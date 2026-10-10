Βραζιλία: Αστυνομικοί σκότωσαν άνδρα που κρατούσε 13 παιδιά ομήρους σε σχολείο

Ο διοικητής της τοπικής αστυνομίας, Αλεξάντρ Λόπες Ντίας, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως ένας άνδρας που έπασχε από σχιζοφρένεια, αλλά δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Βραζιλία: Αστυνομικοί σκότωσαν άνδρα που κρατούσε 13 παιδιά ομήρους σε σχολείο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας άνδρας με σχιζοφρένεια κρατούσε 13 παιδιά ομήρους σε σχολείο στην Κουριτίμπα της Βραζιλίας.
  • Η ομηρία διήρκησε πάνω από δύο ώρες και κανένα παιδί δεν τραυματίστηκε.
  • Ο ύποπτος απείλησε να περιλούσει με βενζίνη τον εαυτό του και άλλους, αναγκάζοντας τις αρχές να τον εξουδετερώσουν.
  • Το περιστατικό συνέβη στη συνοικία Σάο Μπραζ και η ταυτότητα του άνδρα δεν αποκαλύφθηκε.
  • Τα παιδιά και το προσωπικό του σχολείου θα λάβουν ψυχολογική υποστήριξη από τον δήμο της Κουριτίμπα.
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Οι αρχές της Βραζιλίας σκότωσαν έναν άνδρα την Παρασκευή, ο οποίος κρατούσε 13 παιδιά υπό την απειλή μαχαιριού σε ένα σχολείο στη πόλη Κουριτίμπα. Σύμφωνα με τις αρχές, η ομηρία διήρκησε περισσότερες από δύο ώρες, ενώ κανένα από τα παιδιά δεν τραυματίστηκε.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας Παρανά, Λετίσια Μαρτίνς, δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από το σχολείο CMEI Sao Braz ότι ο άνδρας εισέβαλλε στο σχολείο, πηδώντας πάνω από έναν τοίχο, μπήκε σε μια τάξη και κράτησε παιδιά και μέλη του προσωπικού ως ομήρους.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, ο άνδρας απείλησε να περιλούσει με βενζίνη τόσο τον εαυτό του όσο και άλλα άτομα. Οι διαπραγματευτικές ομάδες των αρχών βρίσκονταν στο σημείο, ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, δεν βρήκαν εναλλακτική λύση από το να τον εξουδετερώσουν.

Η Μάρτινς δεν έκανε γνωστό πώς σκοτώθηκε ο ύποπτος, ούτε ποιο μπορεί να ήταν το κίνητρό του. «Πολλά παιδιά κατάφεραν να φύγουν από το σχολείο, πριν ξεκινήσει η ομηρεία», είπε.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της τοπικής αστυνομίας, Αλεξάντρ Λόπες Ντίας, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως ένας άνδρας που έπασχε από σχιζοφρένεια, αλλά δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην συνοικία Σάο Μπραζ στην Κουριτίμπα, μια πόλη 1,8 εκατομμυρίων κατοίκων που βρίσκεται 400 χιλιόμετρα νότια του Σάο Πάολο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα με γονείς να περιμένουν έξω από το σχολείο, εμφανώς αγχωμένοι και συγκινημένοι, ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του υπόπτου και της αστυνομίας ήταν σε εξέλιξη. Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, αστυνομικοί εμφανίστηκαν να μεταφέρουν παιδιά έξω από το κτήριο.

Σε δήλωση του, ο δήμος της Κουριτίμπα ανέφερε ότι τα παιδιά και το προσωπικό του σχολείου θα λάβουν ψυχολογική υποστήριξη.

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