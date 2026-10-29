Φρίκη στη Νότια Κορέα: Ξυλοκόπησε 500 φορές τη σύντροφό του σε 3 ώρες - Νεκρή η 28χρονη

Snapshot Μια 28χρονη γυναίκα στη Νότια Κορέα πέθανε μετά από άγρια επίθεση

Η επίθεση χαρακτηρίστηκε ως «βασανιστήριο» από τους ιατροδικαστές, ενώ το θύμα δεν αντιστεκόταν παρά την επίθεση του δράστη.

Ο δράστης είχε επιβάλει ψυχολογικό έλεγχο και χειραγώγηση στη γυναίκα για περίπου ένα χρόνο, δημιουργώντας μια φανταστική χώρα με αυστηρούς κανόνες που δικαιολογούσαν τις σωματικές τιμωρίες.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μέσω βίντεο από κάμερα ασφαλείας και τηλεοπτικής έρευνας, ενώ ο δράστης δικάζεται για ανθρωποκτονία.

Παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς, η γυναίκα συνέχιζε να λαμβάνει παυσίπονα και να χρησιμοποιεί επιθέματα ανακούφισης. Snapshot powered by AI

Μια 28χρονη γυναίκα στη Νότια Κορέα έχασε τη ζωή της όταν ο σύντροφός της τη χτύπησε 514 φορές μέσα σε τρεις ώρες και 20 λεπτά, προκαλώντας της 21 κατάγματα στα πλευρά και καταστροφικές ρήξεις σε ζωτικά εσωτερικά όργανα. Οι ερευνητές χαρακτήρισαν την άγρια επίθεση «βασανιστήριο», σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ και είναι γνωστή ως «δολοφονία με βασανιστήρια στο Γκάνγκσο».

Η υπόθεση, γνωστή ως «δολοφονία με βασανιστήρια στο Γκάνγκσο», αφορά τον θάνατο της 28χρονης Λιμ Τζαν-ντι (ψευδώνυμο), η οποία ζούσε με τον 24χρονο σύντροφό της, Τζον, σε διαμέρισμα ημιυπογείου στην περιοχή Γκάνγκσο-γκου της Σεούλ, στη Νότια Κορέα.

Οι σοκαριστικές λεπτομέρειες της υπόθεσης έγιναν ευρέως γνωστές στις 24 Οκτωβρίου, μετά από ερευνητική εκπομπή του νοτιοκορεατικού προγράμματος «Αναπάντητα Ερωτήματα» του τηλεοπτικού δικτύου SBS.

Στις 20 Ιουνίου, περίπου στις 14:24, ο Τζον κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, υποστηρίζοντας ότι η Λιμ είχε χάσει τις αισθήσεις της.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο τη βρήκαν ήδη σε καρδιακή ανακοπή, με εκτεταμένους μώλωπες σε όλο της το σώμα και σημάδια τραυματισμού από αμβλύ αντικείμενο στην πλάτη.

Οι προσπάθειες ανάνηψης απέβησαν άκαρπες. Αρχικά, ο Τζον παραδέχθηκε στην αστυνομία ότι είχε χτυπήσει τη σύντροφό του «αρκετές φορές» με ένα λαστιχένιο σφυρί, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε από θυμό, επειδή δεν μπορούσε να ανεχθεί τα ψέματά της.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Asia One, το υλικό από κάμερα ασφαλείας που ήταν εγκατεστημένη στο διαμέρισμα φέρεται να αποκαλύπτει μια πολύ πιο βίαιη πραγματικότητα. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το βίντεο κατέγραψε τον Τζον να χτυπά τη Λιμ 514 φορές μέσα σε τρεις ώρες και 20 λεπτά.

Σύμφωνα με τις αναφορές, το υλικό αποτύπωνε επίσης τον απόλυτο έλεγχο που ασκούσε πάνω της, καθώς η Λιμ δεν αντιστεκόταν ούτε επιχειρούσε να διαφύγει, ακόμη και όταν η έξοδος του διαμερίσματος βρισκόταν ακριβώς πίσω της σε ορισμένες στιγμές της επίθεσης.

Η νεκροψία έδειξε ότι η Λιμ είχε 21 σπασμένα πλευρά, με τα τραύματα να προκαλούν καταστροφικές ρήξεις σε ζωτικά εσωτερικά όργανα.

Ιατροδικαστές που εξέτασαν τα ιατρικά ευρήματα φέρεται να συμφώνησαν ομόφωνα ότι η επίθεση συνιστούσε «βασανιστήριο».

Παράλληλα, η έρευνα στα αρχεία του κινητού τηλεφώνου της Λιμ αποκάλυψε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα μοτίβο εξαναγκαστικού ελέγχου, ψυχολογικής χειραγώγησης και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, το οποίο φέρεται να είχε διαρκέσει περίπου έναν χρόνο.

Το ζευγάρι φέρεται να είχε επινοήσει μια φανταστική χώρα με την ονομασία «Ττουριγκούκ», συντάσσοντας λεπτομερή έγγραφα με τη μορφή «νομικών κειμένων» και επιβάλλοντας αυστηρούς κανόνες.

Στα μηνύματά τους αναφέρονταν σε αυτήν ως «Γκουκπέου», συντομογραφία της φράσης «εθνικό σχέδιο». Ο Τζον φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο του μοναδικού επιβολέα των κανόνων, χρησιμοποιώντας τους κατασκευασμένους «νόμους» για να δικαιολογεί όλο και πιο σκληρές σωματικές «τιμωρίες».

Σύμφωνα με το SBS, ένας από τους ανατριχιαστικούς κανόνες ανέφερε:

«Επιτρέπεται η χρήση συσκευής καταγραφής για την καταγραφή σύντομων λέξεων-κλειδιών κατά την επικοινωνία σας. Από τη στιγμή που επιλέγεις να πεις ένα ψέμα, δεν δικαιούσαι πλέον καμία ανθρώπινη μεταχείριση. Μόλις αρχίσει η τιμωρία, δεν επιτρέπεται καμία απολύτως εξήγηση ή δικαιολογία. Εάν ανακαλύψω προσωπικά ή αντιληφθώ κάτι τέτοιο, θα ακολουθήσει αυστηρότερη τιμωρία. Η τιμωρία ξεπερνά οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς».

Πιστεύεται ότι, παρά την έκταση των τραυματισμών της, η Λιμ συνέχιζε να υπομένει τον πόνο χρησιμοποιώντας επιθέματα ανακούφισης και λαμβάνοντας παυσίπονα, σύμφωνα με το SBS.

Ο Τζον δικάζεται αυτή την περίοδο για ανθρωποκτονία.