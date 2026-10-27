Άγρια σύγκρουση μαφιόζων στη Γερμανία: Οδηγός BMW θέρισε ομάδα ανδρών έξω από το Ανόβερο

Snapshot Στη βόρεια Γερμανία, οδηγός BMW όρμησε πάνω σε ομάδα ανδρών, τραυματίζοντας τουλάχιστον πέντε, σε αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ μαφιόζικων οικογενειών.

Η αστυνομία ανταπέδωσε με πυρά στο όχημα και ξεκίνησε καταδίωξη με ελικόπτερο, ενώ ο δράστης διέφυγε πεζός.

Πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο ζωής, ενώ το επεισόδιο προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές.

Η Εισαγγελία του Ανόβερου άσκησε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν σε σχέση με την επίθεση.

Οι αρχές διευκρινίζουν ότι πρόκειται για στοχευμένη σύγκρουση μεταξύ οργανωμένων εγκληματικών δικτύων και όχι για τρομοκρατική ενέργεια. Snapshot powered by AI

Σκηνές που παραπέμπουν σε κινηματογραφική ταινία δράσης και ανελέητο πόλεμο αντίπαλων φατριών του οργανωμένου εγκλήματος εκτυλίχθηκαν αργά το βράδυ στη βόρεια Γερμανία. Στην πόλη Νόιστατ αμ Ρύμπενμπεργκε, λίγο έξω από το Ανόβερο, ένας οδηγός έριξε το πολυτελές του όχημα BMW πάνω σε ομάδα ανδρών που βρίσκονταν στον δρόμο, παρασύροντας και τραυματίζοντας τουλάχιστον πέντε εξ αυτών. Το περιστατικό εξελίχθηκε σε ανοιχτή σύγκρουση με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, καθώς αστυνομικοί που ήταν αυτόπτες μάρτυρες δεν δίστασαν να ανοίξουν πυρ κατά του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομική διεύθυνση του Ανόβερου, η σύγκρουση ξέσπασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Οι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι ανήκουν στα διαβόητα οικογενειακά εγκληματικά δίκτυα που λυμαίνονται διάφορες περιοχές της χώρας, είχαν έντονη λεκτική αντιπαράθεση που μέσα σε λίγα λεπτά ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Τότε, ο δράστης πάτησε γκάζι και κατευθύνθηκε ευθεία κατά του πλήθους.

Πυρά αστυνομικών και καταδίωξη με ελικόπτερο

Η επίθεση σημειώθηκε μπροστά στα μάτια αστυνομικών που πραγματοποιούσαν τυχαίο έλεγχο ρουτίνας στην κυκλοφορία σε κοντινό σημείο. Βλέποντας το βαρύ όχημα να πέφτει πάνω στους πεζούς, οι ένστολοι έβγαλαν τα υπηρεσιακά τους όπλα και πυροβόλησαν επανειλημμένα εναντίον του οχήματος σε μια απέλπιδα προσπάθεια να το ακινητοποιήσουν. Ο οδηγός εγκατέλειψε το διάτρητο από σφαίρες BMW στη μέση του δρόμου και κατάφερε να διαφύγει πεζός στα γύρω στενά.

Στο σημείο σήμανε άμεσα ύψιστος συναγερμός, με την κινητοποίηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, ειδικών κλιμακίων και ελικοπτέρου να σαρώνει την ευρύτερη περιοχή. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκαν πέντε άτομα, ορισμένα εκ των οποίων φέρουν σοβαρά τραύματα και διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Στον τόπο της επίθεσης έμειναν πίσω συντρίμμια και βαριά κατεστραμμένα οχήματα, ανάμεσά τους και ένα Mercedes με σπασμένο το πίσω παρμπρίζ, γεγονός που μαρτυρά την αγριότητα του επεισοδίου.

Στο μικροσκόπιο οι εγκληματικές οικογένειες – Τρεις συλλήψεις

Η Εισαγγελία του Ανόβερου ξεκίνησε κατεπείγουσα ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Παράλληλα, οι αρχές έσπευσαν να καθησυχάσουν τους πολίτες, ξεκαθαρίζοντας κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση ή τυφλό χτύπημα κατά αθώων πολιτών, αλλά για στοχευμένη σύγκρουση μεταξύ προσώπων που γνωρίζονταν καλά μεταξύ τους και σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα.

Στο πλαίσιο των ερευνών, πάνοπλοι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στη διεύθυνση κατοικίας του ιδιοκτήτη του κατασχεθέντος οχήματος, προχωρώντας στην προσαγωγή και σύλληψη τριών υπόπτων. Οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν με εξονυχιστικό τρόπο τον βαθμό εμπλοκής των συλληφθέντων τόσο στον αρχικό καβγά όσο και στην ίδια την επίθεση με το αυτοκίνητο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του φυσικού αυτουργού και άλλων τυχόν συνεργών.