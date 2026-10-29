Ποιος σκότωσε την Σάντρα: Έγκλημα ή αυτοχειρία; Υπόθεση βγαλμένη από το CSI συγκλονίζει τις ΗΠΑ

Ο Μάθιου Φάργουελ ήθελε να περάσει από το διαμέρισμα της Σάντρα Μπίρτσμορ. Έτσι, απλά για μία σύντομη επίσκεψη. «Είσαι ακόμα ξύπνια;» της έστειλε σε γραπτό μήνυμα. «Μπορώ να περάσω για ένα λεπτό;»

Ήταν το βράδυ της 1ης Φεβρουαρίου 2021, την ώρα που μια ισχυρή χιονοθύελλα σάρωνε την ανατολική Μασαχουσέτη. Η 23χρονη Σάντρα ήταν περίπου 10 εβδομάδων έγκυος και είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στο διαμέρισμά της στο Κάντον, ένα προάστιο της Βοστώνης, σχεδιάζοντας τη ζωή της ως νέα μαμά. Είχε παραγγείλει ένα παιδικό καροτσάκι, έψαχνε για έπιπλα παιδικού δωματίου και έστελνε μηνύματα σε μια φίλη της για βρεφικά φορμάκια.

Όταν έφτασε το μήνυμα του Φάργουελ στις 9:07 το βράδυ, δεν δίστασε. «Ναι. Μπορείς να περάσεις να πεις ένα γεια. Είσαι καλά;» του απάντησε. «Η πόρτα θα είναι ανοιχτή όταν φτάσεις».

Αυτό ήταν το τελευταίο μήνυμα που έστειλε η 23χρονη Σάντρα.

Η Σάντρα Μπίρτσμορ

Τα 40.000 μηνύματα και το grooming

Επτά λεπτά αργότερα, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον Φάργουελ να εισέρχεται στην πολυκατοικία της Σάντρα, όπου παρέμεινε για περίπου μισή ώρα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Η Μπίρτσμορ βρέθηκε νεκρή τρεις ημέρες αργότερα, πεσμένη στο πάτωμα της κρεβατοκάμαράς της, με το λουρί μιας τσάντας τυλιγμένο γύρω από το λαιμό της και δεμένο στο πόμολο της πόρτας της ντουλάπας. Οι τοπικές και κρατικές αρχές απέδωσαν αρχικά τον θάνατό της σε αυτοκτονία, αλλά για την οικογένειά της, τίποτα από όλα αυτά δεν έβγαζε νόημα.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς κατέληξαν αργότερα σε διαφορετικό συμπέρασμα. Κατηγόρησαν τον Φάργουελ, πρώην αστυνομικό στο γειτονικό Στόουτον, για τη δολοφονία της Μπίρτσμορ και του αγέννητου παιδιού της. Ο ίδιος δηλώνει αθώος, και η δίκη του συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο John J. Moakley στη Βοστώνη.

Η Μπίρτσμορ και ο Φάργουελ αντάλλαξαν περίπου 40.000 μηνύματα τα χρόνια πριν από το θάνατό της, σύμφωνα με τους ερευνητές που τα ανέκτησαν από το κινητό και τον φορητό υπολογιστή της. Τα μηνύματα καταγράφουν τις πιο προσωπικές συνομιλίες τους αλλά και τις αυξανόμενες εντάσεις ανάμεσά τους, με τους δικηγόρους και των δύο πλευρών να τα χρησιμοποιούν για να ενισχύσουν τις θεωρίες τους ενώπιον των ενόρκων.

Το λουρί με το οποίο βρέθηκε κρεμασμένη η Σάντρα

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι τα μηνύματα αποκαλύπτουν χρόνια συστηματικής αποπλάνησης (grooming) και μια ερωτική σχέση που ξεκίνησε όταν η Μπίρτσμορ ήταν 15 ετών και ο Φάργουελ 27. Υποστηρίζουν ότι ο Φάργουελ, ο οποίος τότε ήταν παντρεμένος αστυνομικός, σκότωσε τη νεαρή γυναίκα για να την εμποδίσει να αποκαλύψει την ερωτική σχέση τους. Η υπεράσπιση, όμως, υποστηρίζει ότι τα μηνύματα υποδηλώνουν μια διαφορετική ιστορία: ότι η Σάντρα ήταν ψυχολογικά ασταθής και αυτοκτόνησε αφού ο Φάργουελ έληξε τη σχέση τους.

