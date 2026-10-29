Θρίλερ στο Μονακό: Το μέλος της βασιλικής οικογένειας έπεσε από 12 μέτρα - Συνελήφθη Ουκρανός

Snapshot Ο 29χρονος Αντουάν ντε Μασί, μέλος της βασιλικής οικογένειας του Μονακό, βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση 12 μέτρων σε πάρκο του πριγκιπάτου.

Συνελήφθη 42χρονος Ουκρανός με κατηγορίες για ακούσια ανθρωποκτονία και παράλειψη παροχής βοήθειας, καθώς είχε επαφή με τον Ντε Μασί πριν τον θάνατό του.

Ο Ντε Μασί δραστηριοποιούνταν στον χώρο του blockchain και είχε σχέση με εταιρείες τεχνολογίας, ενώ φημολογείται σύνδεσή του με το υπό διερεύνηση ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Zondacrypto.

Το Μονακό βρίσκεται υπό αυξημένη διεθνή εποπτεία για αδυναμίες στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, με το πριγκιπάτο να περιλαμβάνεται στη «γκρίζα λίστα» χωρών υψηλού κινδύνου.

Το παλάτι εξέφρασε τη λύπη του για τον θάνατο του Ντε Μασί, ενώ ο ίδιος προτιμούσε να κρατά χαμηλό προφίλ παρά τη βασιλική του καταγωγή. Snapshot powered by AI

Διαστάσεις θρίλερ παίρνει ο θάνατος του 29χρονου μέλους της δυναστείας των Γκριμάλντι, που βρέθηκε νεκρό σε πάρκο του Μονακό, κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, καθώς τα αποτελέσματα της αυτοψίας στο σημείο αποκάλυψαν ότι πιθανότατα πέθανε μετά από πτώση αό ύψος 12 μέτρων από ένα κτήριο της περιοχής.

Η σορός του Αντουάν ντε Μασί, ξαδέλφου του πρίγκιπα Αλβέρτου ανακαλύφθηκε πίσω από το Νέο Εθνικό Μουσείο, και τελευταία φορά τον είχαν δει να βγαίνει παραπατώντας από ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Ο 29χρονος είχε δηλωθεί αγνοούμενος αφού δεν εμφανίστηκε σε ένα οικογενειακό γεύμα, όπως ανέφερε η τοπική εφημερίδα «Monaco Matin», και η σορός του βρέθηκε λίγο αργότερα.

Η αστυνομία συνέλαβε τη Δευτέρα έναν Ουκρανό υπήκοο, ο οποίος είχε καταγραφεί από κάμερες CCTV κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός του Ντε Μασί.

Ukrainian charged in Monaco over death of Prince Albert’s cousin https://t.co/aAYX8HUyX0 — The Times and Sunday Times (@thetimes) October 29, 2026

Οι ανακριτές διαπίστωσαν ότι ο 42χρονος άνδρας είχε έρθει σε επαφή με τον Ντε Μασί, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση όταν οδηγήθηκε ενώπιον δικαστή την Τετάρτη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε προδικαστική κράτηση.

Οι κατηγορίες εναντίον του είναι ακούσια ανθρωποκτονία και παράλειψη παροχής βοήθειας σε πρόσωπο που βρισκόταν σε κίνδυνο.

Επίσης, κυκλοφορούν φήμες ότι ο 29χρονος γόνος ενδέχεται να είχε σχέση με ένα σκάνδαλο που αφορούσε κρυπτονομίσματα.

Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας BILD, ο Ντε Μασί δραστηριοποιούνταν στον χώρο της τεχνολογίας blockchain στο Μονακό. Το blockchain είναι μια κοινόχρηστη, ψηφιακή βάση δεδομένων που αποθηκεύει πληροφορίες σε ένα δίκτυο υπολογιστών.

Το 2021, ίδρυσε την εταιρεία Instant Tech, η οποία συνδέει τοπικές επιχειρήσεις, εμπόρους και πελάτες για άμεσες κρατήσεις και πληρωμές, και συνίδρυσε την «Association Cryptographique de Monte-Carlo».

Σύμφωνα με μια εσωτερική πηγή που μίλησε στην εφημερίδα BILD, φημολογείται ότι ο Ντε Μασί είχε σχέσεις με το αμφιλεγόμενο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Zondacrypto.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε στην Πολωνία, αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο έρευνας από τις αρχές, μετά την κατάρρευσή της το 2026, με χιλιάδες πελάτες να χάνουν την πρόσβαση στα χρήματά τους. Η ζημιά εκτιμάται σε τουλάχιστον 79,5 εκατομμύρια ευρώ, και οι πολωνικές αρχές διεξάγουν έρευνα για υποψίες απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αν και η σύνδεσή του με τη Zondacrypto παραμένει αδιευκρίνιστη, η πηγή από το εσωτερικό της οικογένειας Γκριμάλντι δήλωσε στην εφημερίδα BILD ότι ο πρίγκιπας ήταν μια εξέχουσα προσωπικότητα στον κόσμο της τεχνολογίας.

Εν τω μεταξύ, το Μονακό βρίσκεται υπό αυξημένη εποπτεία από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) από το 2024 και περιλαμβάνεται στη διεθνή «γκρίζα λίστα» των χωρών υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος.

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης έχει επισημάνει αδυναμίες στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στο πριγκιπάτο. Αυτές περιλαμβάνουν ανεπαρκείς ελέγχους, ελλείψεις στις έρευνες και αδυναμίες στον εντοπισμό παράνομων περιουσιακών στοιχείων.

Το παλάτι του πρίγκιπα ανακοίνωσε τον θάνατο του Ντε Μασί σε δήλωση που εξέδωσε τη Δευτέρα: «Οι Υψηλότατοι ο Πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ και η Πριγκίπισσα Σαρλίν λυπήθηκαν βαθιά όταν έμαθαν για τον θάνατο του Αντουάν ντε Μασί, εγγονού της Πριγκίπισσας Αντουανέτας, της μεγαλύτερης αδελφής του Πρίγκιπα Ρενιέ Γ΄. Οι Υψηλότητές τους συμμερίζονται τη θλίψη της οικογένειάς του και των αγαπημένων του και τους εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.»

Παρά τις βασιλικές του σχέσεις,ο Ντε Μασί προτιμούσε να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στην κοινωνική σκηνή του Μόντε Κάρλο, σύμφωνα με την εφημερίδα BILD.

Μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του ήταν στην παραδοσιακή λειτουργία «Te Deum» για την Εθνική Εορτή του Μονακό τον Νοέμβριο του 2025.

Ο πατέρας του, ο βαρόνος Κρίστιαν ντε Μασί, αναφέρεται συχνά ως το «μαύρο πρόβατο» της οικογένειας, καθώς είχε αποβληθεί από το σχολείο και εξοριστεί στην Αργεντινή επειδή προκαλούσε πολλά προβλήματα. Χαρακτηρισμένος ως «πλέιμποϊ» από τα τοπικά ΜΜΕ, και οι τέσσερις γάμοι του κατέληξαν σε διαζύγιο. Σπάνια εμφανίζεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις με τη βασιλική οικογένεια του Μονακό.

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