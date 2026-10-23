«Η Έναστρη Νύχτα» του Βαν Γκογκ δεν ήταν της φαντασίας του - Η θέα από το άσυλο το 1889

Τα ευρήματα της νέας μελέτης βασίζονται σε αστρονομικά στοιχεία και μετεωρολογικές αναλύσεις, υποστηρίζουν πως ο πίνακας ήταν εμπνευσμένος από πραγματικό νυχτερινό ουρανό

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

«Η Έναστρη Νύχτα» του Βαν Γκογκ δεν ήταν της φαντασίας του - Η θέα από το άσυλο το 1889
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η «Έστρη Νύχτα» του Βαν Γκογκ απεικονίζει πραγματικό ουρανό που ο ζωγράφος έβλεπε από το άσυλο το 1889, όχι απλώς φανταστικό τοπίο.
  • Μια ομάδα Νοτιοκορεατών ερευνητών ταυτοποίησε μέσω αστρονομικής και μετεωρολογικής ανάλυσης τον ουρανό του έργου με αυτόν πάνω από το Saint-Remy της Γαλλίας γύρω στις 22 Ιουλίου 1889.
  • Η νέα ημερομηνία διαφέρει από την παραδοσιακή χρονολόγηση του Ιουνίου 1889 που είχε γίνει αποδεκτή μέχρι σήμερα.
  • Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι ο Βαν Γκογκ παρατηρούσε με ακρίβεια τον ουρανό, αν και ο πίνακας πιθανώς συνθέτει στοιχεία από πολλές νύχτες.
  • Επιστήμονες θεωρούν τη νέα ημερομηνία ως ενδιαφέρουσα υπόθεση και αναγνωρίζουν τη διεπιστημονική προσέγγιση της έρευνας χωρίς να τη θεωρούν οριστική.
Snapshot powered by AI

Μία ομάδα Νοτιοκορεατών «ντετέκτιβ της τέχνης» ρίχνει φως σε ένα μυστήριο για έναν από τους διασημότερους πίνακες του Βαν Γκογκ, την περίφημη «Έναστρη Νύχτα».

Σε μία νέα μελέτη αποκαλύπτουν πως το έργο δεν ήταν αποκύημα της καλλιτεχνικής φαντασίας του, αλλά μία πραγματική εικόνα του νυχτερινού ουρανού το 1889, όπως την έβλεπε ο ίδιος για μέρες, ατενίζοντας τον ουρανό μέσα από το γαλλικό άσυλο όπου βρισκόταν πριν από 137 χρόνια.

Η ομάδα, υποστηρίζει ότι ταύτισε το αριστούργημά του Ολλανδού ζωγράφου, μέσω αστρονομικής έρευνας και μετεωρολογικών αναλύσεων, με έναν ουρανό πριν την αυγή πάνω από το Saint-Remy de Provence της Γαλλίας, ακριβώς γύρω στις 22 Ιουλίου 1889.

Αυτό είναι έναν μήνα αργότερα από το χρονικό πλαίσιο που είχε από καιρό γίνει αποδεκτό για τον μεταϊμπρεσιονιστικό πίνακα, ο οποίος απεικονίζει ένα μισοφέγγαρο και την Αφροδίτη, περιτριγυρισμένα από έναν ουρανό με στροβιλιζόμενα αστέρια, με ένα χωριό να ξεπροβάλλει από κάτω και κυπαρίσσια να υψώνονται από τη μία πλευρά.

Οι ιστορικοί της τέχνης είχαν από καιρό χρονολογήσει τον πίνακα στον Ιούνιο του 1889, λίγο μετά την εισαγωγή του Βαν Γκογκ στο άσυλο. Είχε κόψει το αριστερό του αυτί αρκετούς μήνες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια ενός καυγά με τον ζωγράφο Πολ Γκωγκέν.

Ο Ελάιτζα Τζονγκ-χιουν Κιμ, διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας κατασκευής τηλεσκοπίων στη Σεούλ, αμφισβητεί πλέον αυτή την ημερομηνία σε μια μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Scientific Reports.

