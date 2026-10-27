Το «κρυφό» κομμάτι του εγκεφάλου που επηρεάζει όσα αισθανόμαστε – Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Snapshot Η μελέτη αποκάλυψε τέσσερις λειτουργικά διακριτές περιοχές του νησιωτικού φλοιού που επεξεργάζονται διαφορετικές σωματικές αισθήσεις και συναισθηματικές καταστάσεις.

Ο νησιωτικός φλοιός λειτουργεί ως κέντρο επικοινωνίας μεταξύ εγκεφάλου και σώματος, επηρεάζοντας την αντίληψη του πόνου, της θερμοκρασίας και των εσωτερικών σωματικών λειτουργιών.

Οι γνωστικές λειτουργίες του εγκεφάλου μπορούν να επηρεάζουν τον τρόπο που γίνονται αντιληπτές οι σωματικές αισθήσεις, αποδεικνύοντας ότι η επικοινωνία σώματος-εγκεφάλου είναι αμφίδρομη.

Η λεπτομερής χαρτογράφηση του νησιωτικού φλοιού μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση καταστάσεων όπως ο χρόνιος πόνος και το άγχος, αλλά απαιτείται περαιτέρω έρευνα για πιθανές θεραπευτικές εφαρμογές.

Η νέα μελέτη αποκαλύπτει τον ρόλο του εγκεφάλου όχι μόνο στην καταγραφή, αλλά και στη διαμόρφωση της εμπειρίας των σωματικών αισθήσεων. Snapshot powered by AI

Πώς γνωρίζει ο εγκέφαλός μας ότι πονάμε; Γιατί το άγχος μπορεί να προκαλέσει ένα σφίξιμο στο στομάχι ή στο στήθος; Και με ποιον τρόπο οι σκέψεις και τα συναισθήματά μας επηρεάζουν όσα αισθανόμαστε στο σώμα μας;

Απαντήσεις σε ορισμένα από τα πιο σύνθετα ερωτήματα της νευροεπιστήμης επιχειρεί να δώσει μια νέα επιστημονική μελέτη, η οποία χαρτογράφησε με πρωτοφανή λεπτομέρεια μια από τις λιγότερο κατανοητές περιοχές του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Πρόκειται για τον νησιωτικό φλοιό (insula), μια περιοχή κρυμμένη βαθιά κάτω από την επιφάνεια του εγκεφάλου, η οποία φαίνεται ότι διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον πόνο, τη θερμοκρασία, τις εσωτερικές λειτουργίες του οργανισμού και τις σωματικές εκδηλώσεις των συναισθημάτων.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Nature, αποκαλύπτει ότι η συγκεκριμένη περιοχή διαθέτει μια πολύ πιο σύνθετη λειτουργική οργάνωση από ό,τι είχε διαπιστωθεί μέχρι σήμερα.

Το κρυμμένο «κέντρο επικοινωνίας» εγκεφάλου και σώματος

Ο νησιωτικός φλοιός βρίσκεται βαθιά στο εσωτερικό του εγκεφάλου, κάτω από τις πτυχές που σχηματίζουν την εξωτερική του επιφάνεια.

Για πολλά χρόνια, οι επιστήμονες γνώριζαν ότι συμμετέχει στην επεξεργασία των μηνυμάτων που προέρχονται από το σώμα, όπως ο πόνος, η πίεση, η θερμότητα και η δυσφορία των εσωτερικών οργάνων.

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Η διαδικασία αυτή ονομάζεται ενδοδεκτικότητα (interoception): είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει μέσα στο σώμα μας.

Χάρη σε αυτήν μπορούμε, για παράδειγμα, να αισθανθούμε ότι η καρδιά μας χτυπά γρηγορότερα, ότι το στομάχι μας είναι ανακατεμένο ή ότι έχουμε δυσφορία στο στήθος.

Ωστόσο, η ακριβής λειτουργία της περιοχής παρέμενε σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη, κυρίως εξαιτίας της ανατομικής της θέσης, που καθιστά δύσκολη την άμεση μελέτη της.