Η Σάντρα σπάνια αποχωριζόταν το κινητό της και έστελνε συνεχώς μηνύματα, όπως δήλωσε η εξαδέλφη της, Ανζελίκ Πιρότσι, στο CNN νωρίτερα φέτος. «Ήταν εξωστρεφής και πολύ παθιασμένη με τις φιλίες της», είπε η Πιρότσι. «Μοιραζόταν υπερβολικά πολλά πράγματα για τον εαυτό της — έστελνε συνεχώς μηνύματα στον κόσμο».

Η Μπίρτσμορ πέθανε πριν από περίπου πέντε χρόνια. Ωστόσο, τα μηνύματα που άφησε πίσω της — συμπεριλαμβανομένων 600 SMS που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, έστειλε ή έλαβε τις τελευταίες ώρες της ζωής της — ενδέχεται να βοηθήσουν τους ενόρκους να αποφασίσουν τι συνέβη εκείνη τη χειμερινή νύχτα του 2021.

«Θα φανεί σαν να τους μιλάει (στους ενόρκους) η ίδια μέσα από τον τάφο», λέει ο Κρις Ντίρμπορν, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Σάφολκ της Βοστώνης. Ακόμη και στην ψηφιακή εποχή, είναι «εξαιρετικά ασυνήθιστο» για τις αρχές να διαθέτουν χρόνια ιδιωτικών μηνυμάτων που περιγράφουν λεπτομερώς την ιστορία μιας σχέσης, τονίζει ο ίδιος στο CNN.

«Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο, αρκεί να μην γίνει κατάχρηση», προσθέτει ο Ντίρμπορν, ο οποίος παρακολουθεί τη δίκη. «Οι εισαγγελείς θέλουν να δημιουργήσουν ένα όσο το δυνατόν ισχυρότερο κίνητρο, επειδή τα ιατροδικαστικά ευρήματα δεν είναι αδιάσειστα».

Ο Μάθιου Φάργουελ

Τα μηνύματα αποκάλυψαν εντάσεις για την εγκυμοσύνη της

Πριν οι ένορκοι ακούσουν τους μάρτυρες ή δουν τα αποδεικτικά στοιχεία, και οι δύο πλευρές υπέδειξαν τα μηνύματα ως βασικά αποδεικτικά στοιχεία.

Στις εναρκτήριες αγορεύσεις τους νωρίτερα αυτό το μήνα, οι εισαγγελείς και οι συνήγοροι υπεράσπισης αναφέρθηκαν στα μηνύματα 33 φορές, ενώ περιέγραφαν εντελώς διαφορετικές εκδοχές για τη σχέση της Μπίρτσμορ με τον Φάργουελ. Την επόμενη εβδομάδα, ένας άνδρας και μια γυναίκα πράκτορες του FBI διάβαζαν εναλλάξ τα μηνύματα φωναχτά στο δικαστήριο. Η Μπίρτσμορ ξεκινούσε την πλειοψηφία των συνομιλιών, ενώ ο Φάργουελ μερικές φορές την μπλόκαρε από το κινητό του, όπως ανέφερε η ειδική πράκτορας του FBI Χάιντι Κέλς, σύμφωνα με το δίκτυο WCVB.

Ο 40χρονος Φάργουελ κατηγορείται για δολοφονία με σκοπό να αποτρέψει την αποκάλυψη της εικαζόμενης αποπλάνησης καθώς και για σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου. Αντιμετωπίζει επίσης μια δεύτερη κατηγορία – σχετική με την εγκυμοσύνη της Μπίρτσμορ – για παραβίαση ομοσπονδιακού νόμου που προστατεύει τα αγέννητα παιδιά.

Μετά την απόδοση των κατηγοριών, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Φάργουελ ως αστυνομικού ανακλήθηκε και του απαγορεύτηκε οριστικά να εργαστεί στις δυνάμεις επιβολής του νόμου της Μασαχουσέτης.