Ο ουρανός που μοιάζει περισσότερο με αυτόν του πίνακα παρατηρήθηκε γύρω στις 22 Ιουλίου 1889, δήλωσε ο Κιμ, ο οποίος είναι επίσης υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Κιούνγκ Χι.

Σημείωσε ότι και οι λίγες ημέρες πριν και μετά θα μπορούσαν να έχουν εμπνεύσει τον Βαν Γκογκ.

«Δεν υπάρχουν δύο ουρανοί ίδιοι. Κάτι αλλάζει πάντα. Πιστεύω ότι ο Βίνσεντ παρατήρησε αυτές τις αλλαγές και τις αποτύπωσε στον πίνακα», ανέφερε ο Κιμ σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα.

Πρόσθεσε: «Είμαι βέβαιος ότι η 22α Ιουλίου είναι η πιο πιθανή ημερομηνία. Θα στοιχηματίσω σε αυτή την ημερομηνία».

Η τελευταία μελέτη εξετάζει «ένα πραγματικό αίνιγμα»: το γεγονός ότι στα μέσα Ιουνίου του 1889, το φεγγάρι δεν είχε τη μορφή της λεπτής ημισελήνου που ζωγράφισε ο Βαν Γκογκ, ανέφερε ο Χοσέ Λουίς Αραγκόν από το Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού. Έχει μελετήσει το έργο ως φυσικός, αλλά δεν συμμετείχε στη νέα έρευνα.

«Παρ’ όλα αυτά, θα θεωρούσα την ημερομηνία του Ιουλίου ως μια ενδιαφέρουσα υπόθεση και όχι ως μια οριστική απάντηση», δήλωσε ο Αραγκόν σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα.

Οι ερευνητές δοκίμασαν και επαλήθευσαν τις μεθόδους τους σε νυχτερινούς ουρανούς άλλων πινάκων, δημιουργώντας αυτό που ο Αραγκόν θεωρεί «μια προσεκτική και πραγματικά διεπιστημονική μελέτη».

Δεδομένου ότι ο Βαν Γκογκ ζωγράφιζε σε ένα εργαστήριο στο άσυλο με βάση σκίτσα και τη μνήμη του, «ο ουρανός είναι πιθανότατα ένα σύνθετο αποτέλεσμα πολλών νυχτών, όπως αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι συγγραφείς», είπε ο Αραγκόν.

«Αυτό που βρίσκω πιο πειστικό είναι το ευρύτερο μήνυμα: ο πίνακας δεν είναι καθαρή φαντασία. Ο Βαν Γκογκ παρατηρούσε τον πραγματικό ουρανό πολύ προσεκτικά», είπε ο Αραγκόν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:27NEWSBOMB

Άγριος ξυλοδαρμός 47χρονου στο Ρέθυμνο

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 61-64: Λύγισε στο τέλος και γνώρισε την ήττα

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος: Μελλόνυμφη εργαζόμενη σε μπόουλινγκ χτυπήθηκε από μηχανή για τις κορίνες - Πέθανε αργότερα από εσωτερική αιμορραγία

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Σημείο καμπής για τη Δημοκρατία και τη χώρα η σημερινή τρομοκρατική επίθεση

23:06NEWSBOMB

«Εφοδιαστείτε με κονσέρβες και εμφιαλωμένο νερό»: Ανησυχητικές συμβουλές του Βρετανού πρωθυπουργού

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ζητούν λύση για την 80χρονη χήρα που της ζητούν 10.000 ευρώ

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Άνω των 35 εκατ. ευρώ η φοροδιαφυγή και 150 εκατ. ευρώ τα κέρδη που δεν δηλώθηκαν

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Επιστολή σε Γκουτέρες για τουρκολιβυκό-«Σκόπιμη πολιτική κλιμάκωσης στην ανατολική Μεσόγειο»

22:33ΚΟΣΜΟΣ

«Η Έναστρη Νύχτα» του Βαν Γκογκ δεν ήταν της φαντασίας του - Η θέα από το άσυλο το 1889

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Εμπορικό πλοίο βυθίστηκε στα ανοικτά της Ρουμανίας: Ένας νεκρός, 3 αγνοούμενοι - Δεν αποκλείεται να χτυπήθηκε από drone

22:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ιορδανία

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Σάλιβαν εναντίον Σάλιβαν στην Αλάσκα: Η κυβέρνηση ζητά να μην επικυρωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα

21:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Νέα «βουτιά» - Στα χαμηλά τριμήνου - «Άμυνα» στις 2.500 μονάδες

21:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαρούσι: Να καθαιρεθεί από τον ΕΣΑΚΕ ο κ. Μήλας και να αποβληθεί ο Προμηθέας από την GBL

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Καλώδιο GSI: Απέπλευσε από την Ιταλία το πλοίο «Abeille Marengo» που θα κάνει τις έρευνες

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Προσωρινά κρατούμενος ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου

21:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 23/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατ. ευρώ

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ζακ Κωστόπουλου: Αποφυλακίστηκε ο Χορταριάς

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στο Παγκράτι - Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

21:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Καταβάλλονται σήμερα αναδρομικά σε εργαζόμενους συνταξιούχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:32LIFESTYLE

«Studio στις 3» και «Στούντιο 4»: Η τηλεθέαση των δύο εκπομπών

19:15ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου – Πώς θα εξελιχθούν οι πρώτες μέρες του Νοεμβρίου με βάση τα GFS και ECMWF

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Διαμαρτυρία για την μετονομασία της οδού Μάρκου Μπότσαρη σε οδό Γιώργου Μαζωνάκη

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο δημοσιογράφος Σπύρος Καβαλιεράτος από το στενό κύκλο Λιόλιου εκτός Sport24

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Στα 9 του χρόνια πήγε στο πανεπιστήμιο και στα 18 του κάνει διδακτορικό στη Φυσική - «Δεν έχασε την παιδική του ηλικία!» 

19:18ΚΟΣΜΟΣ

«Σμήνος» σεισμών στην Ιταλία: Άρση του συναγερμού για τσουνάμι - Υπό παρακολούθηση το φαινόμενο

11:26WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

12:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαδόπουλος: Έρχονται και άλλοι σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στο Παγκράτι - Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

23:06NEWSBOMB

«Εφοδιαστείτε με κονσέρβες και εμφιαλωμένο νερό»: Ανησυχητικές συμβουλές του Βρετανού πρωθυπουργού

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Nexans: Στο 2028 μετατίθεται η πιθανή επανεκκίνηση του έργου για το καλώδιο GSI

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Προσωρινά κρατούμενος ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική κατάρρευση στο Ναϊρόμπι: Η στιγμή που εμπορικό κέντρο 18 ορόφων πέφτει σαν «χάρτινος πύργος» - Φόβοι για παγιδευμένους

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Τομ Μπάρακ: «Να συντονιστούν Ελλάδα – Τουρκία για τους ενεργειακούς διαδρόμους - Είναι γελοίο να διαφωνούν συνεχώς»

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Συναγερμός για τσουνάμι έπετα από 12 σεισμούς, εκκενώθηκαν σχολεία

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του αντεισαγγελέα Φλωρίδη εξετάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης για το άρθρο με τίτλο «φλέβα διαφθοράς»

21:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 23/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατ. ευρώ

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο τραγωδία στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης: Airbus A321 της Pegasus επιχείρησε να απογειωθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Μαργαρίτα Θάνου: Εμείς στις εκλογές του ΕΣΑΚΕ με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Μαρούσι, Περιστέρι, Λαύριο ήμασταν από τη μια μεριά, Ολυμπιακός και Προμηθέας από την άλλη

06:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για τον φετινό χειμώνα – Τι δείχνουν οι προγνώσεις για την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