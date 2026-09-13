Μεγάλη πυρκαγιά σε νησί στην Κροατία: Εκκενώθηκαν 230 άνθρωποι, κάηκαν 35.000 στρέμματα

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε την Πέμπτη στο νησί Μπρατς της Κροατίας και παραμένει ενεργή.

Περίπου 230 άνθρωποι, κάτοικοι και τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις πληγείσες περιοχές με πλοία της ακτοφυλακής και ιδιωτικά σκάφη.

Η πυρκαγιά έχει κάψει 35.000 στρέμματα πευκώνων και θαμνώδους βλάστησης και πλησίασε κατοικημένες ζώνες.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν πάνω από 220 πυροσβέστες με 69 οχήματα και τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα Canadair CL-415.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ οι πυροσβέστες κατάφεραν να σώσουν μεγάλο αριθμό κατοικιών. Snapshot powered by AI

Περίπου 230 άνθρωποι απομακρύνθηκαν την περασμένη νύχτα από το νησί Μπρατς στην Κροατία, στο οποίο είναι σε εξέλιξη μια τεράστια πυρκαγιά, η οποία έχει κάψει 35.000 στρέμματα βλάστησης και έχει πλησιάσει σε σπίτια, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την Πέμπτη, «παραμένει ενεργή», αλλά «έπειτα από μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα, η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωμένη σήμερα το πρωί», ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία της χώρας.

Περισσότεροι από 220 πυροσβέστες με 69 οχήματα έδιναν μάχη κατά την διάρκεια της νύχτας με τις φλόγες, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν πλέον και τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα Canadair CL-415, τα οποία ανέλαβαν δράση από πολύ νωρίς το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, κάτοικοι και τουρίστες στη μικρή πόλη Μίλαν και τις γύρω περιοχές, στη δυτική πλευρά του νησιού, έλαβαν προειδοποίηση στο τηλέφωνό τους, καθώς οι φλόγες είχαν πλησιάσει στις κατοικημένες ζώνες.

Το Μπρατς είναι ένα από τα μεγαλύτερα κροατικά νησιά στην Αδριατική, στα ανοικτά του Σπλιτ.

Σύμφωνα με το επίσημο κροατικό πρακτορείο ειδήσεων Hina, το οποίο επικαλείται τον διοικητή των πυροσβεστών Σλάβκο Τουτσάκοβιτς, περίπου 230 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή - πολλοί από τους οποίους με πλοία της ακτοφυλακής και με ιδιωτικά σκάφη.

«Οι πυροσβέστες έσωσαν μεγάλο αριθμό κατοικιών και συμμετείχαν στη μεταφορά τουριστών και κατοίκων σε ασφαλείς τοποθεσίες. Δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν ελαφρά», δήλωσε ο Τουτσάκοβιτς.

Συνολικά περίπου 35.000 στρέμματα πευκώνων και θαμνώδους βλάστησης έχουν καεί, διευκρίνισε το Hina, επικαλούμενο αξιωματούχο της Πυροσβεστικής στο νησί.