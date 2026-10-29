Καναδάς: Αγόρασε ένα λαχείο πριν λήξει η προθεσμία - Ώρες μετά κέρδισε 40 εκατομμύρια δολάρια!

Snapshot Κάτοχος λαχνού Lotto Max κέρδισε 40 εκατομμύρια δολάρια Καναδά επικυρώνοντας τον λαχνό λίγες ώρες πριν λήξει η προθεσμία διεκδίκησης.

Ο λαχνός είχε αγοραστεί στην κομητεία Γκρέι του Οντάριο για κλήρωση στις 28 Οκτωβρίου 2025.

Η λοταρία του Οντάριο αναζητούσε τον νικητή για ένα χρόνο πριν επιβεβαιωθεί η νόμιμη κατοχή του λαχνού.

Το όνομα του νικητή δεν έχει δημοσιοποιηθεί καθώς η OLG επιβεβαιώνει την ιδιοκτησία πριν ανακοινώσει την νίκη.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η ιδιοκτησία, η OLG θα διοργανώσει εκδήλωση και θα μοιραστεί την ιστορία με τα μέσα ενημέρωσης. Snapshot powered by AI

Ο κάτοχος ενός υπερτυχερού λαχνού Lotto Max, αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων Καναδά (25,6 εκατομμύρια ευρώ), επικύρωσε το λαχείο του λίγες μόλις ώρες πριν λήξει η προθεσμία διεκδίκησης των χρημάτων, όπως ανακοίνωσε η λοταρία του Οντάριο (OLG).

Όπως εξήγησε ο Τόνι Μπιτόντι, διευθυντής δημοσίων σχέσεων της OLG, μιλώντας στο BBC ο άνδρας επικύρωσε τον λαχνό μέσω ενός τερματικού σταθμού εξουσιοδοτημένου καταστήματος πριν αυτός λήξει τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

Ο λαχνός του παιχνιδιού Lotto Max είχε αγοραστεί στην κομητεία Γκρέι του Οντάριο για μία κλήρωση που θα διεξαγόταν στις 28 Οκτωβρίου του 2025. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του OLG, τα κέρδη πρέπει να διεκδικηθούν εντός ενός έτους.

Έτσι, για έναν ολόκληρο χρόνο η OLG αναζητούσε τον κάτοχο του λαχνού που κέρδισε το τζάκποτ του Lotto Max. Και τελικά τον βρήκε!

Σύμφωνα με το BBC, το όνομα του νικητή δεν έχει γίνει γνωστό καθώς η OLG βρίσκεται σε επικοινωνία μαζί του για να επιβεβαιώσει ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος του λαχνού.

«Εάν επιβεβαιωθεί η νόμιμη ιδιοκτησία, τότε η OLG θα διοργανώσει μια εκδήλωση για τον νικητή και θα μοιραστεί την ιστορία του με τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της.

«Η κομητεία Γκρέι αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να αγόρασε το λαχείο και στη συνέχεια να ξέχασε να το ελέγξει όταν επέστρεψε στο σπίτι του», κατέληξε ο Μπιτόντι.