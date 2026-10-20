Κόβει την ανάσα: Τρίχρονη κρέμεται από τον 12ο με το κεφάλι σφηνωμένο στα κάγκελα
Η μητέρα της την είχε αφήσει να κοιμάται και είχε πάει για ψώνια
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- Ένα τρίχρονο κορί κρέμονταν από τον 12ο όροφο με το κεφάλι παγιδευμένο στα κάγκελα σε πολυκατοικία στο Φουτζιάν της Κί.
- Γείτονες και προσωπικό ασφαλείας στήριξαν το παιδί μέχρι να φτάσουν οι πυροσβέστες, οι οποίοι εισέβαλαν στο διαμέρισμα και το διέσωσαν με ασφάλεια.
- Το παιδί δεν τραυματίστηκε αλλά μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.
- Η μητέρα είχε αφήσει το παιδί μόνο του στο σπίτι ενώ πήγε να ψωνίσει.
- Το περιστατικό προκάλεσε ευρεία αναστάτωση και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Δραματικές εικόνες έχουν καταγραφεί στο Φουτζιάν της Κίνας, όπου ένα κοριτσάκι μόλις τριών ετών, φαίνεται να κρέμεται από το μπαλκόνι του 12ου ορόφου μιας πολυκατοικίας, με το κεφάλι της ωστόσο να είναι παγιδευμένο στα κάγκελα.
Γείτονες που αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο, έτρεξαν στο παράθυρο, σκύβοντας έξω σε επικίνδυνη γωνία για να στηρίξουν το σώμα του παιδιού με ένα μικρό σκαμπό.
Από ό,τι φαίνεται, η τρίχρονη σκαρφάλωσε έξω από το παράθυρο, στριμώχνοντας το σώμα της ανάμεσα στα κάγκελα μέχρι που κόλλησε.
Οι πυροσβέστες τελικά έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος και κατάφεραν να τραβήξουν το παιδί με ασφάλεια.
Το κορίτσι δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αυτής της τρομακτικής εμπειρίας, αλλά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προληπτικά.
Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το παιδί βρισκόταν μόνο του στο σπίτι, αφού η μητέρα του το άφησε να κοιμάται για να πάει να ψωνίσει.
Το συγκλονιστικό βίντεο έχει γίνει viral, με τους σχολιαστές να εκφράζουν την ανακούφισή τους που το παιδί είναι ασφαλές, αλλά και την απορία τους για το πώς κατέληξε εντελώς μόνη της.