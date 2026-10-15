Μαύρη Θάλασσα: 8 αγνοούμενοι έπειτα από πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο

Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας Ράντου Μιρούτα επεσήμανε ότι το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου κατάφερε να σβήσει μόνο του την πυρκαγιά

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Μαύρη Θάλασσα: 8 αγνοούμενοι έπειτα από πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενόπλοιο με σημαία Σαν Μαρίνο στη Μαύρη Θάλασσα, με οκτώ μέλη πληρώματος να αγνοούνται.
  • Δώδεκα άτομα ήταν στο πλοίο, από τα οποία τέσσερα σώθηκαν, ενώ η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει υπό έρευνα.
  • Οι ρουμανικές αρχές εξετάζουν πιθανή επίθεση με drone ως αιτία της πυρκαγιάς, στο πλαίσιο αυξανόμενων επιθέσεων στην περιοχή.
  • Το δεξαμενόπλοιο Yara J, που μεταφέρει πετρελαϊκά και χημικά προϊόντα, ήταν αγκυροβολημένο και άδειο εδώ και αρκετές ημέρες στα ρουμανικά χωρικά ύδατα.
  • Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας έχει γίνει πεδίο αυξανόμενων απειλών από drones, επηρεάζοντας την εμπορική ναυτιλία λόγω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.
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Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων με σημαία Σαν Μαρίνο την ώρα που ήταν αγκυροβολημένο στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ρουμανίας προσθέτοντας ότι οκτώ μέλη του πληρώματος αγνοούνται.

«Δώδεκα άνθρωποι βρίσκονταν στο πλοίο. Τέσσερις εξ αυτών είναι σώοι και αβλαβείς, ενώ οκτώ θεωρούνται αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή», επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η Ρουμανική Ναυτική Αρχή, χωρίς να διευκρινίζει αν το πλοίο έγινε στόχος πλήγματος με drone, την ώρα που τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αυξηθεί αυτού του είδους τα περιστατικά στη Μαύρη Θάλασσα.

Στο μεταξύ οι ρουμανικές αρχές ερευνούν μια πιθανή επίθεση με drone εναντίον δεξαμενόπλοιου στα ανοικτά των ακτών της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας. Ρουμάνοι διασώστες έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια στο Yara J, με σημαία Νησιών Κομόρες, χθες, Τετάρτη, το βράδυ στα ανοικτά της Σουλίνα, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας Ράντου Μιρούτα επεσήμανε ότι το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου κατάφερε να σβήσει μόνο του την πυρκαγιά που ξέσπασε στο πλοίο. «Είτε χτυπήθηκε από drone είτε όχι, έχει ξεκινήσει έρευνα», τόνισε ο Μιρούτα μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Digi24.

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Η τοποθεσία του δεξαμενόπλοιου Yara J

«Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση με δεδομένο ότι τέτοιου είδους περιστατικά σημειώνονται στα ρουμανικά χωρικά ύδατα», πρόσθεσε.Σ ύμφωνα με τον ιστότοπο VesselFinder, το Yara J είναι ένα δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει πετρελαϊκά και χημικά προϊόντα. Το πλοίο, το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο περίπου 8 με 10 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του καναλιού της Σουλίνα, εντός των ρουμανικών χωρικών υδάτων, εδώ και «αρκετές ημέρες», είναι άδειο, σημείωσε ο Μιρούτα.

Από την προηγούμενη εβδομάδα drones, που φέρονται να εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία, έχουν πλήξει πολλά πλοία στα ανοικτά της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Συνολικά πέντε εμπορικά πλοία έχουν χτυπηθεί στα ανοικτά των δύο χωρών στη Μαύρη Θάλασσα από τις αρχές Οκτωβρίου, με περίπου 23 ναυτικούς να έχουν χάσει τη ζωή τους ή να αγνοούνται.

Οι επιθέσεις αυτές έχουν φέρει στο φως την αυξανόμενη απειλή που θέτουν τα drones, τα οποία συνδέονται με τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, για την εμπορική ναυτιλία στη Μαύρη Θάλασσα.

Το κανάλι Σουλίνα του ποταμού Δούναβη αποτελεί βασική οδό για τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών. Καθώς η Ρωσία βομβαρδίζει τα ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, το Κίεβο βασίζεται ολοένα και περισσότερο για τις εξαγωγές του στα λιμάνια στον Δούναβη και τις θαλάσσιες οδούς κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας -- χωρών μελών του ΝΑΤΟ.

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