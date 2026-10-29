Συναγερμός για διαρροή ραδιενέργειας σε πυρηνική εγκατάσταση των ΗΠΑ

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας επέβαλε περιορισμό πτήσεων, επικαλούμενη ένα «πυρηνικό συμβάν» στην περιοχή

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Συναγερμός για διαρροή ραδιενέργειας σε πυρηνική εγκατάσταση των ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Φωτιά σε πυρηνική εγκατάσταση στοθνικό Εργαστήριο Savannah River στη Νότια Καρολίνα προκάλεσε διαρροή ραδιενεργού υλικού και κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης δευτέρου επιπέδου.
  • Η ραδιενεργή διαρροή περιορίστηκε εντός της εγκατάστασης, χωρίς ενδείξεις μόλυνσης εκτός των ορίων της.
  • Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας επέβαλε περιορισμούς πτήσεων στην περιοχή λόγω του πυρηνικού συμβάντος.
  • Οι εισόδοι του χώρου έκλεισαν και οι συγκοινωνίες στην περιοχή υπόκεινται σε περιορισμούς, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να παρακολουθούν τοπικά μέσα για οδηγίες.
  • Η πυρκαγιά κατασβέστηκε το ίδιο βράδυ και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης άρθηκε, ενώ η αιτία και οι λεπτομέρειες της διαρροής παραμένουν άγνωστες.
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Μία φωτιά που ξέσπασε σε πυρηνική εγκατάσταση στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, προκάλεσε διαρροή ραδιενεργού υλικού, θέτοντάς την σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεύτερου υψηλότερου επιπέδου.

Οι αρχές ανακοίνωσαν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης το απόγευμα της Τετάρτης, αφού ξέσπασαν φλόγες σε ένα δωμάτιο του Εθνικού Εργαστηρίου Savannah River, στην πολιτεία Παλμέτο.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WRDW ότι υπήρξε «μια μη φιλτραρισμένη ραδιολογική διαρροή στο επίπεδο του εδάφους». Τόνισαν ότι δεν εντοπίστηκε ραδιενέργεια εκτός της πληγείσας εγκατάστασης και ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις επιπτώσεων πέρα από τα όρια της εγκατάστασης.

Παρ’ όλα αυτά, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας επέβαλε περιορισμό πτήσεων, επικαλούμενη ένα «πυρηνικό συμβάν» της αμερικανικής κυβέρνησης στην περιοχή. «Αναφέρθηκε πυρκαγιά στο Εθνικό Εργαστήριο του ποταμού Σαβάνα, η οποία όμως έχει πλέον σβήσει. Δεν έχει αναφερθεί καμία ραδιενεργός μόλυνση εκτός των εγκαταστάσεων που επηρεάστηκαν», ανέφερε το SRS στο X.

«Ως προληπτικό μέτρο, τα οδοφράγματα στις εισόδους του χώρου έχουν κλείσει για την εισερχόμενη κυκλοφορία. Η σιδηροδρομική, η ποτάμια και η αεροπορική κυκλοφορία στην περιοχή του SRS υπόκεινται επίσης σε περιορισμούς. Οι αρμόδιοι του SRS συντονίζουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης και έχουν ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές και τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

«Οι κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να συντονιστούν στους τοπικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, όπου οι κρατικοί αξιωματούχοι θα ανακοινώσουν τυχόν μέτρα που ενδέχεται να χρειαστεί να λάβουν οι πολίτες. Οι κάτοικοι θα πρέπει να παραμένουν συντονισμένοι σε αυτούς τους σταθμούς για ενημερωμένες οδηγίες.»

Οι εργαζόμενοι που εμπλέχθηκαν στο περιστατικό πιστεύεται ότι παρέμειναν στους χώρους εργασίας τους καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος ως προληπτικό μέτρο. Η ανακοίνωση επιβεβαίωσε ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονταν στην Περιοχή Α, το τμήμα των εργαστηρίων, όπου είχαν καταφύγει πίσω από οδοφράγματα. Στη συνέχεια τους επιτράπηκε να αποχωρήσουν, αν και δεν επιτράπηκε η είσοδος σε κανέναν, σύμφωνα με το WRDW, το οποίο επικαλέστηκε εν μέρει την ανακοίνωση. Η αιτία της πυρκαγιάς, καθώς και ο τύπος και ο όγκος των ουσιών που απελευθερώθηκαν και το αν υπήρξαν τραυματίες, παραμένουν άγνωστα.

Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης της Τετάρτης αντιστοιχεί στη δεύτερη υψηλότερη από τις τρεις κατηγορίες, υποδηλώνοντας ότι «έχει συμβεί κάτι πιο σοβαρό», σύμφωνα με τις οδηγίες ετοιμότητας της τοπικής κοινότητας. Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης άρθηκε το βράδυ της Τετάρτης, μόλις κατασβέστηκε η πυρκαγιά.

Η SRS εκτείνεται σε έκταση περίπου 310 τετραγωνικών μιλίων, που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ της Νότιας Καρολίνας και της Τζόρτζια. Ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1950 και παρήγαγε πλουτώνιο και τρίτιο για πυρηνικά όπλα καθ’ όλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, αν και έκτοτε η δραστηριότητά της έχει στραφεί στη διαχείριση πυρηνικών υλικών, στον περιβαλλοντικό καθαρισμό και στην έρευνα.

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