Η νέα έρευνα έρχεται να αλλάξει αυτή την εικόνα.

Πώς οι επιστήμονες χαρτογράφησαν την περιοχή σε 87 ανθρώπους

Η επιστημονική ομάδα, με τη συμμετοχή ερευνητών του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, αξιοποίησε δεδομένα από 87 ανθρώπους που είχαν ήδη εμφυτευμένα ηλεκτρόδια στον εγκέφαλό τους για ιατρικούς λόγους.

Αντί να βασιστούν αποκλειστικά σε απεικονιστικές εξετάσεις, όπως η λειτουργική μαγνητική τομογραφία, οι επιστήμονες μπόρεσαν να διεγείρουν ηλεκτρικά διαφορετικά σημεία του νησιωτικού φλοιού και να καταγράψουν τις αισθήσεις που προκαλούνταν.

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών.

Οι συμμετέχοντες περιέγραψαν διαφορετικές σωματικές εμπειρίες ανάλογα με το σημείο του εγκεφάλου που διεγειρόταν.

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Σε ορισμένες περιπτώσεις αισθάνονταν πόνο ή ζέστη σε συγκεκριμένα μέρη του σώματος. Σε άλλες ανέφεραν μούδιασμα, μυρμήγκιασμα, ναυτία ή πίεση στο στήθος.

Μέσα από τη συνδυαστική ανάλυση των ηλεκτρικών αποκρίσεων και της νευρωνικής συνδεσιμότητας, οι ερευνητές δημιούργησαν έναν λεπτομερή λειτουργικό χάρτη της περιοχής.

Οι τέσσερις περιοχές που καθορίζουν τι αισθανόμαστε

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα είναι ότι ο νησιωτικός φλοιός δεν λειτουργεί ως μία ενιαία περιοχή, αλλά χωρίζεται σε τέσσερις λειτουργικά διακριτές ζώνες.

Η πρώτη, στο οπίσθιο και άνω τμήμα του, επεξεργάζεται αισθήσεις όπως ο πόνος και η θερμοκρασία, διατηρώντας μια οργανωμένη αντιστοίχιση με συγκεκριμένα μέρη του σώματος.

Η δεύτερη, επίσης στο οπίσθιο τμήμα, σχετίζεται με σωματικά ερεθίσματα από περισσότερες περιοχές του οργανισμού.

Η τρίτη, στο μεσαίο και πρόσθιο τμήμα, συνδέεται με τις αισθήσεις των εσωτερικών οργάνων και με καταστάσεις άγχους. Η ηλεκτρική διέγερσή της μπορούσε να προκαλέσει ναυτία, αίσθημα πίεσης ή άλλες εσωτερικές σωματικές εμπειρίες.

Η τέταρτη περιοχή, στο πιο πρόσθιο άκρο του νησιωτικού φλοιού, παρουσίασε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό.

Παρότι η άμεση ηλεκτρική διέγερσή της δεν προκαλούσε συνήθως κάποια συγκεκριμένη συνειδητή αίσθηση, ενεργοποιούνταν έντονα όταν ο εγκέφαλος έπρεπε να αναγνωρίσει σημαντικά ερεθίσματα ή να αλλάξει τον τρόπο ανταπόκρισής του σε μια κατάσταση.

Η περιοχή αυτή εμφανίζει επίσης ισχυρές συνδέσεις με τον προμετωπιαίο φλοιό, ο οποίος συμμετέχει σε σύνθετες γνωστικές λειτουργίες.

Ο εγκέφαλος δεν αισθάνεται απλώς, αλλά επηρεάζει όσα αισθανόμαστε

Το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα της μελέτης αφορά την κατεύθυνση με την οποία επικοινωνούν οι διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου.

Οι ερευνητές εντόπισαν έναν νευρωνικό μηχανισμό μέσω του οποίου περιοχές που σχετίζονται με τη σκέψη, την προσοχή και τη λήψη αποφάσεων μπορούν να επηρεάζουν την επεξεργασία των σωματικών αισθήσεων.

