Ζελένσκι: Την Παρασκευή ξεκινούν οι συναντήσεις ουκρανικής αντιπροσωπείας με Κούσνερ και Γουίτκοφ

Snapshot Η ουκρανική αντιπροσωπεία θα συναντηθεί την Παρασκευή και το Σάββατο στις ΗΠΑ με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι και θα διαρκέσει δύο ημέρες, με στόχο τη συζήτηση νέων ιδεών για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ουκρανική ομάδα περιλαμβάνει τον διευθυντή του γραφείου Ζελένσκι, Κίριλο Μπουντάνοφ, τον πρώην υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ και δύο άλλους αξιωματούχους.

Οι αμερικανικές προσπάθειες διαμεσολάβησης είχαν σταματήσει λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά έχουν επαναληφθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απέρριψε πρόσφατα πρόταση για εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα και στη θάλασσα, παρά την υποστήριξη της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων της. Snapshot powered by AI

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο στις ΗΠΑ με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εξεύρεση διεξόδου από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να συναντηθεί αύριο στις ΗΠΑ με τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Στιβ Γουίτκοφ. Η συνάντηση αναμένεται να διαρκέσει δύο ημέρες», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους, τονίζοντας ότι «υπολογίζει επίσης στη συμμετοχή μιας ευρωπαϊκής ομάδας».

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένη αμερικανική πηγή, η συνάντηση θα γίνει στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα, και θα συζητηθούν νέες ιδέες και προτάσεις για την αντιμετώπιση του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ουκρανική ομάδα θα αποτελείται από τον διευθυντή του γραφείου του Ζελένσκι, τον Κίριλο Μπουντάνοφ, τον πρώην υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ και δύο άλλους αξιωματουχους, τον Σέρχι Κισλίτσια και τον Νταβίντ Αραχάμια.

Οι αμερικανικές προσπάθειες διαμεσολάβησης βρίσκονταν σε τέλμα από τότε που άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τον Φεβρουάριο, αλλά επαναλήφθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ μετέβησαν τον Σεπτέμβριο στη Μόσχα και στο Κίεβο αλλά οι απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών δεν έχουν ξαναρχίσει ακόμη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο μίλησε σήμερα για το υφιστάμενο «αδιέξοδο» στην «πολύ επικίνδυνη» σύγκρουση.

«Ένα από τα στρατόπεδα ή και τα δύο, θα κλιμακώσουν αυτό που κάνουν για να προσπαθήσουν να κάμψουν τον αντίπαλο και να βάλουν τέλος στο αδιέξοδο», εκτίμησε. Έπειτα από μια άκαρπη εκστρατεία πληγμάτων 40 ημερών που είχε στόχο να προκαλέσει την κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας, η Ουκρανία κι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της τάσσονται πλέον υπέρ μιας εκεχειρίας στον ενεργειακό τομέα και στη θάλασσα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε απορρίψει την περασμένη εβδομάδα μια τέτοια πρόταση.