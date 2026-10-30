Ασυνήθιστος αγώνας «στίβου»: Αθλήτριες αγωνίστηκαν σε handstand race και έτρεξαν με τα χέρια τους

Ένας ασυνήθιστος αγώνας «στίβου» σημειώθηκε σε μια αθλητική οργάνωση στην Σκωτία, στον οποίον οι αθλήτριες έπρεπε να περάσουν την γραμμή τερματισμού περπατώντας με τα... χέρια τους.

Αυτός ο εντυπωσιακός αγώνας, ο οποίος αποκαλείται handstand race, πραγματοποιήθηκε στο Αμπερντίν της Σκωτίας στις 25 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης CrossFit, το Rogue Invitational 2026.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media δείχνει τις αθλήτριες να τρέχουν κανονικά μέχρι την γραμμή εκκίνησης, να τοποθετούν τα χέρια τους στο έδαφος μπαίνοντας σε θέση κατακόρυφου και στη συνέχεια να διανύουν την υπόλοιπη διαδρομή περπατώντας με τα χέρια τους.

Δείτε βίντεο:

Μεγάλη νικήτρια του αγώνα αναδείχθηκε η Lucy Campbell, προπονήτρια CrossFit, η οποία είχε κερδίσει τον τίτλο της «Πιο Fit Γυναίκας στο Ηνωμένο Βασίλειο» για το 2022.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Rogue Invitational 2026, στην διοργάνωση συμμετείχαν ελίτ αθλητές τόσο στο CrossFit όσο και στο Strongman, σε μια ποικιλία έντονων αγωνισμάτων.