Οι εντάσεις μεταξύ του Φάργουελ και της Μπίρτσμορ κλιμακώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2020, αφού εκείνη του είπε ότι ήταν έγκυος και ότι εκείνος ήταν ο πατέρας. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Φάργουελ πίστευε ότι ήταν ο πατέρας τις εβδομάδες πριν από το θάνατο της Μπίρτσμορ και ότι εκείνη είχε προηγουμένως απειλήσει να αποκαλύψει τη σχέση τους αν δεν την άφηνε έγκυο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές, μια εξέταση DNA που πραγματοποιήθηκε μετά το θάνατό της έδειξε ότι πατέρας του αγέννητου παιδιού ήταν ένας στρατολόγος του Στρατού των ΗΠΑ — και όχι ο Φάργουελ. Ο στρατολόγος, Τζέισον Πικάρντ, κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Μπίρτσμορ του είχε πει ότι πίστευε ότι ο Φάργουελ ήταν ο πατέρας, και ότι ο ίδιος έμαθε μόλις πέρυσι ότι το παιδί ήταν δικό του, σύμφωνα με το WCVB.

Η αποκάλυψη της πατρότητας έχει μετατραπεί σε βασικό στοιχείο της υπεράσπισης του Φάργουελ. Ο δικηγόρος του επισήμανε ένα SMS που έστειλε η Μπίρτσμορ στον Πικάρντ στα τέλη Ιανουαρίου, λέγοντας του ότι έπρεπε να μιλήσουν. Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η Μπίρτσμορ σκόπευε να πει στον Πικάρντ ότι πιθανότατα ήταν ο πατέρας και ότι ο Φάργουελ γνώριζε ότι το παιδί δεν ήταν δικό του, καταρρίπτοντας έτσι τον ισχυρισμό των εισαγγελέων ότι είχε κίνητρο να τη σκοτώσει.

Τα μηνύματα μεταξύ της Μπίρτσμορ και του Φάργουελ αποτυπώνουν πόσο διαφορετικά έβλεπαν την εγκυμοσύνη της, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Η Μπίρτσμορ του έστειλε μια εικόνα από μια χειροποίητη αφίσα διακοσμημένη με ζώα της ζούγκλας που έγραφε: «Συγχαρητήρια, θα γίνουμε γονείς!».

Η χειροποίητη αφίσα που έγραφε: «Συγχαρητήρια, θα γίνουμε γονείς!».

Ο Φάργουελ δεν φάνηκε ενθουσιασμένος. «Είσαι πραγματικά ο χειρότερος άνθρωπος στη γη», της απάντησε με μήνυμα.

Δεν είναι σαφές αν η Μπίρτσμορ έμαθε ποτέ ποιος ήταν ο πατέρας του παιδιού της. Ωστόσο, οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι είχε πει σε περισσότερους από 80 ανθρώπους ότι ήταν έγκυος και ότι η εγκυμοσύνη σηματοδότησε ένα σημείο καμπής στη σχέση της με τον Φάργουελ.

Στη συνέχεια, η Μπίρτσμορ έστειλε στον Φάργουελ μια λίστα με τις απαιτήσεις της: Ήθελε το παιδί να πάρει το επώνυμό του, να είναι παρών στη γέννηση, και να περνάει λίγες ημέρες μαζί τους τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά έγγραφα. Στα μηνύματα, ο Φάργουελ της έλεγε επανειλημμένα ότι θα προτιμούσε να συζητούν για το παιδί από κοντά.

Παράλληλα, η Μπίρτσμορ άρχισε να στέλνει μηνύματα στον Φάργουελ αναφερόμενη σε κάποιες από τις παλαιότερες σεξουαλικές τους επαφές, όταν εκείνη ήταν ανήλικη, προκειμένου να δημιουργήσει ένα ψηφιακό αρχείο της συμπεριφοράς του, όπως αποκάλυψε η εξαδέλφη της, Μπάρμπαρα Ράιτ, μιλώντας στο CNN. «Άρχιζε να συνειδητοποιεί ότι αυτό που συνέβαινε ήταν εντελώς και απόλυτα λάθος και ότι ίσως μπορούσε να κάνει κάτι γι’ αυτό», είπε η Ράιτ.

Οι αρχές αναφέρουν ότι η αλλαγή στον τόνο των μηνυμάτων της Μπίρτσμορ έδειχνε ότι γινόταν πιο αποφασιστική και λιγότερο πρόθυμη να κάνει ό,τι ήθελε ο Φάργουελ.

