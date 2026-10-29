Disney on Ice: Σοκαριστικό ατύχημα - H «Μικρή Γοργόνα» εκτοξεύεται από τα χέρια του «πρίγκιπα»

Snapshot Κατά τη διάρκεια παράστασης «Disney on Ice», η ηθοποιός που υποδύεται την Άριελ έπεσε από τα χέρια του παρτενέρ της στον πάγο.

Η πτώση συνέβη ενώ ο άνδρας την περιστρέφονταν, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι και το σώμα της.

Ο παρτενέρ της βοήθησε άμεσα την Άριελ να σηκωθεί μετά το ατύχημα.

Οι δύο ηθοποιοί αποχώρησαν μαζί από τον πάγο, χαιρετώντας το κοινό.

Το περιστατικό συνέβη μπροστά σε εκατοντάδες παιδιά που παρακολουθούσαν την παράσταση. Snapshot powered by AI

Ένα οδυνηρό ατύχημα είχε η πρωταγωνίστρια μιας παράστασης «Disney on Ice», όταν έφυγε σε μία περιστροφή από τα χέρια του παρτενέρ της στον πάγο, μπροστά σε εκατοντάδες παιδιά που παρακολουθούσαν.

Η γυναίκα ως Πριγκίπισσα Άριελ από την ταινία της Disney «Η Μικρή Γοργόνα», εκτελούσε μαζί με τον παρτενέρ της που υποδυόταν τον Πρίγκιπα Έρικ το νούμερό τους στον πάγο, όταν ο άνδρας την σήκωσε κρατώντας την από το ένα πόδι και άρχισε να την περιστρέφει, ενώ το κοινό επευφημούσε δυνατά.

Όμως, καθώς περιστρέφονταν, ο άνδρας φάνηκε να χάνει τον έλεγχο, με αποτέλεσμα η «Άριελ» να πέσει στον πάγο. Η γυναίκα σύμφωνα με το βίντεο που κοινοποιήθηκε στα social, φαίνεται να χτυπάει το κεφάλι και το σώμα της, καθώς τυλίγει τα χέρια της γύρω από το κεφάλι της, ενώ δείχνει να πονάει.

Ο «πρίγκιπας» έσπευσε αμέσως στο πλευρό της και με τη βοήθειά του σηκώθηκε, μετά την αρχική έκπληξή της από την οδυνηρή πτώση της.

Οι δύο αποχώρησαν μαζί , γυρίζοντας για λίγο να χαιρετήσουν το κοινό καθώς έφευγαν από τον πάγο.