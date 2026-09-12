Ο «χρυσός» τους έφερε κοντά... στη φυλακή: Συνελήφθη και η νύφη μετά τον γαμπρό για τον γάμο χλιδής

Snapshot Ο γαμπρός Μεχμέτ Φατίχ Ταντσάλαν και η νύφη Τσαγκλά Οζ συνελήφθησαν με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μετά τον χλιδάτο γάμο τους στο Βαν.

Κατασχέθηκαν μεγάλος αριθμός χρυσών κοσμημάτων, μετρητών σε διάφορα νομίσματα και έγγραφα σε έρευνα σε σπίτι του ζευγαριού.

Στη δικογραφία εμπλέκονται επίσης η μητέρα της νύφης και ένας συγγενής του γαμπρού, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν.

Η Εισαγγελία της Βαν διενεργεί έρευνα σχετικά με τα βίντεο από τον γάμο και τα κατασχεθέντα αντικείμενα.

Βρέθηκαν επιπλέον αντικείμενα όπως επιταγές, διαβατήριο, κινητά τηλέφωνα και υλικά που μοιάζουν με πλινθώματα, των οποίων η προέλευση εξετάζεται. Snapshot powered by AI

Ο χλιδάτος γάμος της influencer Τσαγκλά Οζ με τον Μεχμέτ Φατίχ Ταντσάλαν, γνωστό και ως «Καρά Χαϊντάρ από το Βαν», την περασμένη Κυριακή στο Βαν, είχε καταιγιστικές εξελίξεις καθώς το χρυσό και τα κοσμήματα που έρρεαν στην τελετή, προκάλεσαν έρευνες των αρχών και τη σύλληψη αρχικά του γαμπρού.

Μετά τη δημοσιοποίηση των εικόνων από τον γάμο στο Βαν, ο νεόνυμφος Μεχμέτ συνελήφθη με την κατηγορία της «νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες». Λίγο αργότερα συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη και η σύζυγός του. Η Τσαγκλά, το όνομα της οποίας αναφέρεται στην έκθεση της MASAK, αναμένεται να μεταφερθεί στο Βαν μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

🔴 İşte Çağla Öz’ün Mali Şube’deki Görüntüsü



“Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz Tançalan’ın, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki görüntüsü. https://t.co/2lThpGhJEa pic.twitter.com/bBLM1dfLZG — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) September 12, 2026

Η Εισαγγελία της Βαν ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τα βίντεο. Ο Μεχμέτ Φατίχ Ταντσάλαν, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας, παραπέμφθηκε στο αρμόδιο ειρηνοδικείο για το αδίκημα της «νομιμοποίησης περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα» και τέθηκε υπό κράτηση.

Επίσης συνελήφθησαν η μητέρα της Τσαγκλά καθώς κι ένας συγγενής του γαμπρού.

Στην έρευνα των αρχών σε ένα από τα σπίτια του ζευγαριού στις 12 Σεπτεμβρίου, κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός κοσμημάτων και μετρητών, τα οποία θεωρήθηκε ότι φορούσε η νύφη.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν

• 66 βραχιόλια

• Δύο αλυσίδες μήκους περίπου 2 μέτρων και 1,5 μέτρου

• Μεγάλο σετ τσόκερ και ζώνη που θεωρείται χρυσό

• Βραχιόλια, ετικέτες σκύλου, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια και μανικετόκουμπα

• 90 χιλιάδες 800 TL

• 4.300 Ευρώ • 12.050 δολάρια

• 89 χιλιάδες νομίσματα ΗΑΕ

• Κατασχέθηκαν 3 επιταγές και έγγραφα ημερήσιας διάταξης με ονόματα και αριθμούς. Επιπλέον, βρέθηκε ένα διαβατήριο που εκδόθηκε στο όνομα του Μεχμέτ Φατίχ Ταντσάλαν, ένα κλειστό κουτί iPhone 17 Pro Max, ένα επίχρυσο iPhone με τη φράση "24 VKH" και ένα τηλέφωνο με χρυσό κουμπί.

Κατασχέθηκαν επίσης συνολικά 67,5 γραμμάρια υλικών που μοιάζουν με πλινθώματα με τη φράση «δείγμα». Διερευνάται η πηγή των κατασχεθέντων και η σύνδεσή τους με την υπόθεση.