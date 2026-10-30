Σε πρωτοφανείς εκκαθαρίσεις προχωρά ο Σι Τζινπίνγκ: Διέγραψε 33 στελέχη από το Κομμουνιστικό Κόμμα

Σε πρωτοφανή αριθμό εκκαθαρίσεων από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας προχώρησε ο Σι Τζινπίνγκ, καθώς κατά την διάρκεια της πέμπτης ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής, μιας συνεδρίασης ανώτατων στελεχών που πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο, διαγράφηκαν 33 στελέχη.

Ο αριθμός, ο οποίος αποτελεί ρεκόρ, αποτυπώνει την κλίμακα των εκκαθαρίσεων που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια στο εσωτερικό του κόμματος.

Σύμφωνα με τον Guardian, μόλις 279 τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος συμμετείχαν στην συνεδρίαση αυτού του έτους, έναντι των 376 που είχαν αρχικά επιλεγεί ως μέλη το 2022. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερο από το 25% της αρχικής σύνθεσης απουσίαζε, πολλοί εξαιτίας των εκκαθαρίσεων που πραγματοποιήθηκαν σε αυτό το διάστημα. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό κενών θέσεων που έχει καταγραφεί σε ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής στη σύγχρονη ιστορία της Κίνας.

Μεταξύ των στελεχών που έχει επιβεβαιωθεί ότι διαγράφτηκαν συγκαταλέγονται ο Τζανγκ Γιουσιά, πρώην δεύτερος στην ιεραρχία στρατιωτικής ηγεσίας της Κίνας μετά τον Κινέζο πρόεδρο, καθώς και ο Μα Σινγκρούι, πρώην γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος στην περιοχή Σιντζιάνγκ. Απουσίες άλλων στελεχών έχουν παραμείνει ανεξήγητες.

«Ο μεγαλύτερος αριθμός κενών θέσεων υπογραμμίζει την έμφαση που δίνει η ολομέλεια στο όραμα του Σι για αυστηρή εσωτερική πειθαρχία», ανέφερε ο Νιλ Τόμας, ανώτερος ερευνητής στο think tank Asia Society, σε ανάρτησή του στο «X».

Η εκστρατεία κατά της διαφθοράς

Το κεντρικό θέμα της φετινής ολομέλειας ήταν η εσωτερική διακυβέρνηση του κόμματος. Από την ανάληψη της εξουσίας το 2012, ο Σι Τζινπίνγκ έχει επικεντρωθεί στην εξάλειψη της διαφθοράς στο εσωτερικό του κόμματος. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι εκκαθαρίσεις του έχουν ενταθεί, και πλέον περιλαμβάνουν αξιωματούχους από τα υψηλότερα επίπεδα του κόμματος αλλά και του στρατού. Οι εκκαθαρίσεις εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το αν η εκστρατεία του Κινέζου προέδρου αποτελεί εργαλείο για να απομακρύνει πολιτικούς αντιπάλους και να τιμωρήσει στελέχη που πιστεύει ότι δεν δείχνουν πίστη στην ηγεσία.

Ο Σι εμφανίζεται όλο και πιο απογοητευμένος με αυτό που θεωρεί έλλειψη πειθαρχίας στις τάξεις του κόμματος, το οποίο ασκεί απόλυτη εξουσία πάνω στο κράτος και την κοινωνία της Κίνας. Νωρίτερα φέτος, είχε δηλώσει ότι το κόμμα πρέπει να ξεριζώσει τα «άρρωστα δέντρα» από τις τάξεις τους, ενώ είχε χαρακτηρίσει τον αγώνα κατά της διαφθοράς ένα «ταξίδι χωρίς τέλος».

Οι εκκαθαρίσεις φαίνεται να είναι εκτεταμένες στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, όπου μια σειρά από απομακρύνσεις έχει αποδυναμώσει την σύνθεση της επταμελούς Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, το κυβερνών όργανο του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας. Πλέον έχουν απομείνει μόνο δύο μέλη: Ο ίδιος ο Σι και ο Τζανγκ Σενγκμίν, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της καταπολέμησης της διαφθοράς στις ένοπλες δυνάμεις.

Κατά την διάρκεια της φετινής ολομέλειας, ο Τζανγκ Σενγκμίν προήχθη στο Πολιτικό Γραφείο του Κομμουνιστικού Κόμματος, το ανώτατο κυβερνών όργανο της κομματικής ηγεσίας. Πλέον, ο Τζανγκ Σενγκμίν είναι το μοναδικό μέλος των ένοπλων δυνάμεων στο συγκεκριμένο όργανο.

Το 21ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος

Παράλληλα, η ολομέλεια έθεσε τα θεμέλια για το 21ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος, μια συνάντηση που σημειώνεται κάθε πέντε χρόνια και αναμένεται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Στο εν λόγω συνέδριο, το οποίο θα είναι καθοριστικό για την σύνθεση της επόμενης ηγεσίας, ο Σι αναμένεται να εξασφαλίσει μια τέταρτη θητεία ως ηγέτης του κόμματος, γεγονός που θα τον καταστήσει τον μακροβιότερο ηγέτη της Κομμουνιστικής Κίνας μετά τον Μάο Τσετούνγκ.

Στο ίδιο συνέδριο, θα ανανεωθεί και η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου, αν και, σύμφωνα με αναλυτές, οι πρόσφατες εκκαθαρίσεις ήταν τόσο εκτεταμένες, που θα υπάρξουν ελάχιστοι κατάλληλοι υποψήφιοι που θα μπορούν να προαχθούν στις ανώτερες βαθμίδες.