Με απλά λόγια, η επικοινωνία ανάμεσα στο σώμα και στον εγκέφαλο δεν φαίνεται να αποτελεί μια μονόδρομη διαδικασία.

Ο εγκέφαλος δεν δέχεται απλώς σήματα πόνου, δυσφορίας ή θερμοκρασίας. Οι γνωστικές λειτουργίες του μπορούν επίσης να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα σήματα γίνονται αντιληπτά.

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Ο Τζόζεφ Παρβίζι (Josef Parvizi), νευροεπιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, εξηγεί ότι ο νησιωτικός φλοιός δεν περιορίζεται στην παθητική καταγραφή της κατάστασης του σώματος, αλλά συμβάλλει στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η ίδια η εμπειρία των σωματικών αισθήσεων.

Η διαπίστωση αυτή μπορεί να προσφέρει σημαντικές ενδείξεις για το γιατί η αντίληψη του πόνου επηρεάζεται από την προσοχή, το συναισθηματικό περιβάλλον και άλλους γνωστικούς παράγοντες.

Τι μπορεί να σημαίνει για τον χρόνιο πόνο και το άγχος

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η λεπτομερής χαρτογράφηση του νησιωτικού φλοιού μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους στην κατανόηση καταστάσεων στις οποίες αλληλεπιδρούν οι σωματικές αισθήσεις με τις ψυχολογικές διεργασίες.

Ο χρόνιος πόνος αποτελεί ένα χαρακτηριστικό πεδίο ενδιαφέροντος, καθώς η ένταση και η διάρκεια της εμπειρίας του δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τα ερεθίσματα που προέρχονται από τους ιστούς του σώματος.

Αντίστοιχα, οι συνδέσεις του νησιωτικού φλοιού με καταστάσεις άγχους θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση σωματικών συμπτωμάτων που συνοδεύουν έντονες συναισθηματικές εμπειρίες.

Ωστόσο, οι ερευνητές δεν ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν θεραπεία για τον χρόνιο πόνο ή τις αγχώδεις διαταραχές.

Η μελέτη αφορά κυρίως τη βασική λειτουργική οργάνωση του εγκεφάλου και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί εάν τα ευρήματα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν μελλοντικά σε νέες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

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Ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ του ανθρώπινου εγκεφάλου

Η χαρτογράφηση του νησιωτικού φλοιού θεωρείται σημαντική ακριβώς επειδή αποκαλύπτει πώς διαφορετικές εγκεφαλικές λειτουργίες συνδέονται μεταξύ τους.

Ο πόνος, η ναυτία, η πίεση στο στήθος και η αίσθηση του άγχους μπορεί να βιώνονται ως εντελώς διαφορετικές εμπειρίες, αλλά η μελέτη δείχνει ότι η επεξεργασία τους βασίζεται σε εξειδικευμένα και αλληλοσυνδεόμενα νευρωνικά δίκτυα.

Η γνωσιακή νευροεπιστήμονας Λουσίνα Ουντίν, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, χαρακτήρισε την έρευνα σημαντικό επιστημονικό επίτευγμα, επισημαίνοντας την πληρότητα με την οποία εξετάζεται μια ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή του εγκεφάλου.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο συναρπαστικό συμπέρασμα της νέας ανακάλυψης: ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν λειτουργεί απλώς ως ένας μηχανισμός που δέχεται πληροφορίες από το σώμα.

Συμμετέχει ενεργά στον τρόπο με τον οποίο τις ερμηνεύουμε, τις αξιολογούμε και τελικά τις βιώνουμε.

Ένα ακόμη βήμα προς την κατανόηση του πολύπλοκου μηχανισμού που συνδέει όσα συμβαίνουν μέσα στο σώμα μας με όσα αισθανόμαστε και αντιλαμβανόμαστε.

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