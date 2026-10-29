Φρίκη στη Νότια Κορέα: Ξυλοκόπησε 500 φορές τη σύντροφό του σε 3 ώρες - Νεκρή η 28χρονη

Οι σοκαριστικές λεπτομέρειες της υπόθεσης έγιναν ευρέως γνωστές στις 24 Οκτωβρίου, μετά από ερευνητική εκπομπή του νοτιοκορεατικού προγράμματος «Αναπάντητα Ερωτήματα» του τηλεοπτικού δικτύου SBS

Δημήτρης Δρίζος

Φρίκη στη Νότια Κορέα: Ξυλοκόπησε 500 φορές τη σύντροφό του σε 3 ώρες - Νεκρή η 28χρονη
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια 28χρονη γυναίκα στη Νότια Κορέα πέθανε μετά από άγρια επίθεση
  • Η επίθεση χαρακτηρίστηκε ως «βασανιστήριο» από τους ιατροδικαστές, ενώ το θύμα δεν αντιστεκόταν παρά την επίθεση του δράστη.
  • Ο δράστης είχε επιβάλει ψυχολογικό έλεγχο και χειραγώγηση στη γυναίκα για περίπου ένα χρόνο, δημιουργώντας μια φανταστική χώρα με αυστηρούς κανόνες που δικαιολογούσαν τις σωματικές τιμωρίες.
  • Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μέσω βίντεο από κάμερα ασφαλείας και τηλεοπτικής έρευνας, ενώ ο δράστης δικάζεται για ανθρωποκτονία.
  • Παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς, η γυναίκα συνέχιζε να λαμβάνει παυσίπονα και να χρησιμοποιεί επιθέματα ανακούφισης.
Snapshot powered by AI

Μια 28χρονη γυναίκα στη Νότια Κορέα έχασε τη ζωή της όταν ο σύντροφός της τη χτύπησε 514 φορές μέσα σε τρεις ώρες και 20 λεπτά, προκαλώντας της 21 κατάγματα στα πλευρά και καταστροφικές ρήξεις σε ζωτικά εσωτερικά όργανα. Οι ερευνητές χαρακτήρισαν την άγρια επίθεση «βασανιστήριο», σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ και είναι γνωστή ως «δολοφονία με βασανιστήρια στο Γκάνγκσο».

Η υπόθεση, γνωστή ως «δολοφονία με βασανιστήρια στο Γκάνγκσο», αφορά τον θάνατο της 28χρονης Λιμ Τζαν-ντι (ψευδώνυμο), η οποία ζούσε με τον 24χρονο σύντροφό της, Τζον, σε διαμέρισμα ημιυπογείου στην περιοχή Γκάνγκσο-γκου της Σεούλ, στη Νότια Κορέα.

Οι σοκαριστικές λεπτομέρειες της υπόθεσης έγιναν ευρέως γνωστές στις 24 Οκτωβρίου, μετά από ερευνητική εκπομπή του νοτιοκορεατικού προγράμματος «Αναπάντητα Ερωτήματα» του τηλεοπτικού δικτύου SBS.

Στις 20 Ιουνίου, περίπου στις 14:24, ο Τζον κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, υποστηρίζοντας ότι η Λιμ είχε χάσει τις αισθήσεις της.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο τη βρήκαν ήδη σε καρδιακή ανακοπή, με εκτεταμένους μώλωπες σε όλο της το σώμα και σημάδια τραυματισμού από αμβλύ αντικείμενο στην πλάτη.

1793255116566-714902388-clipboard10-29-202601.jpg

Οι προσπάθειες ανάνηψης απέβησαν άκαρπες. Αρχικά, ο Τζον παραδέχθηκε στην αστυνομία ότι είχε χτυπήσει τη σύντροφό του «αρκετές φορές» με ένα λαστιχένιο σφυρί, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε από θυμό, επειδή δεν μπορούσε να ανεχθεί τα ψέματά της.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Asia One, το υλικό από κάμερα ασφαλείας που ήταν εγκατεστημένη στο διαμέρισμα φέρεται να αποκαλύπτει μια πολύ πιο βίαιη πραγματικότητα. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το βίντεο κατέγραψε τον Τζον να χτυπά τη Λιμ 514 φορές μέσα σε τρεις ώρες και 20 λεπτά.

