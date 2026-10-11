Το ελβετικό «Σχολείο των Βασιλέων» ξοδεύει 17 εκατ. δολάρια για ένα σούπερ γιοτ για ένα μάθημα

Στο φημισμένο για την πολυτέλειά του ελβετικό εκπαιδευτικό ίδρυμα  οι περίπου 400 μαθητές του,  προέρχονται από περισσότερες από 60 χώρες, με το ποσοστό για κάθε χώρο να μην υπερβαίνει το 10%.

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Το ελβετικό «Σχολείο των Βασιλέων» ξοδεύει 17 εκατ. δολάρια για ένα σούπερ γιοτ για ένα μάθημα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το ελβετικό ιδιωτικό σχολείο Institut Le Rosey αγόρασε ηλιακό-ηλεκτρικό καταμαράν 94 ποών, το Ipharra, αξίας 17 εκατομμυρίων δολαρίων, για τη διδασκαλία θαλάσσιων επιστημών.
  • Το γιοτ φιλοξενεί μέχρι 10 εφήβους και διαθέτει πολυτελή εξοπλισμό, όπως εξωτικό ξύλο Wenge, κινηματογραφική οθόνη και beach club για εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
  • Το ταξίδι διάρκειας δύο εβδομάδων κοστίζει επιπλέον 20.000 δολάρια και περιλαμβάνει μαθήματα για τη διατήρηση των ωκεανών, θαλάσσια βιολογία και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο και την Καραϊβική.
  • Το γιοτ λειτουργεί χωρίς εκπομπές ρύπων χάρη σε ηλιακά πάνελ και ηλεκτρικούς κινητήρες, προσφέροντας αθόρυβη και φιλική προς το περιβάλλον πλεύση.
  • Το Institut Le Rosey εκπαιδεύει περίπου 400 μαθητές από πάνω από 60 χώρες και διατηρεί δύο πανεπιστημιουπόλεις στη Γενεύη και στο Γκστάαντ, με μετακίνηση ανάλογα με την εποχή.
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Στην Ελβετία, το ιδιωτικό σχολείο Institut Le Rosey, γνωστό ως «Σχολή των Βασιλιάδων», το οποίο εκπαιδεύει βασιλιάδες, ηγέτες και δισεκατομμυριούχους, έκανε μία νέα προσθήκη στα μαθήματά του.

Ένα ηλιακό-ηλεκτρικό καταμαράν 94 ποδιών, με το όνομα Ipharra, για τη διδασκαλία των θαλάσσιων επιστημών.

Ο πρώην διευθυντής του σχολείου, Phillipe Gudin, αγόρασε το σούπερ γιοτ τον περασμένο μήνα στο Monaco Yacht Show 2026 έναντι 17 εκατομμυρίων δολαρίων και επιμένει ότι το πολυτελές σκάφος — το οποίο παραδόθηκε στο σχολείο αυτόν τον μήνα — αξίζει κάθε σεντ.

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«Για εμάς, το σκάφος αποτελεί μια πραγματική πλατφόρμα για να δώσουμε σε αυτούς τους νέους την ευκαιρία να ανακαλύψουν κάτι καινούργιο και, ίσως, να βρουν ένα πάθος», δήλωσε ο Gudin σε συνέντευξη Τύπου μετά την έκθεση.

Το ειδικά κατασκευασμένο «Ipharra» διαθέτει έξι καμπίνες για τους 10 εφήβους που θα το αποκαλούν «πλωτή τάξη» τους.

Οι γονείς, οι οποίοι πληρώνουν σχεδόν 200.000 δολάρια ετησίως για δίδακτρα, πρέπει να καταβάλουν επιπλέον 20.000 δολάρια για το ταξίδι δύο εβδομάδων, το οποίο διοργανώνεται από πενταμελές προσωπικό πλήρους απασχόλησης.

Η πολυτέλεια σύμφωνα με φωτογραφίες από τη Sunreef Yachts είναι διάχυτη. Καναπέδες από φυσικό λινό, αυθεντικά δρύινα δάπεδα, ένα επίσης δρύινο τραπέζι ικανό να φιλοξενήσει ολόκληρη την τάξη και ενα καφέ μπαρ που περιβάλλεται από πανοραμικά γυάλινα παράθυρα για φυσικό φως.

