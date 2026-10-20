Κόβει την ανάσα: Τρίχρονη κρέμεται από τον 12ο με το κεφάλι σφηνωμένο στα κάγκελα

Snapshot Ένα τρίχρονο κορί κρέμονταν από τον 12ο όροφο με το κεφάλι παγιδευμένο στα κάγκελα σε πολυκατοικία στο Φουτζιάν της Κί.

Γείτονες και προσωπικό ασφαλείας στήριξαν το παιδί μέχρι να φτάσουν οι πυροσβέστες, οι οποίοι εισέβαλαν στο διαμέρισμα και το διέσωσαν με ασφάλεια.

Το παιδί δεν τραυματίστηκε αλλά μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Η μητέρα είχε αφήσει το παιδί μόνο του στο σπίτι ενώ πήγε να ψωνίσει.

Το περιστατικό προκάλεσε ευρεία αναστάτωση και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Snapshot powered by AI

Δραματικές εικόνες έχουν καταγραφεί στο Φουτζιάν της Κίνας, όπου ένα κοριτσάκι μόλις τριών ετών, φαίνεται να κρέμεται από το μπαλκόνι του 12ου ορόφου μιας πολυκατοικίας, με το κεφάλι της ωστόσο να είναι παγιδευμένο στα κάγκελα.

Γείτονες που αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο, έτρεξαν στο παράθυρο, σκύβοντας έξω σε επικίνδυνη γωνία για να στηρίξουν το σώμα του παιδιού με ένα μικρό σκαμπό.

Από ό,τι φαίνεται, η τρίχρονη σκαρφάλωσε έξω από το παράθυρο, στριμώχνοντας το σώμα της ανάμεσα στα κάγκελα μέχρι που κόλλησε.

Outside a window on the 12th floor, a group of people joined forces to hold up a child! A 3-year-old girl in Fujian had her head stuck in a protective screen, with her body hanging in mid-air. Security guards and property staff risked their lives to support her. Firefighters broke through the door urgently, and the child was safely rescued in the end. 12楼窗外，众人合力托起一个孩子！福建一名3岁女童头卡防护网、身体悬空，保安和物业人员冒险托举，消防员紧急破门，最终孩子平安获救。 — Nanchang China🇨🇳 (@Nanchang_China) October 19, 2026

Οι πυροσβέστες τελικά έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος και κατάφεραν να τραβήξουν το παιδί με ασφάλεια.

Το κορίτσι δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αυτής της τρομακτικής εμπειρίας, αλλά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προληπτικά.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το παιδί βρισκόταν μόνο του στο σπίτι, αφού η μητέρα του το άφησε να κοιμάται για να πάει να ψωνίσει.

Το συγκλονιστικό βίντεο έχει γίνει viral, με τους σχολιαστές να εκφράζουν την ανακούφισή τους που το παιδί είναι ασφαλές, αλλά και την απορία τους για το πώς κατέληξε εντελώς μόνη της.

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