«Άλλαζε συνεχώς τους όρους της συμφωνίας. Συνέχεια ζητούσε περισσότερα», δήλωσε στους ενόρκους η βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ Τόρι Κάμινγκς. «Ο κατηγορούμενος δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτό, αλλά προσπαθούσε να την καθησυχάσει για να κρατήσει το στόμα της κλειστό».

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι τα μηνύματα απεικονίζουν μια νεαρή γυναίκα που αντιμετώπιζε οικονομικές και συναισθηματικές δυσκολίες, και ήταν απελπισμένη να αποκτήσει παιδί με τον Φάργουελ.

«Αυτή θα είναι μια δύσκολη διαδρομή που θα διανύσουμε όλοι μαζί», δήλωσε η συνήγορος υπεράσπισης Κίμπερλι Στίβενς στους ενόρκους. «Είναι δύσκολο να ακούμε στοιχεία που αφορούν προβλήματα ψυχικής υγείας, θλίψη, εμμονή, απογοήτευση και αυτοκτονία».

Η Στίβενς ανέφερε ότι η Μπίρτσμορ έστειλε πολλά μηνύματα στον Φάργουελ τις ημέρες πριν από τον θάνατό της. Στις 31 Ιανουαρίου, του έστειλε τα εξής μηνύματα: «Σήμερα χρειάζομαι στήριξη. Και δεν νιώθω καλά». «Δεν πειράζει. Ελπίζω να νιώσω καλύτερα μετά το φαγητό. Απλά πρέπει να φάω». «Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο απόψε πριν πάω για ύπνο; Μπορώ να σου στείλω μήνυμα αύριο πριν αρχίσει να χιονίζει;» «Μακάρι να ήσουν εδώ μαζί μου απόψε». «Συνέχεια ξυπνάω».

Τα μηνύματα συνεχίστηκαν και την 1η Φεβρουαρίου μέχρι λίγο πριν ο Φάργουελ ζητήσει να περάσει από το σπίτι της, είπε η Στίβενς.

«Αυτό μας δίνει μια εικόνα της ψυχικής της κατάστασης την ώρα που συνέβαιναν όλα αυτά», είπε η Στίβενς στους ενόρκους, υποδηλώνοντας ότι η Μπίρτσμορ βρισκόταν σε ευάλωτη κατάσταση αφού πέρασε τις γιορτές μόνη της και έγκυος. «Είχε εκφράσει φόβους ότι η εγκυμοσύνη της βρισκόταν σε κίνδυνο».

Ο Φάργουελ της ζήτησε να διαγράψει τα μηνύματα

Η υπεράσπιση του Φάργουελ δεν αμφισβήτησε την αυθεντικότητα των μηνυμάτων, αλλά κατηγόρησε τους εισαγγελείς ότι παρουσίασαν «επιλεγμένα» αποσπάσματα στους ενόρκους.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα ιατροδικαστικά ευρήματα που βρέθηκαν στο διαμέρισμα της Μπίρτσμορ δεν υποστηρίζουν την εκδοχή της εισαγγελίας για δολοφονία. Όταν βρέθηκε η σορός, τα ρούχα της Μπίρτσμορ δεν έφεραν σκισίματα ή άλλα σημάδια πάλης. Το DNA του Φάργουελ δεν βρέθηκε κάτω από τα νύχια της, ενώ το λουρί γύρω από το λαιμό της περιείχε DNA από διάφορα άτομα – όχι μόνο από τον Φάργουελ – πρόσθεσε η Στίβενς.

Ωστόσο, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι τα μηνύματα μεταξύ του Φάργουελ και της Μπίρτσμορ αναφέρονταν συχνά σε βίαιες σεξουαλικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένου του στραγγαλισμού, και υποδηλώνουν ότι η 23χρονη δεν θα είχε υποψιαστεί ότι εκείνος προσπαθούσε να τη σκοτώσει αν έβαζε τα χέρια του ή το λουρί της τσάντας γύρω από το λαιμό της εκείνη τη νύχτα.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον Μάθιου Φάργουελ να μπαίνει στην πολυκατοικία της Σάντρα Μπίρτσμορ. Η υπεράσπιση ισχυρίζεται ότι είχε πάει εκεί για να τη χωρίσει CNN

