Έρευνα: Σχεδόν όλοι οι κοραλλιογενείς ύφαλοι ενδέχεται να εξαφανιστούν έως το 2075

Snapshot Το 96% των οικοσυστημάτων κοραλλιογενών υφάλων σε ρηχά νερά βρίσκεται σε κρίσιμο κίνδυνο και μπορεί να εξαφανιστεί έως το 2075.

Η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών και οι καύσωνες αποτελούν τις κύριες αιτίες της κατάρρευσης των υφάλων.

Η κατάρρευση των υφάλων οδηγεί στην αντικατάσταση των σκληρών κοραλλιών από φύκια και σπόγγους, μειώνοντας τη βιοποικιλότητα.

Μικρές περιοχές ανθεκτικών υφάλων μπορούν να επιβιώσουν, αρκεί να εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την προστασία τους.

Η κατάσταση των κοραλλιογενών υφάλων αποτελεί σήμα συναγερμού και απαιτεί άμεση δράση για την αποτροπή της πλήρους εξαφάνισής τους. Snapshot powered by AI

Σχεδόν όλα τα οικοσυστήματα των κοραλλιογενών υφάλων στον κόσμο διατρέχουν υψηλό κίνδυνο κατάρρευσης τα επόμενα 50 χρόνια, κυρίως λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας των ωκεανών και των καυσώνων, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Σε αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) διαπίστωσε ότι το 96% των οικοσυστημάτων υφάλων σε ρηχά νερά βρίσκεται ήδη σε κρίσιμο κίνδυνο και ενδέχεται να εξαφανιστεί έως το 2075.Όταν το οικοσύστημα ενός υφάλου καταρρέει τότε τα σκληρά κοράλλια εξαφανίζονται και αντικαθίστανται από φύκια και σπόγγους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο ύφαλος να μην υποστηρίζει πλέον ένα ποικιλόμορφο οικοσύστημα, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει από μικροσκοπικά ασπόνδυλα έως ψάρια υφάλου όπως ο ροφός. «Ο κίνδυνος κατάρρευσης των κοραλλιογενών υφάλων κλιμακώνεται, αλλά αυτό πρέπει να αποτελέσει ένα σήμα συναγερμού και όχι αιτία απελπισίας», δήλωσε ο Μισάλ Γκούντκα, επιστημονικός υπεύθυνος της παγκόσμιας αξιολόγησης του Κόκκινου Καταλόγου Οικοσυστημάτων Κοραλλιογενών Υφάλων της IUCN.

«Μικρές περιοχές επιζώντων, ανθεκτικών κοραλλιογενών υφάλων μπορούν ακόμα να παραμείνουν στο μέλλον, οπότε πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους εξασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις επιτυχίας», ανέφερε ο Μισάλ Γκούντκα.