Ελβετία: Πέντε νεκροί και τρεις σοβαρά τραυματίες από το τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο

Snapshot Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ελβετία.

Τρία άτομα παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο μετά το δυστύχημα.

Το λεωφορείο, με 48 επιβάτες από την Ολλανδία, συγκρούστηκε με κιγκλιδώματα και ανετράπη στην περιοχή Ενγκαντίν.

Η εταιρεία Oad, στην οποία ανήκει το λεωφορείο, εξέφρασε σοκ και θλίψη για το περιστατικό.

Ο Ελβετός πρόεδρος Γκι Παρμελέν διαβεβαίωσε για την ολοκληρωμένη και ενδελεχή έρευνα από τις αρχές. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 40 έχουν τραυματιστεί από τη σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου σε κιγκλιδώματα αυτοκινητόδρομου στην Ελβετία, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Τρία ακόμη άτομα παραμένουν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, δήλωσε η αστυνομία.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, στην περιοχή Ενγκαντίν της Ελβετίας, μεταξύ των οικισμών Ζερνέζ και Σους, όταν ένα τουριστικό λεωφορείο προερχόμενο από την Ολλανδία με 48 επιβάτες, συγκρούστηκε στα κιγκλιδώματα δρόμου και ανετράπη.

To τουριστικό λεωφορείο που ανήκει στην εταιρεία Oad, φέρεται να επέστρεφε από ημερήσια εκδρομή από την Ελβετία. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία ανέφερε είναι «βαθιά σοκαρισμένη και συντετριμμένη από την τραγωδία».

Ο Ελβετός πρόεδρος Γκι Παρμελέν, γράφοντας για το X, δεσμεύτηκε ότι οι ελβετικές αρχές θα διασφαλίσουν μια «ολοκληρωμένη και ενδελεχή έρευνα».

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