«Τα μηνύματα είναι πραγματικά το καλύτερο στοιχείο για το κίνητρο που διαθέτουν οι εισαγγελείς. Δεν χρειάζεται απαραίτητα ένα κίνητρο σε μια υπόθεση δολοφονίας, αλλά είναι πραγματικά δύσκολο να πείσεις τους ενόρκους όταν έχεις μια υπόθεση που βασίζεται σε έμμεσες αποδείξεις ότι κάποιος έκανε κάτι, εκτός αν θεμελιώσεις ένα σαφές κίνητρο», λέει ο Ντίρμπορν, καθηγητής νομικής στο Σάφολκ. «Έτσι, αν γίνουν πιστευτά και αντιμετωπιστούν σωστά, τα SMS συνδέουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα με το κίνητρό του».

Ο Φάργουελ είχε πει επανειλημμένα στη Μπίρτσμορ να διαγράψει τις συνομιλίες τους από το κινητό της. Μεταξύ αυτών υπήρχαν SMS που αναφέρονταν στο γεγονός ότι έχασε την παρθενιά της μαζί του όταν ήταν 15 ετών, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Μετά τον θάνατο της Μπίρτσμορ, ο Μάθιου Φάργουελ είπε ότι έκανε ολική διαγραφή στο κινητό του για να διαγράψει τα αποδεικτικά στοιχεία των επικοινωνιών του μαζί της, κατέθεσε ο δίδυμος αδελφός του, Γουίλιαμ Φάργουελ.

Ωστόσο, οι ερευνητές κατάφεραν τελικά να ανακτήσουν μηνύματα πολλών ετών από τις ψηφιακές συσκευές της Μπίρτσμορ.

Μεταξύ αυτών υπήρχαν μερικά οργισμένα μηνύματα από τον Φάργουελ, τα οποία είχε στείλει περίπου δύο εβδομάδες πριν βρεθεί νεκρή η Μπίρτσμορ. Τον Ιανουάριο του 2021, μια φίλη της Μπίρτσμορ επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα του Στούτον και ανέφερε τη σεξουαλική σχέση της τότε ανήλικης Σάντρα με τον Φάργουελ, σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά έγγραφα. Ο Φάργουελ εξοργίστηκε όταν έμαθε για το τηλεφώνημα και κατάλαβε ότι ήταν μόνο θέμα χρόνου πριν αποκαλυφθεί η σχέση τους.

Της έστειλε μια σειρά από μηνύματα. «Ρε συ, η γα****νη φίλη σου πήρε τηλέφωνο στη δουλειά μου, Σάντρα, τι στο διάολο;». Ένα άλλο έλεγε: «Μου είχες πει επίσης ότι κανείς δεν ήξερε για εμάς».

«Ο κατηγορούμενος ήξερε ότι είχε πρόβλημα», είπε η εισαγγελέας Κάμινγκς στους ενόρκους. «Ο κατηγορούμενος έπρεπε να λύσει αυτό το πρόβλημα. Έπρεπε να το ξεφορτωθεί».

Η εισαγγελέας επισήμανε επίσης τα μηνύματα που έστειλε η Μπίρτσμορ σε μια φίλη της λίγες μέρες πριν πεθάνει, υποδηλώνοντας ότι αποτελούσαν ενοχοποιητικά στοιχεία για την πρόθεση του Φάργουελ να την δολοφονήσει. Κατά τη διάρκεια μιας από τις τελευταίες επισκέψεις του Φάργουελ στο διαμέρισμά της, η Μπίρτσμορ έστειλε μήνυμα στη φίλη της ότι τον είχε παρατηρήσει να επιθεωρεί την ντουλάπα της κρεβατοκάμαρας και το μπάνιο της και ότι το θεώρησε «πραγματικά περίεργο».

Η σορός της βρέθηκε αργότερα δίπλα στην ίδια ντουλάπα.

Μεταξύ αυτών, υπήρχαν SMS που αναφέρονταν στο γεγονός ότι έχασε την παρθενιά της μαζί του όταν ήταν 15 ετών

Τι μπορούν — και τι δεν μπορούν — να αποκαλύψουν τα χιλιάδες μηνύματα

Τα χιλιάδες μηνύματα μπορούν να βοηθήσουν τους ενόρκους να σχηματίσουν μια πληρέστερη εικόνα για την υπόθεση της Μπίρτσμορ, αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος να τους κατακλύσουν με πολλές πληροφορίες, επεσημαίνουν ειδικοί.