Σύμφωνα με τις αναφορές, το υλικό αποτύπωνε επίσης τον απόλυτο έλεγχο που ασκούσε πάνω της, καθώς η Λιμ δεν αντιστεκόταν ούτε επιχειρούσε να διαφύγει, ακόμη και όταν η έξοδος του διαμερίσματος βρισκόταν ακριβώς πίσω της σε ορισμένες στιγμές της επίθεσης.

Η νεκροψία έδειξε ότι η Λιμ είχε 21 σπασμένα πλευρά, με τα τραύματα να προκαλούν καταστροφικές ρήξεις σε ζωτικά εσωτερικά όργανα.

Ιατροδικαστές που εξέτασαν τα ιατρικά ευρήματα φέρεται να συμφώνησαν ομόφωνα ότι η επίθεση συνιστούσε «βασανιστήριο».

Παράλληλα, η έρευνα στα αρχεία του κινητού τηλεφώνου της Λιμ αποκάλυψε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα μοτίβο εξαναγκαστικού ελέγχου, ψυχολογικής χειραγώγησης και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, το οποίο φέρεται να είχε διαρκέσει περίπου έναν χρόνο.

Το ζευγάρι φέρεται να είχε επινοήσει μια φανταστική χώρα με την ονομασία «Ττουριγκούκ», συντάσσοντας λεπτομερή έγγραφα με τη μορφή «νομικών κειμένων» και επιβάλλοντας αυστηρούς κανόνες.

screenshot-2026-10-29-082533.jpg

Στα μηνύματά τους αναφέρονταν σε αυτήν ως «Γκουκπέου», συντομογραφία της φράσης «εθνικό σχέδιο». Ο Τζον φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο του μοναδικού επιβολέα των κανόνων, χρησιμοποιώντας τους κατασκευασμένους «νόμους» για να δικαιολογεί όλο και πιο σκληρές σωματικές «τιμωρίες».

Σύμφωνα με το SBS, ένας από τους ανατριχιαστικούς κανόνες ανέφερε:

«Επιτρέπεται η χρήση συσκευής καταγραφής για την καταγραφή σύντομων λέξεων-κλειδιών κατά την επικοινωνία σας. Από τη στιγμή που επιλέγεις να πεις ένα ψέμα, δεν δικαιούσαι πλέον καμία ανθρώπινη μεταχείριση. Μόλις αρχίσει η τιμωρία, δεν επιτρέπεται καμία απολύτως εξήγηση ή δικαιολογία. Εάν ανακαλύψω προσωπικά ή αντιληφθώ κάτι τέτοιο, θα ακολουθήσει αυστηρότερη τιμωρία. Η τιμωρία ξεπερνά οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς».

Πιστεύεται ότι, παρά την έκταση των τραυματισμών της, η Λιμ συνέχιζε να υπομένει τον πόνο χρησιμοποιώντας επιθέματα ανακούφισης και λαμβάνοντας παυσίπονα, σύμφωνα με το SBS.

Ο Τζον δικάζεται αυτή την περίοδο για ανθρωποκτονία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:09ΚΟΣΜΟΣ

Ράσελ Μπραντ: Αρνείται τις κατηγορίες για βιασμό και απαντά για τις 5.000 γυναίκες - «Η συναίνεση είναι πιο σημαντική»

08:54ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Αποκαλυπτικός χάρτης δείχνει πού θα πεθάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι από καταστροφές

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Εμπορικό τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στο σταθμό της Σεβίλλης, 12 ώρες μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού εντοπίζονται προβλήματα

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα ήταν η ζωή χωρίς διαδίκτυο - Το απειλητικό βίντεο του Ιράν για τα υποβρύχια καλώδια

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Νότια Κορέα: Ξυλοκόπησε 500 φορές τη σύντροφό του σε 3 ώρες - Νεκρή η 28χρονη

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τα τρία μοιραία λάθη που οδήγησαν στη σιδηροδρομική τραγωδία με τους 68 νεκρούς - Τι αποκαλύπτει ο υπουργός Συγκοινωνιών για την εντολή του Κέντρου Ελέγχου

08:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση - Έρχονται περισσότερες βροχές και κρύο

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (29/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:06ΚΟΣΜΟΣ

Disney on Ice: Σοκαριστικό ατύχημα - H «Μικρή Γοργόνα» εκτοξεύεται από τα χέρια του «πρίγκιπα»

08:06ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Εν ψυχρώ δολοφονία σε κατάμεστο αυτοκινητόδρομο - Σκληρό βίντεο

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

BYD: Σήκωσε τον τροχό και έφυγε με τη δαγκάνα της Τροχαίας!

