Ισραήλ: Ηθοποιός νομίζει ότι είναι εκτός αέρα και τα βάζει με την ισραηλινή κατοχή στη Γάζα

Snapshot Η ηθοποιός Τσέλι Γκόλντενμπεργκ εξέφρασε δημόσια την απογοήτευσή της για την ισραηλινή κατοχή στη Γάζα κατά λάθος, πιστεύοντας ότι η συζήτηση ήταν εκτός αέρα.

Η Γκόλντενμπεργκ δήλωσε ότι δεν νιώθει περήφανη που είναι Ισραηλινή λόγω της κατοχής και των συνεπειών της, όπως η επέκταση των εποίκων και η εβραϊκή τρομοκρατία.

Οι παρουσιαστές την ενημέρωσαν ότι η εκπομπή ήταν στον αέρα, γεγονός που την εξέπληξε και την οδήγησε να αποχωρήσει από το στούντιο.

Η ηθοποιός τόνισε ότι αγαπά την χώρα της αλλά ανησυχεί για την κατεύθυνση που παίρνει ο λαός και η κοινωνία της.

Ο παρουσιαστής προσπάθησε να επαναφέρει τη συζήτηση στον κινηματογράφο, αποφεύγοντας το πολιτικό θέμα που ανέπτυξε η Γκόλντενμπεργκ. Snapshot powered by AI

Η εκπομπή είχε επιστρέψει από τις διαφημίσεις αλλά η γνωστή ηθοποιός, Τσέλι Γκόλντενμπεργκ δεν το γνώριζε και μίλησε με σκληρά λόγια για την κατοχή στη Γάζα και τους Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη στο Κανάλι 13 για να μιλήσει για τις ταινίες και τον κινηματογράφο. Σε κάποια στιγμή λέει στους παρουσιαστές: «Πραγματικά θέλω να είναι σε θέση να νιώσω χαρούμενη ξανά που είμαι Ισραηλινή». Ο παρουσιαστής έκπληκτος την ρωτά: «Έχεις φτάσεις σε αυτό το σημείο;»

«Θέλω να είμαι αλλά πλέον δεν νιώθω περήφανη που είμαι Ισραηλινή», είπε η Τσέλι Γκόλντενμπεργκ. Τότε ο δημοσιογράφος σχολιάζει: «Αυτά είναι επικίνδυνα λόγια για να τα λες στον αέρα». «Δεν το λέω στον αέρα. Το λέω χαμηλόφωνα», απαντά η ηθοποιός αλλά οι παρουσιαστές δεν την διορθώνουν για να της εξηγήσουν ότι η εκπομπή έχει επιστρέψει από το διαφημιστικό διάλειμμα.

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«Δεν είμαι υπερήφανη για το ποιοι είμαστε ως λαός. Είναι ένα τρομερό συναίσθημα επειδή προέρχομαι από μία γενιά που μεγάλωσε στη διάρκεια εκείνης της περιόδου. Γεννήθηκα το 1954 και ακόμη και μετά το 1967 χρειάστηκαν 10 χρόνια για να καταλάβουμε την αμαρτία της Κατοχής. Η κατοχή έφερε όλα όσα ακολούθησαν. Όσα συμβαίνουν τώρα είναι συνέπεια της κατοχής. Τι συμβαίνει τώρα; Και τι δεν συμβαίνει. Η αργή και σταθερή επέκταση της θρησκείας, οι έποικοι, η εβραϊκή τρομοκρατία, η αλαζονεία, η αλαζονεία», είπε η ηθοποιός.

Και συνέχισε: «Είμαι μεγάλη πατριώτισσα. Αγαπώ αυτή τη χώρα αλλά είναι σαν να βλέπεις το ίδιο του το παιδί να μεταμορφώνεται σε κάτι που σε κάνει να λες: Δεν είναι αυτός ο τρόπος που σε μεγάλωσα».

Σε εκείνη τη στιγμή ο παρουσιαστής την διακόπτει και της λέει ότι αυτός δεν είναι ο λόγος που την κάλεσαν στην εκπομπή και τώρα καλό είναι να γυρίσουν στη συζήτηση για τον κινηματογράφο.

Ακολουθεί ο εξής διάλογος με τον παρουσιαστή:

Τσέλι Γκόλντενμπεργκ: Μισό λεπτό, ήμασταν στον αέρα;

Παρουσιαστής: Ναι φυσικά είμαστε στον αέρα.

Τσέλι Γκόλντενμπεργκ: Ήμασταν στον αέρα στη διάρκεια όλης αυτής της συζήτησης;

Παρουσιαστής: Ναι φυσικά.

Τσέλι Γκόλντενμπεργκ: Αυτό δεν είναι σωστό.

Παρουσιαστής: Γιατί; Είμαστε στην εκπομπή.

Τσέλι Γκόλντενμπεργκ: Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν μας είπατε ότι έχουμε επιστρέψει στον αέρα. Δεν το θέλω αυτό. Φεύγω. Αυτό δεν είναι σωστό. Πίστευα ότι αυτή είναι μία συζήτηση εκτός αέρα.