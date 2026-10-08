UKMTO: Τάνκερ χτυπήθηκε από πυραύλους στον Κόλπο, ανοιχτά του Κατάρ - Αναφορές για θύματα

Snapshot Δεξμενόπλοιο Acers επλήγη από πολλαπλά βλήματα στον Κόλπο, βόρεια του Κατάρ, με αναφορές για θύματα.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση σε πλοίο δυτικά των Στενών του Ορμούζ από τον Φεβρουάριο, οπότε ξεκίνησε η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Τουλάχιστον 24 ναυτικοί έχουν σκοτωθεί σε 93 επιβεβαιωμένα περιστατικά επιθέσεων σε εμπορικά πλοία στην περιοχή, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά κλείσει λόγω του πολέμου και των επιθέσεων από το Ιράν, παρά τις προσπάθειες συμφωνίας για επαναλειτουργία.

Οι ΗΠΑ παρέχουν προστασία σε δεξαμενόπλοια για να διασφαλίσουν τις εξαγωγές πετρελαίου, που ανέρχονται περίπου στο 80% των προπολεμικών επιπέδων. Snapshot powered by AI

Δεξαμενόπλοιο επλήγη από «πολλαπλά βλήματα» στον Κόλπο, βόρεια του Κατάρ, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO).

Το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση 51 ναυτικών μιλίων, περίπου 94 χιλιομέτρων, από τη Μαντινάτ αλ Σαμάλ. Σύμφωνα με την UKMTO, υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Η εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Vanguard αναγνώρισε το πλοίο ως το Acers, δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαίου και χημικών με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, επισημαίνεται σε δημοσίευμα του BBC. Το Σάββατο είχε αναφερθεί ότι κατευθυνόταν προς τα Στενά του Ορμούζ, που συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν.

Τα εμπορικά πλοία έχουν δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις στην περιοχή από τον Φεβρουάριο, όταν άρχισε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) του ΟΗΕ, τουλάχιστον 24 ναυτικοί έχουν σκοτωθεί σε 93 επιβεβαιωμένα περιστατικά.

Ο IMO ανέφερε ότι το τελευταίο περιστατικό με θύματα είχε σημειωθεί στις 9 Σεπτεμβρίου. Τότε, δύο ναυτικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση εναντίον του υπό σημαία Παναμά δεξαμενόπλοιου El Gaia, στα Στενά του Ορμούζ, λίγο βορειότερα από τη χερσόνησο Μουσαντάμ του Ομάν.

Πρόκειται επίσης για την πρώτη αναφερόμενη επίθεση σε πλοίο τόσο δυτικά των Στενών του Ορμούζ από εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με τον Μάρτιν Κέλι, επικεφαλής συμβουλευτικών υπηρεσιών της EOS Risk Group.

Σήμερα, Πέμπτη, η Vanguard διόρθωσε προηγούμενη αναφορά της, σύμφωνα με την οποία είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε άλλο δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά της Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις εκδήλωσης φωτιάς στο πλοίο, το οποίο είχε αναγνωρίσει ως το Dhalkut, με σημαία Νήσων Μάρσαλ.

Τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ουσιαστικά έκλεισαν μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Αιτία ήταν οι επιθέσεις της Τεχεράνης με πυραύλους και drones εναντίον εμπορικών πλοίων, καθώς και ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν τον Ιούνιο σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών. Η συμφωνία, όμως, κατέρρευσε μέσα σε λίγες εβδομάδες, καθώς το Ιράν επανέλαβε τις επιθέσεις στη ναυσιπλοΐα και οι ΗΠΑ επανέφεραν τον αποκλεισμό.

Το Ιράν επέμεινε ότι δεν θα εγκατέλειπε έναν βαθμό ελέγχου της θαλάσσιας διόδου. Στοχοποίησε πλοία που ακολουθούσαν τη νότια διαδρομή μέσω των υδάτων του Ομάν, παρακάμπτοντας τη διαδρομή μέσω των ιρανικών υδάτων που προτιμά η Τεχεράνη.

Για να συνεχιστούν οι εξαγωγές από τα αραβικά κράτη του Κόλπου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παρέχουν προστασία σε δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι εξαγωγές αργού μέσω της θαλάσσιας αυτής διόδου ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 12 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 80% των προπολεμικών επιπέδων, σύμφωνα με αναλυτές της εταιρείας ναυτιλιακών δεδομένων Kpler.

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