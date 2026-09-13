Πουλήθηκε για 1,93 εκατ. δολάρια το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Νέα Υόρκη

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζούσε στην συγκεκριμένη έπαυλη στο Κουίνς μέχρι την ηλικία των 4 ετών

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Πουλήθηκε για 1,93 εκατ. δολάρια το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Νέα Υόρκη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Κουίνς πωλήθηκε για 1,93 εκατομμύρια δολάρια.
  • Η κατοικία χτίστηκε το 1940 από τον πατέρα του Τραμπ, Φρεντ Τραμπ, και ο Ντόναλντ Τραμπ έζησε εκεί μέχρι τα 4 του χρόνια.
  • Ο επιχειρηματίας Τόμι Λιν αγόρασε το σπίτι το 2025 σε κακή κατάσταση και επένδυσε περίπου 500.000 δολάρια για να το ανακαινίσει πλήρως.
  • Το ακίνητο διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια και είχε πωληθεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια με διαφορετικές τιμές.
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Το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πουλήθηκε για σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια, έπειτα από μια πολύ αναγκαία ανακαίνιση που μετέτρεψε το κτήριο στη Νέα Υόρκη σε μια σύγχρονη κατοικία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζούσε στην συγκεκριμένη έπαυλη στο Κουίνς μέχρι την ηλικία των 4 ετών. Ο εκλιπών πατέρα του, ο εργολάβος Φρεντ Τραμπ έχτισε την συγκεκριμένη κατοικία, η οποία πλέον δεν ανήκει στην οικογένεια του Αμερικανού πρόεδρου, στην εύπορη γειτονιά Jamaica Estates το 1940.

Σύμφωνα με το Associated Press, η κατοικία πωλήθηκε για 1,93 εκατομμύρια δολάρια σε έναν ανώνυμο αγοραστή, ο οποίος είχε υπογράψει σύμβαση τον Ιούλιο.

Δείτε φωτογραφίες:

Τραμπ - Σπίτι
Τραμπ - Σπίτι
Τραμπ - Σπίτι
Τραμπ - Σπίτι
Τραμπ - Σπίτι

Το σπίτι είχε αγοραστεί το 2025 για 835.000 δολάρια από έναν επιχειρηματία του κλάδου ακινήτων, τον Τόμι Λιν. Εκείνη την εποχή, το σπίτι ήταν σχεδόν ερειπωμένο με διαρροή στη στέγη, αδέσποτες γάτες που ζούσαν μέσα και έναν κήπο εντελώς κατάφυτο.

Ο Λιν, όμως, είδε μια ευκαιρία σε αυτό το σπίτι.

«Ο μόνος λόγος που ανέλαβα αυτό το έργο ήταν επειδή πρόκειται για το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Τραμπ», δήλωσε ο Λιν στο Mansion Global. Έτσι, επένδυσε περίπου 500.000 δολάρια και οκτώ μήνες εργασίας σε μια πλήρη ανακαίνιση. Επιδιόρθωσε τις ζημιές και έδωσε στο σπίτι μια εντελώς νέα όψη.

Τραμπ - Παιδί

Ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ήταν παιδί

Το ακίνητο διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια. Αφού καταχωρήθηκε τον Νοέμβριο σε ένα μεσιτικό γραφείο, το ακίνητο αποσύρθηκε από την αγορά στα τέλη Ιανουαρίου.

Τα τελευταία χρόνια, η κατοικία έχει πωληθεί αρκετές φορές, μεταξύ άλλων το 2017, λίγους μήνες αφού ανέλαβε τα καθήκοντα του για πρώτη φορά ο Τραμπ, όταν είχε πωληθεί για 2,14 εκατομμύρια δολάρια σε μια εταιρεία που ονομαζόταν Trump Birth Home LLC.

Το σπίτι τέθηκε ξανά προς πώληση το 2019 με ζητούμενη τιμή τα 2,9 εκατομμύρια δολάρια, αλλά παρέμεινε ακατοίκητο μέχρι που το αγόρασε ο Λιν.

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