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Τα υπνοδωμάτια είναι ειδικά κατασκευασμένα από εξωτικό ξύλο Wenge, ένα πυκνό σκληρό ξύλο που προέρχεται από το απειλούμενο με εξαφάνιση δέντρο Millettia laurentii της Δυτικής Αφρικής.

Υπάρχει ακόμη και μια αναδιπλούμενη, υπερσύγχρονη οθόνη κινηματογράφου που μεταμορφώνει το πολυτελές σαλόνι του γιοτ σε μια πλωτή αίθουσα διδασκαλίας με οθόνη αρκετά μεγάλη για να προβάλλονται ταινίες το βράδυ.

Μετά το μάθημα, οι μαθητές μπορούν να κατευθυνθούν προς το ευρύχωρο Ocean Lounge του γιοτ, όπου τα πτυσσόμενα μπαλκόνια δημιουργούν ένα εκτεταμένο beach club δίπλα στο νερό, διευκολύνοντας τους μαθητές να βουτήξουν, να κολυμπήσουν, να κάνουν ηλιοθεραπεία και να κοινωνικοποιηθούν.

Υπάρχει επίσης μία πληθώρα από θαλάσσια παιχνίδια, όπως θαλάσσια σκι, εξοπλισμός για κολύμβηση με αναπνευστήρα, εξοπλισμός καταδύσεων και εξοπλισμός για ψάρεμα σε βαθιά νερά.

«Επειδή χρησιμοποιούμε το σκάφος με τους μαθητές, θέλαμε επίσης έναν μεγάλο εξωτερικό χώρο κοντά στη θάλασσα που θα ήταν εύκολος στη χρήση για καταδύσεις και για τις ιστιοπλοϊκές λέμβους», είπε ο Gudin.

Το ταξίδι διάρκειας δύο εβδομάδων, μέρος του Le Rosey's Excellence Camp για εφήβους 13 έως 16 ετών, έχει τους δισεκατομμυριούχους που σπουδάζουν τη διατήρηση των ωκεανών, τη θαλάσσια βιολογία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την υπεύθυνη διαχείριση των πόρων καθώς ταξιδεύουν στα νερά της Μεσογείου και της Καραϊβικής.

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Το γιοτ είναι καλυμμένο με λεπτά, εύκαμπτα πάνελ τοποθετημένα πάνω σε γυαλί που μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια. Το «Ipharra» είναι χωρίς εκπομπές ρύπων, καθώς τροφοδοτείται από ηλεκτρικούς κινητήρες που εξασφαλίζουν μια αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς πλεύση.

Το σχολείο διατηρεί ένα ιδιωτικό Ναυτικό Κέντρο στη Λίμνη της Γενεύης για μικρότερα σκάφη, αλλά το «Ipharra» παραμένει αγκυροβολημένο στη θάλασσα, σε μαρίνες εντός των ενεργών περιοχών πλεύσης του.

Στο φημισμένο για την πολυτέλειά του ελβετικό εκπαιδευτικό ίδρυμα — που ιδρύθηκε το 1880 — οι περίπου 400 μαθητές του, ηλικίας 8 έως 18 ετών, προέρχονται από περισσότερες από 60 χώρες, με το ποσοστό των μαθητών από κάθε χώρα να μην υπερβαίνει το 10%.

Αν και το σχολείο διατηρεί τον τρέχοντα κατάλογο των μαθητών του αυστηρά εμπιστευτικό για λόγους ασφαλείας, μεταξύ των διακεκριμένων αποφοίτων του συγκαταλέγονται ο Πρίγκιπας Ρενιέ του Μονακό, ο Βασιλιάς Φαρούκ της Αιγύπτου, ο Βασιλιάς Χουάν Κάρλος Α΄ της Ισπανίας και τα παιδιά της Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

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Οι μαθητές περνούν το φθινόπωρο και την άνοιξη στην κύρια πανεπιστημιούπολη στο Ρόλε, με θέα στη λίμνη της Γενεύης. Όταν όμως έρχεται ο χειμώνας, ολόκληρο το σχολείο μετακομίζει σε μια δεύτερη πανεπιστημιούπολη στο λαμπερό αλπικό θέρετρο του Γκστάαντ.

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