«Ένας τόσο μεγάλος όγκος μηνυμάτων μπορεί να αποκαλύψει μοτίβα συμπεριφοράς και να προσφέρει ένα σημαντικό πλαίσιο», λέει ο Σινγουέν Φου, καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης στο Λόουελ. «Ωστόσο… οι δικηγόροι πρέπει να επιλέξουν ποιες συνομιλίες θα παρουσιάσουν, δημιουργώντας τον κίνδυνο επιλεκτικής ερμηνείας και αντικρουόμενων αφηγήσεων».

Το πλαίσιο και η διασταύρωση με άλλα αποδεικτικά στοιχεία είναι το «κλειδί», λέει.

Τα μηνύματα μπορούν να αποτυπώσουν ειλικρινή συναισθήματα, αλλά μπορούν επίσης να περιέχουν υπερβολές που μπορεί να παρερμηνευθούν χωρίς το κατάλληλο πλαίσιο, δήλωσαν ειδικοί στο CNN. Κατά τη διάρκεια μιας δίκης, όλα εξαρτώνται από το πώς οι ένορκοι ερμηνεύουν τα μηνύματα και πώς αυτά ταιριάζουν με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία, ανέφεραν ο Φου και άλλοι ειδικοί.

«Η σημασία των 40.000 μηνυμάτων έγκειται λιγότερο στον τεράστιο όγκο τους και περισσότερο στο κατά πόσον το περιεχόμενο και ο χρόνος αποστολής τους συνδέονται αξιόπιστα με τα φυσικά αποδεικτικά στοιχεία», λέει ο Κιούνγκ-σικ Τσόι, διευθυντής του τμήματος Κυβερνοεγκλήματος στο Metropolitan College του Πανεπιστημίου της Βοστώνης. «Τα ψηφιακά αρχεία μπορούν να βοηθήσουν στην ανακατασκευή ενός χρονολογίου, αλλά η διαπίστωση του τι συνέβη εξαρτάται τελικά από το πόσο καλά τα διάφορα είδη αποδεικτικών στοιχείων αλληλοσυμπληρώνονται».

Στην περίπτωση της Μπίρτσμορ, προσθέτει ο Τσόι, τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά, καθώς προσφέρουν μια εικόνα για το τι σκεφτόταν και βίωνε η ίδια εκείνη τη στιγμή.

Ωστόσο, τα μηνύματα έχουν τα όριά τους. Ένα μήνυμα που εκφράζει απόγνωση δεν αποδεικνύει ότι κάποιος αυτοκτόνησε, όπως και ένα που εκφράζει ελπίδα δεν το αποκλείει, λέει ο Τσόι. Τα χιλιάδες μηνύματα αποκαλύπτουν πολλά για τη ζωή της Μπίρτσμορ και τη σχέση της με τον Φάργουελ, αλλά δεν μπορούν να αποδείξουν στους ενόρκους τι συνέβη, λέει.

Τέλος, οι εισαγγελείς επισήμαναν το ιστορικό αναζητήσεων της Μπίρτσμορ στο διαδίκτυο για να αντικρούσουν τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις.

Οι ερευνητές βρήκαν εκατοντάδες αναζητήσεις σχετικές με μωρά και βρεφικά ήδη στο κινητό της και στον υπολογιστή της τις εβδομάδες πριν από το θάνατό της, αλλά καμία αναζήτηση για τρόπους αυτοκτονίας, «ή για το πώς κάποιος θα μπορούσε να αυτοκτονήσει κρεμασμένος από μια πόρτα ενώ κάθεται στο πάτωμα», είπε η εισαγγελέας Κάμινγκς στους ενόρκους.

Και παρά το γεγονός ότι η Μπίρτσμορ μοιραζόταν μεγάλο μέρος της ζωής της μέσω των μηνυμάτων της, υπάρχει ένα πράγμα που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, δεν άφησε πίσω της.

«Δεν υπήρχε σημείωμα αυτοκτονίας», κατέληξε η Κάμινγκς μιλώντας στους ενόρκους. «Το κορίτσι που έλεγε σε όλους τα πάντα για τη ζωή της, δεν άφησε κανένα σημείωμα».