Καλιφόρνια: Το ανησυχητικό παρελθόν της νοικοκυράς που σκότωσε με κοντάρι σημαίας τον σύζυγό της

Snapshot Η 65χρονη Βίκυ Κιμ από την Καλιφόρνια κατηγορείται για τη δολοφονία του συζύγου της με κοντάρι σημαίας σε διαμέρισμα στο Palm Desert.

Η Κιμ είχε προηγούμενο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, με κατηγορίες κακουργήματος και περιοριστικές εντολές εναντίον της.

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός με σημάδια σωματικής επίθεσης από αστυνομικούς που ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό.

Το παρελθόν της Κιμ περιλαμβάνει επίσης κατηγορία για τρομοκρατική απειλή στη Χαβάη το 2007.

Η Βίκυ Κιμ θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο τη Δευτέρα για τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Snapshot powered by AI

Μια 65χρονη από την Καλιφόρνια κατηγορείται ότι σκότωσε τον σύζυγό της με ένα κοντάρι σημαίας σε ένα σπίτι στο Palm Desert - καθώς έρχεται στο φως το ανησυχητικό ιστορικό της υποτιθέμενης ενδοοικογενειακής βίας.

Η Βίκυ Κιμ «προκάλεσε μεγάλη σωματική βλάβη» στον σύζυγό της κατά τη διάρκεια της φερόμενης επίθεσης την περασμένη εβδομάδα σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στον πλούσιο θύλακα κοντά στο Παλμ Σπρινγκς, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έλαβε η SF Gate.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου στο The Enclave, μια κοινότητα σε στιλ θερέτρου με πολυτελείς κατοικίες, πισίνες και σπα, μεταξύ άλλων.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί βρήκαν νεκρό έναν άνδρα με τα σημάδια του να συνάδουν με σωματική επίθεση.

Η Κιμ, συνελήφθη επί τόπου και κρατήθηκε ως ύποπτη για φόνο.

Η υποτιθέμενη επίθεση δεν ήταν το πρώτο αναφερόμενο πρόβλημα μεταξύ της Κιμ και του συζύγου της.

Όπως αποκάλυψε στο SFGate, εκπρόσωπος του γραφείου του εισαγγελέα της κομητείας Riverside, η Κιμ είχε ήδη αρκετές υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας κατά του συζύγου της, έχοντας μάλιστα κατηγορηθεί για κακούργημα και υπήρχαν και περιοριστικές εντολές σε βάρος της.

Όμως, ακόμα και το πιο μακρινό παρελθόν της Κιμ περιλαμβάνει επίσης βία στη Χαβάη.

Τα αρχεία της αστυνομίας από το 2007 δείχνουν ότι είχε κατηγορηθεί για τρομοκρατική απειλή πρώτου βαθμού, αφού φέρεται να απείλησε για βόμβα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Keahole στο Μεγάλο Νησί. Η Κιμ θα εμφανιστεί στο δικαστήριο τη Δευτέρα.