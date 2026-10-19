Ουάσινγκτον: Άνδρας πυροβόλησε μέλος της Εθνοφρουράς που προσπαθούσε να διαλύσει καβγά

Ένα μέλος της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ τραυματίστηκε από σφαίρα ενώ προσπαθούσε να διαλύσει έναν καβγά στην Ουάσινγκτον, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές την Δευτέρα. Από το περιστατικό, τραυματίστηκε και ο δράστης.

Όλα έγιναν το βράδυ της Κυριακή (ξημερώματα Δευτέρας) στη γειτονιά του Capitol Hill, καθώς επτά ή οκτώ μέλη της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ, που βρίσκονταν σε ένα σταθμευμένο φορτηγάκι, παρακολουθούσαν έναν καβγά μεταξύ ανδρών, που εξελισσόταν σε ένα πεζοδρόμιο στη νοτιοανατολική Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Τζέφρι Κάρολ, αρχηγός του Αστυνομικού Τμήματος της Μητροπολιτικής Περιοχής της Ουάσιγκτον.

«Τα μέλη βγήκαν από το όχημά τους για να παρέμβουν και να αποτρέψουν τη συμπλοκή, όταν άκουσαν πυροβολισμούς», δήλωσε ο Κάρολ στους δημοσιογράφους. «Ένα άτομο που εμπλεκόταν στη συμπλοκή έβγαλε ένα πυροβόλο όπλο και άρχισε να πυροβολεί».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Κάρολ, το άτομο έτρεξε σε ένα σοκάκι. «Τα μέλη τον ακολούθησαν φωνάζοντας του να ρίξει το όπλο και τότε ο δράστης έστρεψε το όπλο του προς εκείνους. Τρία μέλη της Εθνοφρουράς ανταπέδωσαν τα πυρά», είπε.

Ως αποτέλεσμα του περιστατικού, ένα μέλος της Εθνοφρουράς χτυπήθηκε στο πόδι και ο ύποπτος πυροβολήθηκε στην κοιλιά. Ο δράστης αλλά και το μέλος της Εθνοφρουράς μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, πρόσθεσε. Και τα δύο άτομα νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα.

Ο ύποπτος συνελήφθη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού.