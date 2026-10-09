Νέοι ισχυρισμοί: «Πράσινο φως» από το Κίεβο για τη βομβιστική επίθεση στον ολιγάρχη στο Μονακό

Snapshot Ο πρώην αξιωματικός Ζικόβιτς ισχυρίστηκε ότι το καθεστώς του Κιέβου ενέκρινε τη βομβιστική επίθεση εναντίον του ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάεφ στο Μονακό.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με δέμα-βόμβα που τοποθετήθηκε από την Αναστασία Μπερεζόβσκα, η οποία αργότερα δολοφονήθηκε από συνεργάτες της.

Ο Ρεούτ, πρώην αξιωματικός μυστικών υπηρεσιών, φέρεται να πρότεινε και να οργάνωσε την επιχείρηση, με εντολή από ανώτερους στην Κεντρική Διεύθυνση Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας.

Το κίνητρο της επίθεσης συνδέεται με τις κυρώσεις κατά του Γερμολάεφ λόγω επιχειρηματικών συναλλαγών στην Κριμαία και θεωρείται εκδίκηση για τη χρηματοδότηση της προσάρτησης της περιοχής.

Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών ανακοίνωσε ότι δεσμεύεται να διεξάγει πλήρη έρευνα για την υπόθεση, χωρίς να σχολιάζει άμεσα τους ισχυρισμούς. Snapshot powered by AI

Νέα διάσταση στην υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης εναντίον ενός Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό, και τη μετέπειτα δολοφονία της ύποπτης βομβίστριας, δίνει ένας εκ των κατηγορουμένων.

Ο πρώην αξιωματικός των υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της επίδοξης δολοφόνου, ισχυρίστηκε ότι του είπαν ότι το καθεστώς του Κιέβου έδωσε το πράσινο φως για τη συνωμοσία.

Ο Βιτάλι Ζικόβιτς, ο οποίος βρίσκεται φυλακισμένος σε ουκρανική φυλακ'η, ισχυρίστηκε ότι ο πρώην αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών Βλαντισλάβ Ρεούτ «πρότεινε την επιχείρηση» για να προσπαθήσει να σκοτώσει τον υπό κυρώσεις Ουκρανό μεγιστάνα Βαντίμ Γερμολάεφ, όπως μετέδωσε το BBC την Πέμπτη.

«Όπως με ενημέρωσε ο Ρεούτ, αυτή η επιχείρηση είχε εξουσιοδοτηθεί και εγκριθεί από τους ανωτέρους του, οι οποίοι υπηρετούσαν στην Κεντρική Διεύθυνση Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας», δήλωσε στο πρακτορείο, αναφερόμενος παράλληλα στον Ρεούτ ως «το αφεντικό».

Ο Ζικόβιτς ισχυρίστηκε με εντυπωσιακό τρόπο ότι αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών «κοντά στην τρέχουσα και την πρώην ηγεσία της υπηρεσίας» συνδέονταν με το σχέδιο βομβιστικής επίθεσης, χωρίς όμως να προσκομίσει περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία.

Το σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη

Αυτό που δήλωσε ο Ζίκοβιτς στο BBC διαφέρει από όσα ισχυρίστηκε σε δικαστική ακρόαση τον Ιούλιο — εβδομάδες μετά την απόπειρα δολοφονίας.

«Κάποιος από τον πολιτικό τομέα είχε δώσει την εντολή για αυτόν τον στόχο», δήλωσε στο δικαστήριο, φαινόμενος να διαψεύδει τις εικασίες ότι η εντολή είχε δοθεί από κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας, HUR, δήλωσε στο BBC ότι «δεσμεύεται να διεξαγάγει πλήρη έρευνα», αρνούμενη να σχολιάσει άμεσα τους ισχυρισμούς του Ζύκοβιτς.

Ο Γερμολάεφ, η σύντροφός του, Άννα Νασόμπινα, και ο 13χρονος γιος του τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της έκρηξης, η οποία προκλήθηκε από ένα δέμα-βόμβα που είχε τοποθετηθεί έξω από το διαμέρισμά του στις 29 Ιουνίου από την Αναστασία Μπερεζόβσκα, την οποία ο Ζίκοβιτς περιέγραψε ως «πράκτορά» του.

Όπως ισχυρίστηκε αυτός και η Μπερεζόβσκα γνωρίστηκαν μέσω διαδικτύου και συνεργάζονταν για να «αποκρούσουν την ένοπλη επιθετικότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Η Μπερεζόβσκα, η οποία μεταμφιέστηκε σε άνδρα, φέρεται να τηλεφώνησε στον Ζίκοβιτς την επομένη της έκρηξης – κατά τη διάρκεια της οποίας ισχυρίστηκε ότι τοποθέτησε το εκρηκτικό για να λάβει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό από τον Ρεούτ.

«50.000 δολάρια δεν βρίσκονται έτσι απλά πεταμένα στους δρόμους», ισχυρίστηκε.

Το κίνητρο πίσω από την έκρηξη παραμένει ασαφές – ωστόσο, ο Γερμολάεφ είχε υποστεί κυρώσεις από το Κίεβο λόγω επιχειρηματικών συναλλαγών στην Κριμαία.

Ο Ζίκοβιτς αποκάλυψε ότι ο Ρεούτ του είπε ότι η απόπειρα βομβιστικής επίθεσης ήταν εκδίκηση για τη «χρηματοδότηση της προσάρτησης» της περιοχής.«Κατά τη γνώμη μου, αυτό αποτελεί λόγο για τη διεξαγωγή της επιχείρησης», είπε.

Η Μπερεζόβσκα βρέθηκε με τραύματα από πυροβολισμό στο κεφάλι στο Κίεβο στις 7 Ιουλίου – μία εβδομάδα μετά την έκρηξη, αφού την αναζητούσε με κόκκινη ειδοποίηση η Ιντερπόλ.

Ο Ζύκοβιτς γέμισε το όπλο καθ’ οδόν προς τον τόπο του φόνου. Όταν έφτασαν, εκείνος την αποσπούσε την προσοχή, ενώ ο Ρεούτ πυροβόλησε τις θανατηφόρες σφαίρες στο πίσω μέρος του κεφαλιού της. Η Μπερεζόβσκα θάφτηκε στο δάσος, ενώ το όπλο πετάχτηκε σε κοντινό νερό.

Σύμφωνα με την «Πράβδα», κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ο Ρεούτ φέρεται να παραδέχτηκε ότι έστειλε τα συστατικά του εκρηκτικού στη Μπερεζόβσκα, ενώ αυτή διέμενε στη Γερμανία, πριν η τελευταία διαπράξει την απόπειρα δολοφονίας στο Μονακό. Ωστόσο, ο Ζίκοβιτς ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να κατασκευάσει το εκρηκτικό, καθώς δεν είχε λάβει την απαιτούμενη ειδική εκπαίδευση για το σκοπό αυτό.