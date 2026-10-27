Ξαφνικός θάνατος 29χρονου μέλους της δυναστείας των Γκριμάλντι συγκλονίζει το πριγκιπάτο του Μονακό

Snapshot Ο 29χρονος Αντουάν ντε Μασί, ξάδελφος του πρίγκιπα Αλβέρτου Β΄, βρέθηκε νεκρός σε πάρκο στο Μονακό, προκαλώντας θλίψη στην πριγκιπική οικογένεια.

Η πριγκιπική οικογένεια εξέφρασε δημόσια τα συλλυπητήριά της και τόνισε τη σύνδεση του Αντουάν με το τένις και την οικογενειακή παράδοση στο άθλημα.

Η σορός του βρέθηκε το βράδυ της 25ης Οκτωβρίου και η απουσία του από οικογενειακό γεύμα οδήγησε σε ανησυχία και την αναφορά στις αρχές.

Η έρευνα για τα αίτια του θανάτου συνεχίζεται, με σύλληψη ατόμου που βρισκόταν κοντά στον τόπο του συμβάντος, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ο ρόλος του.

Ο γενικός εισαγγελέας του Μονακό επιβεβαίωσε την έναρξη της έρευνας, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες από τις αρχές. Snapshot powered by AI

Η πριγκιπική οικογένεια του Μονακό βιώνει στιγμές θλίψης μετά τον ξαφνικό θάνατο του Αντουάν ντε Μασί, ξαδέλφου του πρίγκιπα Αλβέρτου Β΄, σε ηλικία 29 ετών.

Ο νεαρός βρέθηκε νεκρός σε ένα πάρκο του πριγκιπάτου, ήταν γιος του βαρόνου Κρίστιαν ντε Μασί και της Σεσίλ Ζελάμπαλε.

Ο Αλβέρτος του Μονακό και η πριγκίπισσα Σαρλίν εξέφρασαν δημόσια τα συλλυπητήριά τους με ανακοίνωσή τους, στην οποία εξέφρασαν τη λύπη τους για την απώλεια του νεαρού. «Οι Υψηλότατοι ο Πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ και η Πριγκίπισσα Σαρλίν έμαθαν με θλίψη την είδηση του θανάτου του Αντουάν ντε Μασί, 29 ετών, εγγονού της Πριγκίπισσας Αντουανέτ, μεγαλύτερης αδελφής του Πρίγκιπα Ρενιέ Γ΄», αναφέρει το κείμενο που δημοσιοποίησε το Πριγκιπάτο.

Antoine de Massy, 29 ans, petit-cousin du prince Albert II, a été retrouvé mort dimanche 25 octobre dans un square du Larvotto à Monaco. Un résident monégasque de nationalité ukrainienne est en garde à vue. Enquête en cours, accident non exclu. Le Palais exprime sa tristesse. https://t.co/B9e9iwqEms — No WWar 3 (@NoWar3Fr) October 27, 2026

Στο ίδιο μήνυμα, οι πρίγκιπες θέλησαν να υπενθυμίσουν τη σχέση τους με τον αθλητισμό και να σταθούν στο πλευρό των οικείων τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. «Λάτρης του τένις, αποτελούσε μέρος μιας οικογενειακής ιστορίας που συνδέεται στενά με αυτό το άθλημα στο Πριγκιπάτο», τόνισαν, προτού εκφράσουν τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήριά» τους στους αγαπημένους του.

Οι συνθήκες του θανάτου του Αντουάν ντε Μασί δεν έχουν ακόμη διασαφηνιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής εφημερίδας «Monaco-Matin», η σορός του βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου σε έναν κήπο δίπλα στη λεωφόρο Λαρβότο, στο Μονακό.

Η ανησυχία για την απουσία του από ένα οικογενειακό γεύμα που είχε προγραμματιστεί για το μεσημέρι φαίνεται να οδήγησε έναν συγγενή του να απευθυνθεί στην Δημόσια Ασφάλεια του Πριγκιπάτου. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε το πτώμα. Η έρευνα συνεχίζεται και, προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου.

Ο γενικός εισαγγελέας του Μονακό επιβεβαίωσε στο εν λόγω μέσο ενημέρωσης ότι ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθεί τι συνέβη. Οι εικόνες από τις κάμερες παρακολούθησης φέρεται να επέτρεψαν στους ερευνητές να ταυτοποιήσουν ένα άτομο που βρισκόταν κοντά στον τόπο του συμβάντος. Τη Δευτέρα το πρωί πραγματοποιήθηκε μια σύλληψη, αν και δεν έχει διευκρινιστεί εάν το συλληφθέν άτομο θεωρείται ύποπτο ή εάν πρόκειται για μάρτυρα, η κατάθεση του οποίου μπορεί να βοηθήσει στην ανασύνθεση των γεγονότων.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει, προς το παρόν, περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση.

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