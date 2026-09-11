Τρομακτική στιγμή: Οι άνεμοι ρίχνουν κρουαζιερόπλοιο 4.333 επιβατών στην αποβάθρα λιμανιού

Δεν είναι γνωστό πόσους επιβάτες είχε το πλοίο τη στιγμής της πρόσκρουσης, ωστόσο γερμανικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για χιλιάδες

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Τρομακτική στιγμή: Οι άνεμοι ρίχνουν κρουαζιερόπλοιο 4.333 επιβατών στην αποβάθρα λιμανιού
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το κρουαζιερόπλοιο AIDAperla, με χωρητικότητα έως 4.333 επιβάτες, προσέκρουσε στον τοίχο της αποβάθρας στο λιμάνι της Χάβρης λόγω ισχυρών ανέμων.
  • Οι άνεμοι έσπρωξαν το πλοίο μακριά από το αγκυροβόλιό του, με τα σχοινιά πρόσδεσης να σπάνε και το πλοίο να παρασύρεται προς τα πίσω.
  • Κανένας επιβάτης δεν τραυματίστηκε, αλλά όσοι είχαν αποβιβαστεί δεν μπόρεσαν να επιβιβαστούν ξανά, ενώ περίπου 500 επιβάτες παρέμειναν σε λεωφορεία περιμένοντας σταθεροποίηση του πλοίου.
  • Το πλοίο εκτελούσε επταήμερο δρομολόγιο από το Αμβούργο με στάσεις σε Ρότερνταμ, Ζεμπρούγκε, Χάβρη και Σαουθάμπτον, και είχε αγκυροβολήσει στη Χάβρη το πρωί της ημέρας του ατυχήματος.
  • Αρκετά ρυμουλκά βοήθησαν στην ανάκτηση του ελέγχου του πλοίου, το οποίο είχε μικρή ρωγμή στο κύτος και επανέκτησε αγκυροβόλιο μέχρι τις 6:30 μ.μ.
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Ένα κρουαζιερόπλοιο μήκους άνω των 300 μέτρων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο προσέκρουσε στον τοίχο της αποβάθρας εν μέσω κακοκαιρίας, σε γαλλικό λιμάνι.

Το γερμανικής διαχείρισης AIDAperla, χωρητικότητας άνω των 4.000 επιβατών, παρασύρεται προς τα πίσω, προς την ξηρά, αφού ισχυροί άνεμοι το έσπρωξαν μακριά από τον αγκυροβόλιό του στο λιμάνι της Χάβρης.

Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες να επιβραδυνθεί το γιγαντιαίο σκάφος των 125.000 τόνων και να προωθηθεί προς τα εμπρός, το πλοίο τελικά προσέκρουσε στον τοίχο.

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι εκείνη τη στιγμή επέβαιναν στο πλοίο χιλιάδες επιβάτες. Κανένας επιβάτης δεν τραυματίστηκε, αλλά όσοι είχαν αποβιβαστεί στην ξηρά δεν μπόρεσαν να επιβιβαστούν ξανά στο πλοίο.

Περίπου 500 επιβάτες παρέμειναν στα λεωφορεία τους, περιμένοντας να σταθεροποιηθεί εκ νέου το πλοίο, το οποίοι επρόκειτο να κάνει την επόμενη στάση του στο Σαουθάμπτον.

Το πλοίο εκτελούσε επταήμερο δρομολόγιο από το Αμβούργο, με στάσεις στο Ρότερνταμ, τη Ζεμπρούγκε, τη Χάβρη και το Σαουθάμπτον. Είχε αγκυροβολήσει στη Χάβρη το πρωί της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, με τους επιβάτες να αναχωρούν για διάφορες εκδρομές στο Παρίσι και σε άλλους προορισμούς.

Οι γαλλικές αρχές είχαν προειδοποιήσει για ισχυρούς ανέμους, ενώ τοπικές αναφορές ανέφεραν ότι το λιμάνι δέχτηκε ριπές ανέμου που έφταναν τα 68 μίλια την ώρα. Γύρω στις 4 μ.μ. τοπική ώρα, το κρουαζιερόπλοιο ωθήθηκε μακριά από την αποβάθρα και τα σχοινιά πρόσδεσής του έσπασαν.

Σύμφωνα με αναφορές, δύο σκάλες επιβίβασης του πλοίου, είτε χάθηκαν είτε έμειναν να κρέμονται από την πλευρά του πλοίου καθώς αυτό παρασύρονταν μέσα στο λιμάνι. Αρκετά ρυμουλκά έσπευσαν να βοηθήσουν στην ανάκτηση του ελέγχου του πλοίου και μέχρι τις 6.30 μ.μ. το πλοίο είχε αγκυροβοληθεί στην αποβάθρα.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν μια μικρή ρωγμή στο κύτος. Το τεράστιο πλοίο έχει χωρητικότητα άνω των 3.300 επιβατών σε διπλή πλήρωση και μέγιστη χωρητικότητα 4.333 επιβατών, αν και δεν ήταν σαφές πόσοι ακριβώς επιβάτες βρίσκονταν επί του πλοίου κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρουαζιέρας.

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