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Ρουβίκωνας: Συνθήματα στο υπουργείο Παιδείας - «Η εγκατάλειψη των σχολείων χτύπησε ταβάνι»

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Τα τραύματα ενός ήρωα: Η πρώτη εμφάνιση του πιλότου της Flydubai που έσωσε 180 επιβάτες

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στην Ελασσόνα: Αρκούδες κυκλοφορούν έξω από χωριό - «Δείξτε προσοχή»

07:37ΜΑΝΤΕΙΟ

Η ανάγκη του Κυριάκου να μιλήσει στον ΠτΔ Τασούλα, πώς προέκυψε μαζί μας το Μπαχρέιν

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελ. Βενιζέλος: Τεστ αντοχής η καθυστέρηση του νέου terminal για (τουλάχιστον) ένα έτος

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λύκοι επιτέθηκαν σε 8χρονη σε ζωολογικό κήπο - Σε κρίσιμη κατάσταση το παιδί

07:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιορτή του Σινεμά: Ποιες ταινίες μπορείτε να δείτε σήμερα στον κινηματογράφο με 3 ευρώ

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ληστής εισέβαλε σε ψιλικατζίδικο με μαχαίρι - Συνελήφθη λίγο αργότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τα πρώτα λόγια του «Mr Χωριάτικο» στο ελληνικό FBI:  «Για 5 λεπτά με προλάβατε»

08:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση - Έρχονται περισσότερες βροχές και κρύο

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λύκοι επιτέθηκαν σε 8χρονη σε ζωολογικό κήπο - Σε κρίσιμη κατάσταση το παιδί

08:06ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Εν ψυχρώ δολοφονία σε κατάμεστο αυτοκινητόδρομο - Σκληρό βίντεο

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τα τρία μοιραία λάθη που οδήγησαν στη σιδηροδρομική τραγωδία με τους 68 νεκρούς - Τι αποκαλύπτει ο υπουργός Συγκοινωνιών για την εντολή του Κέντρου Ελέγχου

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο χορός του βασιλιά: Ο Κάρολος διασκέδασε στις Μπαχάμες στους ρυθμούς του Junkanoo

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικές εξελίξεις αρχές Νοεμβρίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «δείχνει» 71% αναστροφή του πολικού στρόβιλου - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Νότια Κορέα: Ξυλοκόπησε 500 φορές τη σύντροφό του σε 3 ώρες - Νεκρή η 28χρονη

21:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Η πρόγνωση για το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Έρχεται νέο χαμηλό βαρομετρικό

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Τα τραύματα ενός ήρωα: Η πρώτη εμφάνιση του πιλότου της Flydubai που έσωσε 180 επιβάτες

08:06ΚΟΣΜΟΣ

Disney on Ice: Σοκαριστικό ατύχημα - H «Μικρή Γοργόνα» εκτοξεύεται από τα χέρια του «πρίγκιπα»

08:54ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Αποκαλυπτικός χάρτης δείχνει πού θα πεθάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι από καταστροφές

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο πρώτος ξένος ηγέτης που συνεχάρη τον Νετανιάχου για τη «νίκη» του στις εκλογές

06:46LIFESTYLE

Τα ταλαντούχα πρόσωπα της ελληνικής μυθοπλασίας που αξίζει να γνωρίσουμε

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στην Ελασσόνα: Αρκούδες κυκλοφορούν έξω από χωριό - «Δείξτε προσοχή»

06:57ΚΥΠΡΟΣ

Φόβοι για σχίσμα: Επιστολή καλεί ιερείς να εγκαταλείψουν την Εκκλησία της Κύπρου και να ιδρύσουν νέα Εκκλησία

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πύργο: Το Σάββατο πάντρεψε την κόρη της και την Τρίτη σκοτώθηκε σε τροχαίο

06:14ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στο Ισραήλ: Πρώτος ο Νετανιάχου, αλλά χωρίς πλειοψηφία – Οι 19 έδρες των αραβικών κομμάτων αλλάζουν τις ισορροπίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