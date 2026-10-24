Λονδίνο: Πλήρωσε 40€ για πίνακα σε κατάστημα με αντίκες - Ανακάλυψε ότι ήταν του Βαν Γκογκ
Βρετανός αγόρασε πριν από δεκαετίες έναν άγνωστο πίνακα του Βαν Γκογκ για μόλις 45 λίρες, ο οποίος πλέον κοστολογείται στα 15 εκατομμύρια ευρώ.
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Υπάρχουν άνθρωποι που διαθέτουν ένα ιδιαίτερο χάρισμα στον εντοπισμό αντικειμένων μεγάλης αξίας που ξεχάστηκαν από τον χρόνο. Πολυάριθμες είναι οι περιπτώσεις αντικών που παρέμεναν αποθηκευμένες σε ξεχασμένα δωμάτια, για να ανακαλυφθεί αργότερα ότι επρόκειτο για σπάνιους θησαυρούς.
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