Λονδίνο: Πλήρωσε 40€ για πίνακα σε κατάστημα με αντίκες - Ανακάλυψε ότι ήταν του Βαν Γκογκ

Υπάρχουν άνθρωποι που διαθέτουν ένα ιδιαίτερο χάρισμα στον εντοπισμό αντικειμένων μεγάλης αξίας που ξεχάστηκαν από τον χρόνο. Πολυάριθμες είναι οι περιπτώσεις αντικών που παρέμεναν αποθηκευμένες σε ξεχασμένα δωμάτια, για να ανακαλυφθεί αργότερα ότι επρόκειτο για σπάνιους θησαυρούς.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας