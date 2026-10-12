Η τροπική καταιγίδα Rachel σαρώνει την Καλιφόρνια: Τεράστια κύματα διέλυσαν σπίτια στο Long Beach

Snapshot Η τροπική καταιγίδα Rachel προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε σπίτια και υποδομές στο Long Beach της Καλιφόρνια, καταστρέφοντας έναν παραθαλάσσιο ξύλινο πεζόδρομο ηλικίας 100 ετών.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει τον πεζόδρομο για λόγους ασφαλείας και έχουν χαρακτηρίσει ορισμένα σπίτια ως "κόκκινα" ή "κίτρινα", εξετάζοντας το ενδεχόμενο εκκενώσεων λόγω νέας κακοκαιρίας.

Τεράστια κύματα πλημμύρισαν σπίτια, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Η καταιγίδα Rachel είναι η τρίτη μέσα σε έξι εβδομάδες που πλήττει την περιοχή, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ρεξ Ρίτσαρντσον. Snapshot powered by AI

Τεράστιες ζημιές σε σπίτια και σημαντικές υποδομές προκάλεσε η τροπική καταιγίδα Rachel στο Long Beach της Καλιφόρνια το Σαββατοκύριακο, ενώ σφοδροί άνεμοι και τεράστια κύματα κατέστρεψαν έναν παραθαλάσσιο ξύλινο πεζόδρομο ηλικίας ενός αιώνα, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα.

Το Σάββατο, οι αρμόδιες αρχές της πολιτείας απέκλεισαν τον συγκεκριμένο πεζόδρομο για λόγους ασφαλείας, ενώ χαρακτήρισαν μερικά σπίτια της περιοχής «κόκκινα» και κάποια «κίτρινα».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο να εκδώσουν εντολές εκκένωσης, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να χτυπήσει την περιοχή.

Βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας απεικονίζουν τεράστια κύματα να χτυπούν ένα σπίτι στην περιοχή Seaside Walk, καταστρέφοντας παράθυρα και την βεράντα της κατοικίας, καθώς τα ορμητικά νερά έφτασαν μέχρι τον δεύτερο όροφο του κτηρίου.

Παράλληλα, δρόμοι και αυλές άλλων σπιτιών της περιοχής πλημμύρισαν, ενώ τα κύματα εισέβαλαν στο εσωτερικό σπιτιών, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

https://www.instagram.com/reel/DeXqsbtCf28/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Δεν είναι φυσιολογικό να βλέπουμε τέτοια φαινόμενα», δήλωσε το Σάββατο ο δήμαρχος του Long Beach, Ρεξ Ρίτσαρντσον, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη καταιγίδα είναι η τρίτη που πλήττει την περιοχή μέσα σε έξι εβδομάδες.

Παράλληλα, οι κάτοικοι της περιοχής έχουν εκφράσει την απόγνωσή τους για τις καταστροφές που έχουν σημειωθεί.

«Είναι πραγματικά στενάχωρο να βλέπεις το μέγεθος των καταστροφών που προκάλεσαν τα τεράστια κύματα. Άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους», δήλωσε η Στέισι Σνίζακ στο τοπικό μέσο ABC 7.

Το σπίτι της Σνίζακ, η οποία έμενε στην περιοχή εδώ και 45 χρόνια, είναι πλέον ακατοίκητο, καθώς υπέστη μεγάλες ζημιές από την καταιγίδα. «Είναι απλώς αδύνατο να επισκευαστεί αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω πώς θα το κάνουν», είπε.

Την ίδια στιγμή, ένας δημοσιογράφος του τοπικού μέσου KTLA, ο οποίος κατέγραψε τις καταστροφές από ελικόπτερο μαζί με το συνεργείο του, δήλωσε ότι η καταιγίδα Rachel προκάλεσε τις μεγαλύτερες ζημιές που έχει δει τις τελευταίες εβδομάδες. «Ο παραλιακός πεζόδρομος καταστράφηκε και κατοικίες είναι έτοιμες να καταρρεύσουν από τη διάβρωση του εδάφους», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης