα τουριστικό λεωφορείο προερχόμενο από την Ολλανδία με 48 επιβάτες, συγκρούστηκε στα κιγκλιδώματα δρόμου και ανετράπη.
To τουριστικό λεωφορείο που ανήκει στην εταιρεία Oad, φέρεται να επέστρεφε από ημερήσια εκδρομή από την Ελβετία. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία ανέφερε είναι «βαθιά σοκαρισμένη και συντετριμμένη από την τραγωδία».
Ο Ελβετός πρόεδρος Γκι Παρμελέν, γράφοντας για το X, δεσμεύτηκε ότι οι ελβετικές αρχές θα διασφαλίσουν μια «ολοκληρωμένη και ενδελεχή έρευνα».