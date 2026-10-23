«Η Έναστρη Νύχτα» του Βαν Γκογκ δεν ήταν της φαντασίας του - Η θέα από το άσυλο το 1889

Snapshot Η «Έστρη Νύχτα» του Βαν Γκογκ απεικονίζει πραγματικό ουρανό που ο ζωγράφος έβλεπε από το άσυλο το 1889, όχι απλώς φανταστικό τοπίο.

Μια ομάδα Νοτιοκορεατών ερευνητών ταυτοποίησε μέσω αστρονομικής και μετεωρολογικής ανάλυσης τον ουρανό του έργου με αυτόν πάνω από το Saint-Remy της Γαλλίας γύρω στις 22 Ιουλίου 1889.

Η νέα ημερομηνία διαφέρει από την παραδοσιακή χρονολόγηση του Ιουνίου 1889 που είχε γίνει αποδεκτή μέχρι σήμερα.

Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι ο Βαν Γκογκ παρατηρούσε με ακρίβεια τον ουρανό, αν και ο πίνακας πιθανώς συνθέτει στοιχεία από πολλές νύχτες.

Επιστήμονες θεωρούν τη νέα ημερομηνία ως ενδιαφέρουσα υπόθεση και αναγνωρίζουν τη διεπιστημονική προσέγγιση της έρευνας χωρίς να τη θεωρούν οριστική. Snapshot powered by AI

Μία ομάδα Νοτιοκορεατών «ντετέκτιβ της τέχνης» ρίχνει φως σε ένα μυστήριο για έναν από τους διασημότερους πίνακες του Βαν Γκογκ, την περίφημη «Έναστρη Νύχτα».

Σε μία νέα μελέτη αποκαλύπτουν πως το έργο δεν ήταν αποκύημα της καλλιτεχνικής φαντασίας του, αλλά μία πραγματική εικόνα του νυχτερινού ουρανού το 1889, όπως την έβλεπε ο ίδιος για μέρες, ατενίζοντας τον ουρανό μέσα από το γαλλικό άσυλο όπου βρισκόταν πριν από 137 χρόνια.

Η ομάδα, υποστηρίζει ότι ταύτισε το αριστούργημά του Ολλανδού ζωγράφου, μέσω αστρονομικής έρευνας και μετεωρολογικών αναλύσεων, με έναν ουρανό πριν την αυγή πάνω από το Saint-Remy de Provence της Γαλλίας, ακριβώς γύρω στις 22 Ιουλίου 1889.

Αυτό είναι έναν μήνα αργότερα από το χρονικό πλαίσιο που είχε από καιρό γίνει αποδεκτό για τον μεταϊμπρεσιονιστικό πίνακα, ο οποίος απεικονίζει ένα μισοφέγγαρο και την Αφροδίτη, περιτριγυρισμένα από έναν ουρανό με στροβιλιζόμενα αστέρια, με ένα χωριό να ξεπροβάλλει από κάτω και κυπαρίσσια να υψώνονται από τη μία πλευρά.

Οι ιστορικοί της τέχνης είχαν από καιρό χρονολογήσει τον πίνακα στον Ιούνιο του 1889, λίγο μετά την εισαγωγή του Βαν Γκογκ στο άσυλο. Είχε κόψει το αριστερό του αυτί αρκετούς μήνες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια ενός καυγά με τον ζωγράφο Πολ Γκωγκέν.

Ο Ελάιτζα Τζονγκ-χιουν Κιμ, διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας κατασκευής τηλεσκοπίων στη Σεούλ, αμφισβητεί πλέον αυτή την ημερομηνία σε μια μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Scientific Reports.

Ο ουρανός που μοιάζει περισσότερο με αυτόν του πίνακα παρατηρήθηκε γύρω στις 22 Ιουλίου 1889, δήλωσε ο Κιμ, ο οποίος είναι επίσης υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Κιούνγκ Χι.

Σημείωσε ότι και οι λίγες ημέρες πριν και μετά θα μπορούσαν να έχουν εμπνεύσει τον Βαν Γκογκ.

«Δεν υπάρχουν δύο ουρανοί ίδιοι. Κάτι αλλάζει πάντα. Πιστεύω ότι ο Βίνσεντ παρατήρησε αυτές τις αλλαγές και τις αποτύπωσε στον πίνακα», ανέφερε ο Κιμ σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα.

Πρόσθεσε: «Είμαι βέβαιος ότι η 22α Ιουλίου είναι η πιο πιθανή ημερομηνία. Θα στοιχηματίσω σε αυτή την ημερομηνία».

Η τελευταία μελέτη εξετάζει «ένα πραγματικό αίνιγμα»: το γεγονός ότι στα μέσα Ιουνίου του 1889, το φεγγάρι δεν είχε τη μορφή της λεπτής ημισελήνου που ζωγράφισε ο Βαν Γκογκ, ανέφερε ο Χοσέ Λουίς Αραγκόν από το Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού. Έχει μελετήσει το έργο ως φυσικός, αλλά δεν συμμετείχε στη νέα έρευνα.

«Παρ’ όλα αυτά, θα θεωρούσα την ημερομηνία του Ιουλίου ως μια ενδιαφέρουσα υπόθεση και όχι ως μια οριστική απάντηση», δήλωσε ο Αραγκόν σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα.

Οι ερευνητές δοκίμασαν και επαλήθευσαν τις μεθόδους τους σε νυχτερινούς ουρανούς άλλων πινάκων, δημιουργώντας αυτό που ο Αραγκόν θεωρεί «μια προσεκτική και πραγματικά διεπιστημονική μελέτη».

Δεδομένου ότι ο Βαν Γκογκ ζωγράφιζε σε ένα εργαστήριο στο άσυλο με βάση σκίτσα και τη μνήμη του, «ο ουρανός είναι πιθανότατα ένα σύνθετο αποτέλεσμα πολλών νυχτών, όπως αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι συγγραφείς», είπε ο Αραγκόν.

«Αυτό που βρίσκω πιο πειστικό είναι το ευρύτερο μήνυμα: ο πίνακας δεν είναι καθαρή φαντασία. Ο Βαν Γκογκ παρατηρούσε τον πραγματικό ουρανό πολύ προσεκτικά», είπε ο Αραγκόν.